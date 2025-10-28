La municipalidad de Dubái presenta el proyecto Circle Dubai que defiende la sostenibilidad y la reducción de residuos en la Cumbre de Ciudades de Asia-Pacífico

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Encarnando el compromiso de Dubái de apoyar los esfuerzos globales hacia ciudades sostenibles, la Municipalidad de Dubái lanzó su proyecto pionero, Circle Dubai, en la gestión sostenible de residuos. La presentación tuvo lugar durante la Cumbre de Ciudades de Asia y el Pacífico – Foro de Alcaldes 2025, que Dubái organiza del 27 de octubre al 29 de 2025.

Circle Dubai es una iniciativa impulsada por la comunidad que encarna el compromiso del municipio de Dubai de reducir la generación de residuos, promover el reciclaje y promover la economía circular. Alineación con los objetivos de la Estrategia de Gestión Integrada de Residuos de Dubai 2041, que tiene como objetivo establecer un sistema de gestión de residuos integral y sostenible. El proyecto busca reducir los desechos en la fuente, lograr una clasificación de fuentes del 100 % en todas las áreas residenciales, desviar los tipos de desechos de los vertederos, mejorar los procesos de reciclaje y tratamiento para apoyar los objetivos ambientales a largo plazo de Dubai.

Al comentar sobre la importancia del proyecto, H.E El ingeniero Marwan Ahmed bin Ghalita, director general del municipio de Dubai , enfatizó que el objetivo principal del proyecto es difundir la conciencia a gran escala, destacando la importancia de la participación individual e institucional para lograr sus objetivos. También destaca los beneficios ambientales y económicos de reducir y clasificar los desechos, mejorar la respuesta de la comunidad y motivar a las personas e instituciones a adoptar prácticas sostenibles. En última instancia, esto convertirá a Dubái en una ciudad sin residuos y en un centro mundial líder en sostenibilidad y conservación del medio ambiente.

Por su parte, el Ing. Adel Al Marzouqi, director ejecutivo de la Agencia de Residuos y Alcantarillado del Municipio de Dubai , dijo que el proyecto se dirige a nueve sectores vitales de la ciudad, incluidos el residencial, comercial, industrial, agrícola, inmobiliario, turístico, educativo, de gestión de residuos y de empleo laboral. Su objetivo es preservar el atractivo del emirato y promover el cambio de comportamiento colectivo a través de un sentido compartido de responsabilidad social.

La Municipalidad de Dubai ha desarrollado un sistema de educación digital pionero impulsado por tecnologías inteligentes, que incluye contenido de capacitación adaptado a cada sector específico. Esto ayuda a consolidar el conocimiento y vincularlo con los comportamientos diarios. También lanzará el programa "Dubai Sustainability Ambassadors", en colaboración con la iniciativa "Dubai Neighbourhoods Ambassadors", para seleccionar y capacitar a representantes de diversos sectores para que sirvan como líderes de sensibilización a través de actividades, experiencias prácticas y campañas puerta a puerta.

El proyecto cuenta con el apoyo de una red de asociaciones del sector privado y un plan para implementar 17 proyectos estratégicos, respaldados por 26 indicadores de rendimiento, en colaboración con diversas instituciones. Esto mejorará la integración del sector y creará un impacto integral y sostenible.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2807460/Dubai_Municipality_Project.jpg

FUENTE Dubai Municipality