杜拜市政局於 Asia-Pacific Cities Summit 推出 Circle Dubai 項目，提倡可持續發展與減少廢物。

阿聯酋杜拜 2025年10月30日 /美通社/ -- 杜拜市政局在可持續發展廢物管理中推出 Circle Dubai 先驅計劃，體現杜拜對支持全球為可持續發展城市努力的承諾。在杜拜主辦的 Asia-Pacific Cities Summit – Mayors Forum 2025 期間（2025 年 10 月 27 日至 29 日），此計劃啟動。

Circle Dubai 是社區驅動的倡議，體現杜拜市政局對減少廢棄物產生、促進回收與推動循環經濟的承諾。此契合「2041 年杜拜整合廢物管理策略」的目標，並以建立一個全面兼可持續發展的廢物管理系統為目的。該項目力求源頭減廢，全部住宅區達到 100% 垃圾分類，從垃圾堆填區轉移各類廢物，提升回收和處理流程，從而支援杜拜的長遠環境目標。



評論該項目的重要性時，杜拜市政局局長 Marwan Ahmed bin Ghalita 閣下強調該項目主要目標是廣泛宣揚意識，強調個人與機構參與對於達到該項目目標的重要性。它還強調廢物減少和分類的環境與經濟好處，增強社區響應，並鼓勵個人與機構採取可持續發展的做法。這將最終促使杜拜為零廢物城市，並成為領先全球的可持續發展與環境保護中心。