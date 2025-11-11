En colaboración con socios estratégicos, la Oficina de Inversiones de Abu Dhabi anuncia el lanzamiento de una red de vertipuertos para activar las operaciones de taxis aéreos

ABU DHABI, Emiratos Árabes Unidos, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La Oficina de Inversiones de Abu Dhabi (ADIO, por sus siglas en inglés), en colaboración con la Autoridad General de Aviación Civil (GCAA); el Centro de Transporte Integrado (Abu Dhabi Mobility), una filial del Departamento de Municipios y Transporte (DMT); y Aeropuertos de Abu Dhabi (ADA), ha lanzado la primera red de vertipuertos para apoyar el lanzamiento de la movilidad aérea avanzada en todo el emirato. La iniciativa marca un hito importante en el liderazgo mundial de Abu Dhabi en movilidad inteligente y sostenible.

Abu Dhabi Autonomous Summit

La iniciativa forma parte de la estrategia del clúster de Industrias de Vehículos Inteligentes y Autónomos (SAVI, por sus siglas en inglés) que apoya la diversificación económica impulsada por la innovación de Abu Dabi mediante el despliegue de tecnologías de vanguardia, incluidas soluciones de movilidad aérea avanzadas y sostenibles. La infraestructura de vertipuertos planificada permitirá que las aeronaves eléctricas de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) operen de manera eficiente en ubicaciones estratégicas en Abu Dhabi, lo que facilitará los viajes de bajas emisiones, mejorará la conectividad y reforzará al emirato como pionero mundial en movilidad urbana avanzada.

La red estará formada por más de 10 vertipuertos de última generación integrados en el sistema de transporte más amplio de Abu Dhabi. El Aeropuerto Internacional de Zayed y el Aeropuerto Ejecutivo de Al Bateen se han confirmado como ubicaciones clave dentro de la red más amplia, y se anunciarán más sitios y rutas interurbanas en fases posteriores. Aeropuertos de Abu Dhabi ha sido seleccionado como el inversor ancla y actuará como el principal socio de entrega. Mientras tanto, el Centro de Transporte Integrado (Movilidad de Abu Dabi) y GCAA contribuyen al desarrollo y operación de la red de vertipuertos de Abu Dabi dentro de un marco regulatorio claro, y aseguran el cumplimiento de los más altos estándares de seguridad, rendimiento e integración, lo que permite una alineación perfecta con el espacio aéreo de Abu Dabi y los sistemas de transporte más amplios, a la vez que garantiza la sostenibilidad financiera.

La red conectará los principales centros urbanos, comerciales y turísticos, incluidos el Aeropuerto Internacional Zayed, el Aeropuerto Ejecutivo Al Bateen y la Isla Yas, con Saadiyat y la Isla de Abu Dhabi, lo que permitirá un servicio de transporte aéreo rápido, limpio y eficiente en todo el emirato. Cada vertipuerto se integrará en su totalidad en el sistema de transporte más amplio de Abu Dhabi, con transporte terrestre e infraestructura digital, mediante los sistemas inteligentes del Centro de Transporte Integrado (Abu Dhabi Mobility) y la red de Aeropuertos de Abu Dhabi, lo que garantiza conexiones multimodales sin problemas.

Su excelencia Saif Mohammed Al Suwaidi, director general de la GCAA, afirmó: "Este paso en Abu Dabi se basa en los esfuerzos actuales de la Autoridad General de Aviación Civil para alinear la infraestructura de aviación de la nación con la visión estratégica de los Emiratos Árabes Unidos de adoptar un ecosistema de movilidad aérea avanzado y sostenible. En línea con su mandato regulatorio y legislativo, la GCAA ha desarrollado marcos regulatorios modernos que permiten integrar las aeronaves eVTOL en el sistema de aviación civil, a la vez que facilita adaptar los helipuertos existentes como parte de una infraestructura integral que admite soluciones avanzadas de movilidad aérea.

"Lo que presenciamos hoy marca el comienzo de una nueva era, que refleja un salto cualitativo en la infraestructura de la aviación y reafirma el compromiso de los Emiratos Árabes Unidos de liderar el cambio mundial hacia una movilidad más inteligente y sostenible. En colaboración con sus socios, la GCAA continúa encabezando esta transformación al fomentar un entorno regulatorio flexible y con visión de futuro que posiciona a los Emiratos Árabes Unidos entre los primeros países del mundo en operar sistemas avanzados de movilidad aérea a escala".

Su excelencia Badr Al-Olama, director general de ADIO, señaló: "Esta iniciativa estratégica pone a Abu Dhabi a la vanguardia de la movilidad de próxima generación, lo que es un ejemplo del poder de las asociaciones entre el Gobierno de Abu Dhabi y el sector privado para acelerar las industrias futuras. Al integrar la infraestructura de eVTOL en nuestro sistema de transporte y anclar esta iniciativa como parte del clúster SAVI, aceleramos el despliegue de soluciones de movilidad inteligentes y avanzadas, al tiempo que consolidamos la posición del emirato como líder en industrias que definen el futuro.

"El lanzamiento de la red de vertipuertos de Abu Dhabi marca un paso estratégico en la construcción de un sistema de transporte preparado para el futuro que integre soluciones avanzadas de movilidad aérea. Incorporar este sistema en la infraestructura del emirato respalda una mayor conectividad, eficiencia operativa y movilidad de bajas emisiones, lo cual mejora la calidad de vida y refuerza el liderazgo de Abu Dhabi en movilidad aérea avanzada".

El Dr. Abdulla Hamad AlGhfeli, director general en funciones del Centro de Transporte Integrado (Abu Dhabi Mobility), señaló: "El desarrollo de la red de vertipuertos de Abu Dhabi marca un hito importante en la configuración del futuro de la movilidad urbana. Como autoridad reguladora y estratégica acerca del transporte integrado en el emirato, el Centro de Transporte Integrado (Abu Dhabi Mobility) garantiza que la movilidad aérea avanzada esté integrada en un marco operativo y de gobernanza claro que promueve la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad. Esta iniciativa refleja la visión de futuro de Abu Dhabi acerca del transporte de próxima generación y refuerza su posición mundial como líder en movilidad inteligente y sostenible".

Elena Sorlini, directora general y directora ejecutiva de Aeropuertos de Abu Dhabi, afirmó: "Como socio principal en la ejecución de la red de vertipuertos de Abu Dhabi, Abu Dhabi Airports será fundamental para configurar la infraestructura, las operaciones y la preparación comercial de la movilidad aérea avanzada en el emirato. Esta asociación refleja nuestro compromiso a largo plazo de desbloquear el futuro de la aviación mediante la innovación, así como nuestro papel clave en la integración de soluciones de movilidad de próxima generación en el ecosistema de transporte de Abu Dabi. Nos enorgullece colaborar con ADIO y el Centro de Transporte Integrado (Abu Dhabi Mobility) en el marco de esta asociación transformadora, que aprovechará nuestras fortalezas colectivas y consolidará la posición de Abu Dhabi a la vanguardia de la movilidad aérea avanzada".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2818622/Abu_Dhabi_Autonomous_Summit.jpg

FUENTE Abu Dhabi Autonomous Week