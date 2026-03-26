Axi presenta el podcast "The Strategy Room" presentado por Kathy Lien

La nueva serie Axi Select presenta a operadores y profesionales del mercado hablando sobre estrategia, gestión de riesgos y mercados globales

SÍDNEY, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La firma de trading global Axi anunció hoy el lanzamiento de "The Strategy" Room por parte de Axi Select, una nueva serie de podcasts presentada por la reconocida estratega de divisas y directora general de BK Forex, Kathy Lien. La serie está diseñada para proporcionar a los operadores acceso directo a las estrategias, el pensamiento y los enfoques de gestión de riesgos de los operadores de alto rendimiento y los respetados profesionales del mercado.

Dirigido a operadores activos y entusiastas del mercado, The Strategy Room busca cerrar la brecha entre la teoría y la ejecución en el mundo real al ofrecer información basada en la experiencia práctica en el mercado.

Greg Rubin, director de Axi Select en Axi, comentó:

"Mantener un rendimiento en las operaciones requiere de algo más que acceso al mercado: requiere de disciplina, estructura y aprendizaje continuo. Con The Strategy Room, creamos una plataforma en la que los operadores pueden escuchar directamente a los mejores operadores del programa Axi Select y a los principales expertos del sector sobre cómo refinan las estrategias y gestionan el riesgo en condiciones de mercado dinámicas".

Presentado por Kathy Lien, ampliamente reconocida por su experiencia en mercados de divisas y análisis macroeconómico mundial, el podcast destacará a los operadores del programa Axi Select junto con profesionales experimentados de toda la industria financiera. Los episodios examinarán cómo los participantes del mercado se adaptan a la volatilidad, la evolución de los ciclos económicos y las oportunidades emergentes de trading.

El lanzamiento refleja el compromiso más amplio de Axi con la educación de los operadores y la participación de la comunidad a través de Axi Select, el programa de asignación de capital y desarrollo de operadores de la empresa diseñado para identificar y apoyar los que tienen talento a medida que escalan sus estrategias.

The Strategy Room de Axi Select estará disponible en las principales plataformas de podcasts, y se publicarán nuevos episodios con regularidad. También se compartirán aspectos destacados y contenido exclusivo a través de los canales digitales de Axi.

Vea The Strategy Room en: https://youtu.be/S2ZJbltwGIo

Acerca de Axi

Axi es una marca mundial de trading en línea que ofrece acceso a divisas, índices, materias primas y activos digitales, que atiende a clientes en más de 100 países. A través de Axi Select, la empresa ofrece oportunidades de trading financiadas y apoyo estructurado para desarrollar operadores.

Consultas para los medios: [email protected]

Para obtener información detallada sobre el programa Axi Select, visite: https://www.axi.com/int/funded-trader-program

El programa Axi Select solo está disponible para clientes de AxiTrader LLC. Los CFD conllevan un gran riesgo de pérdida de inversión. Es posible que este contenido no esté disponible en su región. Para más información, consulte nuestros Términos de servicio. Se aplican tarifas de trading estándar y depósito mínimo.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2918418/5882756/AXI_logo.jpg

FUENTE AxiTrader