VT Markets lanza "Bold as Gold", una campaña mundial para establecer un nuevo punto de referencia en las operaciones con oro

SÍDNEY, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- VT Markets, una plataforma líder mundial de operaciones en línea, anunció el lanzamiento de su campaña "Bold as Gold" (Tan bueno como el oro). La campaña celebra las audaces ambiciones de los operadores con oro, a la vez que refuerza el compromiso de ofrecer las condiciones de operación de primer nivel necesarias para desenvolverse en una de las clases de activos más dinámicas.

VT Markets lanza "Bold as Gold" (Tan bueno como el oro), una campaña mundial para establecer un nuevo punto de referencia en las operaciones con oro

En esencia, la campaña se basa en la creencia de que el oro recompensa las decisiones audaces, pero los operadores solo pueden tener éxito si su bróker puede igualar su ambición con la calidad de ejecución, la velocidad de la plataforma y la estabilidad adecuadas.

Esta iniciativa surge luego de un período histórico de crecimiento en el que VT Markets procesó un volumen mensual récord de operaciones con oro de 1,5 billones de dólares, en medio de la volatilidad del mercado mundial en enero de 2026.

Para respaldar el compromiso "Bold as Gold", VT Markets ha publicado una serie de métricas de rendimiento mundiales verificadas:

Ejecución audaz bajo presión: si bien muchos brókers experimentan deslizamientos de precios durante los períodos de alta volatilidad del oro, VT Markets registra índices constantes de ausencia de deslizamientos de entre el 61 y el 65 % a nivel mundial, que llegan incluso al 65 % en Europa. Esto ayuda a los operadores a ejecutar sus estrategias con mayor confianza, incluso en condiciones de mercado volátiles.

si bien muchos brókers experimentan deslizamientos de precios durante los períodos de alta volatilidad del oro, VT Markets registra índices constantes de ausencia de deslizamientos de entre el 61 y el 65 % a nivel mundial, que llegan incluso al 65 % en Europa. Esto ayuda a los operadores a ejecutar sus estrategias con mayor confianza, incluso en condiciones de mercado volátiles. Velocidad audaz para mercados rápidos: con velocidades de ejecución líderes en el mercado a nivel mundial, VT Markets ofrece la capacidad de respuesta necesaria para seguir el ritmo de los rápidos cambios en los precios, lo que ayuda a los operadores a actuar sin verse perjudicados por la latencia.

con velocidades de ejecución líderes en el mercado a nivel mundial, VT Markets ofrece la capacidad de respuesta necesaria para seguir el ritmo de los rápidos cambios en los precios, lo que ayuda a los operadores a actuar sin verse perjudicados por la latencia. Consistencia audaz sin fronteras: mediante una infraestructura mundial unificada, VT Markets proporciona estándares de ejecución consistentes en más de 160 países, lo que garantiza que los operadores reciban la misma experiencia de operación de alto rendimiento, sin importar su ubicación.

Estas métricas están validadas además por Global Financial Market Review (GFM), un portal financiero de confianza que llega a más de 14 millones de lectores al año y que otorgó a VT Markets el premio 'Best Gold Trading Platform 2026' (Mejor plataforma para operar con oro 2026). Este reconocimiento, otorgado luego de evaluar criterios como la transparencia, la innovación, el volumen de transacciones, la estabilidad de la plataforma y los diferenciales competitivos, refuerza la posición de VT Markets como referente en confiabilidad y rendimiento en el ámbito de las operaciones con oro.

Lo que viene

"Bold as Gold" es una iniciativa mundial que se extiende durante varios meses. VT Markets presentará la Gold Cup, una serie de competencias de operaciones con un premio total de 500.000 dólares. Además, se realizarán actividades presenciales, análisis de mercado y programas educativos en los principales mercados. Mediante esta campaña, VT Markets está creando un ecosistema completo para los operadores con oro, que combina los resultados de operación, la experiencia en el mercado, la capacitación y la participación de la comunidad para ayudar a los clientes a ser realmente "Bold as Gold".

FUENTE VT Markets