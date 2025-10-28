La municipalité de Dubaï dévoile le projet Circle Dubai, qui vise à promouvoir la durabilité et la réduction des déchets, à l'occasion du sommet des villes d'Asie-Pacifique

DUBAI, UAE, 28 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Incarnant l'engagement de Dubaï à soutenir les efforts mondiaux en faveur des villes durables, la municipalité de Dubaï a lancé son projet pionnier, Circle Dubai, dans le domaine de la gestion durable des déchets. Le lancement a eu lieu lors du Asia-Pacific Cities Summit - Mayors Forum 2025, que Dubaï accueille du 27 octobre au 29 octobre 2025.

Circle Dubai est une initiative communautaire qui incarne l'engagement de la municipalité de Dubaï à réduire la production de déchets, à promouvoir le recyclage et à faire progresser l'économie circulaire. S'aligner sur les objectifs de la stratégie de gestion intégrée des déchets de Dubaï (Dubai Integrated Waste Management Strategy 2041), qui vise à mettre en place un système complet et durable de gestion des déchets. Le projet vise à réduire les déchets à la source, à réaliser un tri à la source à 100 % dans toutes les zones résidentielles, à détourner les types de déchets des décharges, à améliorer les processus de recyclage et de traitement afin de soutenir les objectifs environnementaux à long terme de Dubaï.



Commentant l'importance du projet, S.E. Eng. Marwan Ahmed bin Ghalita, directeur général de la municipalité de Dubaï, a souligné que l'objectif premier du projet était de sensibiliser la population à grande échelle, en insistant sur l'importance de la participation individuelle et institutionnelle pour atteindre ses objectifs. Il souligne également les avantages environnementaux et économiques de la réduction et du tri des déchets, en renforçant la réponse de la communauté et en motivant les individus et les institutions à adopter des pratiques durables. À terme, Dubaï deviendra une ville sans déchets et un centre mondial de premier plan pour la durabilité et la préservation de l'environnement.

Pour sa part, Eng. Adel Al Marzouqi, directeur général de l'Agence des déchets et de l'assainissement de la municipalité de Dubaï, a déclaré que le projet visait neuf secteurs vitaux de la ville, notamment les secteurs résidentiel, commercial, industriel, agricole, immobilier, touristique, éducatif, de la gestion des déchets et de l'emploi. Elle vise à préserver l'attractivité de l'émirat et à faire évoluer les comportements collectifs grâce à un sens partagé de la responsabilité sociale.

La municipalité de Dubaï a mis au point un système pionnier d'éducation numérique alimenté par des technologies intelligentes, comprenant un contenu de formation adapté à chaque secteur ciblé. Cela permet de consolider les connaissances et de les relier aux comportements quotidiens. Elle lancera également le programme « Dubai Sustainability Ambassadors », en collaboration avec l'initiative « Dubai Neighbourhoods Ambassadors », afin de sélectionner et de former des représentants de différents secteurs qui joueront le rôle de leaders en matière de sensibilisation par le biais d'activités, d'expériences pratiques et de campagnes de porte-à-porte.

Le projet s'appuie sur un réseau de partenariats avec le secteur privé et sur un plan de mise en œuvre de 17 projets stratégiques, soutenus par 26 indicateurs de performance, en collaboration avec diverses institutions. Cela permettra d'améliorer l'intégration sectorielle et de créer un impact global et durable.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2807460/Dubai_Municipality_Project.jpg