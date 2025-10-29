ドバイ市当局、アジア太平洋都市サミットにおいて、持続可能性と廃棄物削減を推進する「サークル・ドバイ」プロジェクトを発表

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2025年10月30日 /PRNewswire/ -- 持続可能な都市に向けた世界的な取り組みを支援するというドバイのコミットメントを体現するため、ドバイ市は持続可能な廃棄物管理の先駆的プロジェクト「サークル・ドバイ（Circle Dubai）」を立ち上げました。この発表は、2025年10月27日から29日までドバイで開催されたアジア太平洋都市サミット・市長フォーラム2025（Asia-Pacific Cities Summit – Mayors Forum 2025）で行われました。

サークル・ドバイ（Circle Dubai）は、廃棄物の発生を減らし、リサイクルを促進し、循環型経済を前進させるというドバイ市の取り組みを体現するコミュニティ主導の取り組みです。包括的かつ持続可能な廃棄物管理システムの確立を目指す「ドバイ統合廃棄物管理戦略 2041（Dubai Integrated Waste Management Strategy 2041）」の目標に合致しています。このプロジェクトは、発生源での廃棄物の削減、すべての居住地域での発生源分別の100%達成、埋め立て地に送られる廃棄物の種類の転換、リサイクルおよび処理プロセスの強化を目的とし、ドバイの長期環境目標の達成を支援することを目指しています。

ドバイ市長官のEng. Marwan Ahmed bin Ghalita 閣下は、このプロジェクトの重要性についてコメントし、「このプロジェクトの主な目的は広範囲に認識を広めることであり、その目標を達成するためには個人と組織の参加が重要です」と力説しました。また、廃棄物の削減と分別の促進、地域社会の対応の強化、個人や団体による持続可能な慣行の採用の促進による環境的および経済的利益も強調しています。これにより、ドバイは最終的に廃棄物ゼロの都市となり、持続可能性と環境保全における世界有数の中心地となるでしょう。

一方、ドバイ市廃棄物・下水道局のCEOであるEng. Adel Al Marzouqi氏は、「このプロジェクトは住宅、商業、工業、農業、不動産、観光、教育、廃棄物管理、労働雇用を含む、市内の9つの重要な分野を対象としています」と述べています。その目的は、社会的責任感を共有することで首長国の魅力を維持し、集団的な行動の変化を促進することです。

ドバイ市は、各対象分野に合わせた研修コンテンツなど、スマート・テクノロジーを活用した先駆的なデジタル教育システムを開発しました。これにより、知識を統合し、それを日常の行動に結び付けることができるようになります。また、ドバイは「ドバイ近隣アンバサダー（Dubai Neighbourhoods Ambassadors）」イニシアティブと連携して「ドバイ持続可能性アンバサダー（Dubai Sustainability Ambassadors）」プログラムを立ち上げ、活動、実践経験、戸別訪問キャンペーンを通じて意識啓発リーダーとして活躍するさまざまな分野の代表者を選抜し、訓練する予定です。

このプロジェクトは、民間部門のパートナーシップのネットワークと、さまざまな機関と協力して26のパフォーマンス指標に支えられた17の戦略プロジェクトを実施する計画によってサポートされています。これにより、セクターの統合が強化され、包括的かつ持続可能な影響が生み出されます。

