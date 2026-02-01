LA SERIE DE MONEDAS DE PLATA CONMEMORATIVAS DE LA HISTORIA NEGRA DE LA REAL CASA DE LA MONEDA DE CANADÁ CELEBRA EL ARTE Y LA IMPORTANCIA CULTURAL DE LOS SÍMBOLOS ADINKRA DE ÁFRICA OCCIDENTAL

OTTAWA, ONTARIO, 1 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- En el marco de la celebración del Mes de la Historia Negra en todo el país, la Real Casa de la Moneda de Canadá presenta la moneda de plata fina de 20 dólares de 2026, dedicada a conmemorar la historia negra, presenta símbolos adinkra que rinden homenaje al rico patrimonio ancestral del pueblo akan de Ghana. Su iconografía visual, que expresa valores, proverbios y sabiduría histórica, ha influido profundamente en la cultura de África Occidental y tiene un profundo significado para muchos canadienses afrodescendientes. Los símbolos que representan el respeto, la paz y la comunidad se fusionan con los iconos canadienses en una inspiradora moneda de colección de plata pura al 99,99 %, disponible a partir de hoy.

Royal Canadian Mint Logo

"Para la Real Casa de la Moneda de Canadá es importante que nuestras monedas contribuyan a contar una historia más completa de Canadá, al abordar diversos temas que destacan las experiencias y el patrimonio cultural de las numerosas personas que consideran Canadá su hogar", afirmó Simon Kamel, presidente interino y director ejecutivo de la Real Casa de la Moneda de Canadá. "Mientras la Casa de la Moneda sigue apoyando la celebración del Mes de la Historia Negra con monedas de colección de diseño especial, nos complace celebrar las raíces africanas occidentales de muchos canadienses afrodescendientes al dar a conocer el arte y la espiritualidad de los símbolos adinkra".

El diseño del reverso de la moneda, obra del artista canadiense Kwame Delfish, presenta tres anillos concéntricos con motivos tradicionales adinkra que rodean una hoja de arce central que representa a Canadá. El anillo más interno consiste en una repetición vertical de dos símbolos mpatapo , el nudo de la paz y la reconciliación. El segundo anillo presenta una secuencia repetitiva de símbolos adinkra que representan la divinidad de la Madre Tierra, la unidad en la diversidad y el símbolo mekyia wo, que significa respeto y saludo. El anillo más externo está anclado en los puntos cardinales por la hoja de arce sobre dos símbolos mpatapo, que se corresponden con la capa más interna, mientras que cada cuadrante muestra símbolos que representan la unidad y las relaciones humanas. El reverso presenta un diseño de hojas de arce y la efigie de Su Majestad el Rey Carlos III, obra del artista canadiense Steven Rosati.

"Como artista de ascendencia caribeña, me siento profundamente conectado con los símbolos adinkra y la sabiduría ancestral que transmiten desde África Occidental. Cada símbolo representa valores de fortaleza, unidad y determinación que siguen guiando a nuestras comunidades en la actualidad", afirmó el diseñador de la moneda Kwame Delfish. "Inicialmente, imaginé este diseño en una disposición cuadrada para rendir homenaje al tejido adinkra del que derivan estos símbolos. Sin embargo, a medida que el diseño fue evolucionando, quedó claro que la disposición circular reflejaría la continuidad de la cultura, la conexión y la resiliencia colectiva".

Con una acuñación limitada a 5.000 monedas en todo el mundo, la moneda de plata fina de 20 dólares de 2026, que conmemora la historia negra, símbolos adinkra, se vende al por menor por 199,95 dólares. Esta nueva pieza de colección se puede solicitar llamando a la Casa de la Moneda al 1-800-267-1871 en Canadá, al 1-800-268-6468 en Estados Unidos o en www.mint.ca. También estará disponible en las tiendas de la Real Casa de la Moneda de Canadá en Ottawa y Winnipeg, en los puntos de venta participantes de Canada Post y a través de la red mundial de distribuidores y vendedores de la Casa de la Moneda.

Aquí puede ver imágenes de esta moneda.

Acerca de la Real Casa de la Moneda de Canadá

La Real Casa de la Moneda de Canadá es la empresa pública responsable de la acuñación y distribución de las monedas en circulación en Canadá. La Casa de la Moneda es una de las más grandes y versátiles del mundo, y produce monedas de colección galardonadas, productos de metal precioso líderes en el mercado, así como las prestigiosas condecoraciones militares y civiles de Canadá. Como refinería reconocida por la Bolsa de Londres y COMEX Good Delivery, la Casa de la Moneda también ofrece una gama completa de servicios de refinación de oro y plata de primera calidad. Como organización que se esfuerza por cuidar mejor el medio ambiente, fomentar lugares de trabajo seguros e inclusivos y tener un impacto positivo en las comunidades en las que opera, la Casa de la Moneda integra prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza en todos los aspectos de sus operaciones.

Para más información sobre la Casa de la Moneda, sus productos y servicios, visite www.mint.ca. Siga a la Casa de la Moneda en LinkedIn, Facebook e Instagram.

Para más información, los medios de comunicación pueden ponerse en contacto con: Real Casa de la Moneda de Canadá, Alex Reeves, director sénior de Relaciones Públicas, 613-884-6370, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2872869/Royal_Canadian_Mint__RCM__THE_ROYAL_CANADIAN_MINT_S_COMMEMORATIN.jpg

FUENTE Royal Canadian Mint (RCM)