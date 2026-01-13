LA LEGIÓN REAL CANADIENSE CELEBRA SU ANIVERSARIO CENTENARIO Y LO CONMEMORA EN ORO Y PLATA PUROS CON LA ÚLTIMA VARIEDAD DE MONEDAS DE COLECCIÓN DE LA REAL CASA DE LA MONEDA

OTTAWA, ONTARIO, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Cien años después de la incorporación de la organización de apoyo y servicio comunitario para veteranos más grande del país, conocida en la actualidad como la Real Legión Canadiense (la Legión), la Real Casa de la Moneda de Canadá emitió monedas de oro y plata puras finamente elaboradas para conmemorar el centenario de la Legión. La misión centenaria de la Legión de apoyar a los veteranos, incluidos los militares en servicio y los miembros de la RCMP y sus familias, promover el Día del Recuerdo y servir a Canadá y sus comunidades se celebra con la moneda de oro puro de 100 dólares 2026, el dólar de plata de calidad Proof 2026 y el conjunto de dólares de plata de calidad Proof 2026, todos ellos disponibles a partir del día de la fecha.

Royal Canadian Mint Logo

La artista canadiense Laurie McGaw diseñó el reverso con una imagen dividida en la moneda de oro puro de 100 dólares 2026 que ilustra el pasado, el presente y el futuro de la Legión. La mitad derecha de la moneda presenta a dos miembros actuales con el atuendo de la Legión, frente a un collage de símbolos de la Primera Guerra Mundial que consiste en un soldado de infantería canadiense, un avión de combate S.E.5a y la silueta distante de HMCS Niobe, crucero de batalla del formado de manera reciente, en aquel entonces, el Servicio Naval de Canadá. Estos elementos representan la contribución de Canadá al esfuerzo aliado y los sacrificios de la Primera Guerra Mundial que dieron lugar a la Royal Canadian Legion. Las amapolas arriba y abajo, superpuestas en ambas escenas, simbolizan el Día del Recuerdo como ciclo duradero.

El reverso del Dólar de plata de calidad Proof 2026 fue diseñado por el artista canadiense Steve Hepburn. Esta moneda muestra a dos miembros de la Legión de pie en el Día del Recuerdo, ante una hoja de arce del escudo oficial de la Legión. Debajo de esta escena aparece un arreglo floral con 14 amapolas, una para cada provincia y territorio canadiense y otra para las divisiones internacionales de la Legión, así como una flor Nomeolvides, que simboliza el Día del Recuerdo en Terranova y Labrador. Esta característica floral está recubierta con una franja con las fechas "1926" y "2026" y tres amapolas del escudo oficial de la Legión en su centro.

El conjunto de dólares de plata de calidad Proof 2026 contiene una versión enchapada en oro rosa, una selección del dólar de plata de calidad Proof. Los anversos de todos estos objetos de colección presentan la efigie de su majestad el rey Carlos III realizada por el artista canadiense Steven Rosati.

Además de estos recuerdos históricos, la Casa de la Moneda emitió varias monedas de colección nuevas, que incluyen:

La moneda de plata pura de 10 dólares 2026: Gleaming Maple (Arce reluciente);

La moneda de plata pura de 10 dólares 2026: Welcome to the World! (¡Bienvenido al mundo!)

La moneda de plata pura de 20 dólares 2026: Celebrate Love (Celebración del amor);

La moneda de plata pura de 30 dólares 2026: Precious Maple Leaves (Hojas de arce preciosas);

La moneda de plata pura de 50 dólares 2026: Triumphant Dragon (Dragón triunfante);

Rollo de monedas de 1 dólar "Lucky Loonie" 2026, edición para coleccionistas, con envoltorio especial (sin circular);

La moneda de 1 dólar "Lucky Loonie" 2026 en llavero; y

Los juegos de regalo de 2026 (bebé, cumpleaños y "O Canada")

En la pestaña "Shop" (tienda) de www.mint.ca encontrará las tiradas, los precios y toda la información sobre cada producto. Estos productos se pueden solicitar a partir de hoy, comunicándose directamente con la Real Casa de la Moneda de Canadá a mediante el tel. 1-800-267-1871 en Canadá y 1-800-268-6468 en EE. UU., o bien, visite www.mint.ca. También están disponibles en las boutiques de la Real Casa de la Moneda de Ottawa y Winnipeg, en los establecimientos participantes del Canada Post y a través de la red mundial de concesionarios y distribuidores de la Casa de la Moneda.

Las imágenes de las monedas de colección de oro y plata que conmemoran el centenario de la Real Legión Canadiense se pueden encontrar aquí.

Acerca de la Real Casa de la Moneda de Canadá

La Real Casa de la Moneda de Canadá es la corporación de la Corona responsable de acuñar y distribuir las monedas en circulación de Canadá. La Casa de la Moneda es una de las mayores y más versátiles del mundo, y produce monedas de colección galardonadas, productos en lingotes líderes del mercado y las prestigiosas condecoraciones militares y civiles de Canadá. Como refinería establecida en Londres y COMEX Good Delivery, la Casa de la Moneda también ofrece una gama completa de los mejores servicios de refinado de oro y plata. Como organización que se esfuerza por cuidar mejor el medio ambiente, cultivar lugares de trabajo seguros e integradores y repercutir positivamente en las comunidades donde opera, la Casa de la Moneda integra prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza en todos los aspectos de sus operaciones.

Para más información acerca de la Casa de la Moneda, sus productos y servicios, visite www.mint.ca. Siga a la Casa de la Moneda en LinkedIn, Facebook e Instagram.

Para obtener más información, se solicita a los medios de comunicación que se comuniquen con: Alex Reeves, gerente sénior de Asuntos Públicos, 613-884-6370, [email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2858594/Royal_Canadian_Mint__RCM__THE_ROYAL_CANADIAN_LEGION_S_100TH_ANNI.jpg

FUENTE Royal Canadian Mint (RCM)