El municipio de Dubái presenta el proyecto Circle Dubai para la sostenibilidad y la reducción de residuos

- El municipio de Dubái presenta el proyecto Circle Dubai, que promueve la sostenibilidad y la reducción de residuos, en la Cumbre de Ciudades de Asia-Pacífico

DUBAI, EAU, 29 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Como reflejo del compromiso de Dubái con el apoyo a los esfuerzos globales para lograr ciudades sostenibles, el Ayuntamiento de Dubái lanzó su proyecto pionero, Circle Dubai, en gestión sostenible de residuos. El lanzamiento tuvo lugar durante la Cumbre de Ciudades de Asia y el Pacífico – Foro de Alcaldes 2025, que Dubái acogerá del 27 al 29 de octubre de 2025.

Dubai Municipality unveils Circle Dubai project championing sustainability and waste reduction at Asia-Pacific Cities Summit

Circle Dubai es una iniciativa comunitaria que refleja el compromiso del Municipio de Dubái con la reducción de la generación de residuos, la promoción del reciclaje y el avance de la economía circular. Se alinea con los objetivos de la Estrategia Integrada de Gestión de Residuos de Dubái 2041, que busca establecer un sistema integral y sostenible de gestión de residuos. El proyecto pretende reducir los residuos en origen, lograr la separación de residuos al 100 % en todas las zonas residenciales, desviar distintos tipos de residuos de los vertederos y mejorar los procesos de reciclaje y tratamiento para apoyar los objetivos medioambientales a largo plazo de Dubái.

Al comentar sobre la importancia del proyecto, el ingeniero Marwan Ahmed bin Ghalita, Director General de la Municipalidad de Dubái, destacó que el objetivo principal del proyecto es sensibilizar a gran escala, destacando la importancia de la participación individual e institucional para el logro de sus objetivos. También destaca los beneficios ambientales y económicos de reducir y clasificar los residuos, mejorar la respuesta comunitaria y motivar a personas e instituciones a adoptar prácticas sostenibles. Esto, en última instancia, convertirá a Dubái en una ciudad con cero residuos y un centro líder mundial en sostenibilidad y conservación del medio ambiente.

Por su parte, el ingeniero Adel Al Marzouqi, consejero delegado de la Agencia de Residuos y Alcantarillado del Municipio de Dubái, afirmó que el proyecto abarca nueve sectores vitales de la ciudad: residencial, comercial, industrial, agrícola, inmobiliario, turístico, educativo, de gestión de residuos y de empleo. Su objetivo es preservar el atractivo del emirato y promover un cambio de comportamiento colectivo mediante un sentido compartido de responsabilidad social.

El municipio de Dubái ha desarrollado un innovador sistema de educación digital basado en tecnologías inteligentes, que incluye contenido formativo adaptado a cada sector objetivo. Esto ayuda a consolidar el conocimiento y vincularlo con los comportamientos cotidianos. Asimismo, lanzará el programa «Embajadores de la Sostenibilidad de Dubái», en colaboración con la iniciativa "Embajadores de los Barrios de Dubái", para seleccionar y capacitar a representantes de diversos sectores que actuarán como líderes de concienciación mediante actividades, experiencias prácticas y campañas puerta a puerta.

El proyecto cuenta con el respaldo de una red de alianzas con el sector privado y un plan para implementar 17 proyectos estratégicos, apoyados por 26 indicadores de desempeño, en colaboración con diversas instituciones. Esto fortalecerá la integración sectorial y generará un impacto integral y sostenible.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2807460/Dubai_Municipality_Project.jpg