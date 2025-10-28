Die Stadtverwaltung von Dubai stellt auf dem Asien-Pazifik-Städtegipfel das Projekt Circle Dubai zur Förderung von Nachhaltigkeit und Abfallvermeidung vor

DUBAI, VAE, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Als Ausdruck des Engagements Dubais für die Unterstützung der weltweiten Bemühungen um nachhaltige Städte hat die Stadtverwaltung von Dubai ihr bahnbrechendes Projekt Circle Dubai für eine nachhaltige Abfallwirtschaft gestartet. Der Startschuss fiel während des Asia-Pacific Cities Summit - Mayors Forum 2025, den Dubai vom 27. bis 29. Oktober 2025 veranstaltet.

Circle Dubai ist eine gemeinschaftsorientierte Initiative, die das Engagement der Stadtverwaltung von Dubai für die Verringerung der Abfallerzeugung, die Förderung des Recyclings und die Förderung der Kreislaufwirtschaft verkörpert. Übereinstimmung mit den Zielen der Dubai Integrated Waste Management Strategy 2041, die darauf abzielt, ein umfassendes, nachhaltiges Abfallmanagementsystem zu schaffen. Das Projekt zielt darauf ab, Abfälle an der Quelle zu reduzieren, in allen Wohngebieten eine 100-prozentige Sortierung an der Quelle zu erreichen, Abfallarten von Deponien abzuziehen sowie Recycling- und Behandlungsverfahren zu verbessern, um Dubais langfristige Umweltziele zu unterstützen.

In seinem Kommentar zur Bedeutung des Projekts betonte S.E. Eng. Marwan Ahmed bin Ghalita, Generaldirektor der Stadtverwaltung von Dubai, betonte, dass das Hauptziel des Projekts darin bestehe, das Bewusstsein auf breiter Ebene zu schärfen, und hob die Bedeutung der individuellen und institutionellen Beteiligung für die Erreichung der Ziele hervor. Darüber hinaus werden die ökologischen und wirtschaftlichen Vorteile der Abfallverringerung und -sortierung hervorgehoben, die Reaktion der Gemeinschaft verbessert und Einzelpersonen und Institutionen zur Einführung nachhaltiger Praktiken motiviert. Dies wird Dubai letztlich zu einer abfallfreien Stadt und zu einem weltweit führenden Zentrum für Nachhaltigkeit und Umweltschutz machen.

Seinerseits sagte Eng. Adel Al Marzouqi, CEO der Abfall- und Abwasserbehörde der Stadtverwaltung von Dubai, sagte, das Projekt ziele auf neun wichtige Sektoren in der Stadt ab, darunter Wohnen, Handel, Industrie, Landwirtschaft, Immobilien, Tourismus, Bildung, Abfallwirtschaft und Beschäftigung. Ziel ist es, die Attraktivität des Emirats zu erhalten und kollektive Verhaltensänderungen durch ein gemeinsames Bewusstsein für soziale Verantwortung zu fördern.

Die Stadtverwaltung von Dubai hat ein bahnbrechendes digitales Bildungssystem entwickelt, das sich auf intelligente Technologien stützt und Schulungsinhalte umfasst, die auf die einzelnen Zielgruppen zugeschnitten sind. Dies trägt dazu bei, das Wissen zu festigen und es mit dem täglichen Verhalten zu verknüpfen. Außerdem wird sie in Zusammenarbeit mit der Initiative „Dubai Neighbourhoods Ambassadors" das Programm „Dubai Sustainability Ambassadors" ins Leben rufen, um Vertreter aus verschiedenen Sektoren auszuwählen und zu schulen, damit sie durch Aktivitäten, praktische Erfahrungen und Tür-zu-Tür-Kampagnen als Sensibilisatoren dienen.

Das Projekt stützt sich auf ein Netz von Partnerschaften mit dem Privatsektor und einen Plan zur Durchführung von 17 strategischen Projekten, die durch 26 Leistungsindikatoren unterstützt werden, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen. Dies wird die Integration des Sektors verbessern und eine umfassende, nachhaltige Wirkung erzielen.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2807460/Dubai_Municipality_Project.jpg