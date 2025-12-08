La cuarta Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China se celebrará en Pekín en junio de 2026

El alcance mundial sostenido impulsa mayores oportunidades de colaboración

BEIJING, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- La cuarta edición de la Exposición Internacional de la Cadena de Suministro de China (CISCE, "la Expo") se celebrará en Pekín del 22 al 26 de junio de 2026. Hasta la fecha, más de 300 empresas se han inscrito para exponer y los preparativos avanzan sin contratiempos.

Canada-China Forum on Trade and Investment Cooperation Held in Toronto，On-site Promotion the 4th China International Supply Chain Expo (CISCE). The Forum “From Policy to Partnership: APEC 2026 – Unlocking Trade and Investment Potential” Held in Washington, D.C. On-site Promotion the 4th China International Supply Chain Expo (CISCE)

Del 30 de noviembre al 2 de diciembre, una delegación de líderes empresariales chinos, organizada por el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT), visitó Canadá y mantuvo amplios intercambios con representantes del gobierno y la industria. En el Foro Canadá-China sobre Cooperación Comercial e Inversión, el grupo realizó una presentación sobre la próxima Expo ante más de 150 funcionarios gubernamentales, líderes institucionales y ejecutivos de empresas de ambos países. Las conversaciones se centraron en la profundización de la colaboración en manufactura avanzada, tecnología digital, energía limpia y agricultura sostenible.

Posteriormente, el CCPIT envió una delegación a Estados Unidos, donde mantuvo amplios diálogos con líderes políticos y empresariales estadounidenses y realizó múltiples eventos promocionales en todo el país. El 4 de diciembre, en Washington, D.C., el presidente del CCPIT, Ren Hongbin, intervino en el foro "De la política a la asociación: APEC 2026: Liberando el potencial comercial y de inversión". Destacó los beneficios recíprocos de las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, a la vez que reafirmó el papel del CCPIT en la profundización de la cooperación práctica y la promoción del desarrollo estable y a largo plazo de los lazos económicos y comerciales bilaterales. Los asistentes estadounidenses mostraron un gran interés en fortalecer los vínculos de la cadena de suministro con China. Durante el foro, el Grupo del Centro Internacional de Exposiciones de China realizó una presentación dedicada a la 4.ª CISCE.

El 5 de diciembre, la delegación asistió al "Puerto de Oportunidades: Desayuno de Networking Empresarial entre EE. UU. y China" en Oakland, California, centrado en tecnología digital, inteligencia artificial y otros sectores emergentes, para explorar oportunidades de innovación conjunta en los ecosistemas industriales de ambos países. También se compartió una presentación detallada sobre la 4.ª CISCE.

La Expo se ha convertido en una plataforma vital para impulsar la cooperación internacional en las cadenas industriales y de suministro globales. El Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional declaró que seguirá adhiriéndose a la orientación estratégica del XV Plan Quinquenal, garantizando altos estándares y una calidad superior en todos los preparativos para la cuarta edición de la Expo.

