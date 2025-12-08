Le 4e Salon international de la chaîne d'approvisionnement en Chine se tiendra à Pékin en juin 2026

Une présence mondiale qui favorise de plus grandes possibiités de collaboration

BEIJING, 8 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 4e Salon international de lachaîne d'approvisionnement en Chine ("CISCE", "le salon") se tiendra à Pékin du 22 au 26 juin 2026. À ce jour, plus de 300 entreprises se sont inscrites pour exposer, et les préparatifs se déroulent sans problème.

Canada-China Forum on Trade and Investment Cooperation Held in Toronto，On-site Promotion the 4th China International Supply Chain Expo (CISCE). Canada-China Forum on Trade and Investment Cooperation Held in Toronto，On-site Promotion the 4th China International Supply Chain Expo (CISCE).

Du 30 novembre au 2 décembre, une délégation de chefs d'entreprise chinois organisée par le Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT) s'est rendue au Canada, où elle a eu de nombreux échanges avec des représentants du gouvernement et de l'industrie. Lors du Forum Canada-Chine sur la coopération en matière de commerce et d'investissement, le groupe a fait une présentation sur le prochain Salon à plus de 150 fonctionnaires, responsables institutionnels et dirigeants d'entreprises des deux pays. Les discussions ont porté sur l'approfondissement de la collaboration dans les domaines de la fabrication avancée, de la technologie numérique, de l'énergie propre et de l'agriculture durable.

La CCPIT a ensuite envoyé une délégation aux États-Unis qui a eu une discussion approfondie avec des dirigeants politiques et économiques américains, en organisant de nombreux événements promotionnels dans tout le pays. Le 4 décembre, à Washington, le président du CCPIT, Ren Hongbin, a pris la parole lors du forum "De la politique au partenariat : APEC 2026 - Libérer le potentiel du commerce et de l'investissement". Celui-ci a souligné les avantages réciproques des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine, tout en réaffirmant le rôle de la CCPIT dans l'intensification de la coopération pratique et la promotion du développement régulier et à long terme des relations économiques et commerciales bilatérales. Les participants américains ont montré un vif intérêt pour le renforcement des liens de la chaîne d'approvisionnement avec la Chine. Au cours de ce forum, le China International Exhibition Center Group a fait une présentation dédiée à la 4e CISCE.

Le 5 décembre, la délégation a assisté au "Quai des possibles" : Le "Petit-déjeuner d'affaires États-Unis-Chine" à Oakland, en Californie, se concentre sur la technologie numérique, l'intelligence artificielle et d'autres secteurs émergents, afin d'examiner les possibilités d'innovation conjointe au sein des écosystèmes industriels des deux pays. Une autre présentation détaillée sur la 4e CISCE a également été diffusée.

Le Salon est devenu une plateforme essentielle visant à faire progresser la coopération internationale dans les chaînes industrielles et d'approvisionnement mondiales. Le Conseil chinois pour la promotion du commerce international a déclaré qu'il continuerait à adhérer à l'orientation stratégique du 15e plan quinquennal, en garantissant des normes élevées et une qualité supérieure dans tous les préparatifs de la quatrième édition du Salon.

