杜拜市政局於 Asia-Pacific Cities Summit 推出 Circle Dubai 項目，提倡可持續發展與減少廢物
30 10月, 2025, 05:05 CST
阿聯酋杜拜 2025年10月30日 /美通社/ -- 杜拜市政局在可持續發展廢物管理中推出 Circle Dubai 先驅計劃，體現杜拜對支持全球為可持續發展城市努力的承諾。在杜拜主辦的 Asia-Pacific Cities Summit – Mayors Forum 2025 期間（2025 年 10 月 27 日至 29 日），此計劃啟動。
Circle Dubai 是社區驅動的倡議，體現杜拜市政局對減少廢棄物產生、促進回收與推動循環經濟的承諾。此契合「2041 年杜拜整合廢物管理策略」的目標，並以建立一個全面兼可持續發展的廢物管理系統為目的。該項目力求源頭減廢，全部住宅區達到 100% 垃圾分類，從垃圾堆填區轉移各類廢物，提升回收和處理流程，從而支援杜拜的長遠環境目標。
評論該項目的重要性時，杜拜市政局局長 Marwan Ahmed bin Ghalita 閣下強調該項目主要目標是廣泛宣揚意識，強調個人與機構參與對於達到該項目目標的重要性。它還強調廢物減少和分類的環境與經濟好處，增強社區響應，並鼓勵個人與機構採取可持續發展的做法。這將最終促使杜拜為零廢物城市，並成為領先全球的可持續發展與環境保護中心。
杜拜市政局的廢物與污水處理機構行政總裁兼工程師 Adel Al Marzouqi 表示，該項目以該市九個重要行業為目標。該等行業包括住宅、商業、工業、農業、地產、旅遊、教育、廢物管理與勞工就業。該項目目標是保持該酋長國的吸引力，並透過共同社會責任感來促進集體行為改變。
杜拜市政局已建立一套由智能科技驅動的嶄新數碼教育系統，當中包括為各目標行業度身訂造的培訓內容。這有助鞏固知識，並連結知識至日常行為。該項目還將與杜拜可持續發展大使倡議合作，而啟動杜拜社區大使計劃。從各個行業選拔和培訓代表，並透過活動、實踐經驗和逐家逐戶的宣傳活動而作為意識領袖。
該項目由私營部門合作夥伴關係網絡支持，並制定一項與多個機構合作實施 17 個策略項目的計劃，而該等策略項目以 26 項績效指標作支援。這將加強行業整合，而創造一個全面兼可持續發展的影響。
