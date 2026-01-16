Zoomlion potencia la fabricación inteligente con IA integrada y robótica con inteligencia incorporada

CHANGSHA, China, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co., Ltd. ("Zoomlion"; 1157.HK) está impulsando una nueva era de transformación inteligente gracias a la integración de la IA con maquinaria de construcción, Internet industrial, big data e informática en la nube. Su sistema de IA de cadena completa contempla productos inteligentes, fabricación, gestión y robótica con inteligencia incorporada, transformando la empresa en una entidad totalmente digital e inteligente. Zoomlion además está incursionando en el campo de la robótica humanoide como su "tercera curva de crecimiento", con el respaldo de capacidades propias de integración de hardware y software.

Un robot humanoide de Zoomlion realiza tareas de clasificación en la planta de producción

El sistema de aplicación de IA de cadena completa de Zoomlion comprende cuatro ejes principales: IA más maquinaria de construcción, IA más fabricación inteligente, IA más gestión inteligente e IA más robots con inteligencia incorporada. En la Ciudad Inteligente Zoomlion, 12 fábricas inteligentes y más de 300 líneas de producción inteligentes, incluidas 20 líneas totalmente automatizadas, funcionan como un sistema de fabricación inteligente integral. En el ámbito de la IA más la fabricación inteligente, procesos como el corte, la soldadura, el mecanizado, la pintura y el montaje están íntegramente conectados a la plataforma de Internet industrial. Esto permite una gestión unificada de más de 100.000 tipos de materiales y la fabricación inteligente de más de 400 productos.

La programación y la optimización basadas en IA permiten al parque producir una excavadora cada seis minutos, una plataforma elevadora de tijera cada 7,5 minutos, un camión de bombeo de hormigón cada 27 minutos y una grúa móvil cada 18 minutos, lo que representa un avance revolucionario en la fabricación agilizada a gran escala, con multivariedad y en lotes pequeños. Zoomlion además utiliza la IA en investigación y desarrollo, producción, ventas, servicios y gestión de la cadena de suministro. Para el servicio al cliente, la empresa puso en marcha un sistema de diagnóstico experto basado en IA y voz con una precisión superior al 95 % que permite la identificación remota de averías, la resolución rápida de problemas y asistencia técnica las 24 horas del día.

Desde 2024, Zoomlion se ha ampliado al ámbito de la robótica humanoide con inteligencia incorporada, aprovechando sus capacidades de autodesarrollo integral. Actualmente, se utilizan docenas de robots humanoides en logística de fabricación, carga y descarga, premontaje y control de calidad, lo que constituye uno de los primeros casos de uso productivo. Con el apoyo de una plataforma de entrenamiento auto-construida con más de 100 estaciones de trabajo y conjuntos de datos industriales a gran escala, Zoomlion permite una rápida iteración de la colaboración entre humanos y robots. Todos los robots humanoides e industriales están conectados a la plataforma de inteligencia incorporada Zhongke Yungu, que integra datos, entrenamiento, simulación e implementación OTA en un circuito cerrado, potenciado por un centro nacional de supercomputación con una capacidad de cálculo de 59P GPU y decenas de miles de nodos distribuidos.

Más allá de la robótica humanoide, Zoomlion se encuentra desarrollando una variedad más amplia de robots especializados para extinción de incendios, segado, construcción y agricultura. Con una profunda integración entre hardware, modelos de IA y situaciones del mundo real, la empresa está posicionando la inteligencia incorporada como su próximo gran motor de crecimiento.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862432/Zoomlion_s_humanoid_robot_performs_sorting_tasks_on_the_factory_floor.jpg

FUENTE Zoomlion