"Kisah Guangdong" di Dalam dan Luar Lapangan pada Ajang Asosiasi Bola Basket Guangdong

Berita ini disediakan oleh

Guangdong Province

25 Mar, 2026, 04:38 WIB

GUANGZHOU, Tiongkok, 25 Maret, 2026 /PRNewswire/ -- "Untuk memahami bola basket Tiongkok, seseorang harus melihat Guangdong." Ungkapan ini telah lama beredar luas di kalangan komunitas bola basket Tiongkok. Pada 21 Maret, ajang perdana Asosiasi Bola Basket Kota-kota Provinsi Guangdong 2026 (Guangdong B.A.) resmi dibuka di Gimnasium Pusat Olahraga Tianhe, Guangzhou, di mana tim Zhongshan mengalahkan tim Guangzhou dan meraih kemenangan pembuka. Di luar lapangan, para penggemar langsung berebut tiket begitu penjualan dibuka, menunjukkan antusiasme masyarakat Guangdong yang terus kuat terhadap olahraga ini.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa sejak akhir Dinasti Qing (1644–1912), mahasiswi di Guangdong sudah memainkan bola basket. Pada era Republik Tiongkok (1912–1949), sekolah-sekolah seperti Pui Ching dan Pui Ying di Guangzhou menjadi penggerak penting perkembangan olahraga ini. Dari pertandingan di lapangan tanah hingga lahirnya tim Guangdong Southern Tigers, juara 11 kali CBA, dan kini Guangdong B.A., perjalanan bola basket di provinsi ini telah menghasilkan banyak momen penting yang secara bertahap melekat dalam kehidupan perkotaan maupun pedesaan sebagai bagian dari memori bersama dan identitas budaya Guangdong.

Menurut Ma Shuo, wakil direktur Institut Industri Budaya pada Akademi Ilmu Sosial Guangdong, Guangdong B.A. bukanlah acara sesaat yang bergantung pada popularitas sementara, melainkan identitas baru yang tumbuh secara alami dari tradisi olahraga Guangdong yang panjang, basis akar rumput yang luas, dan kuatnya identitas perkotaan.

Pada awal abad ke-20, tak lama setelah bola basket diperkenalkan di Guangdong, olahraga ini berkembang pesat di kota maupun desa. Kota Shaxi di Zhongshan memenangkan kejuaraan nasional "Village B.A." pada 2023 dan 2024. Guangzhou juga melahirkan Li Shaofen, salah satu generasi awal pemain tim nasional bola basket putri Tiongkok baru, yang membantu Guangdong meraih gelar putri pada ajang National Games pertama. Di Dongguan, klub bola basket profesional swasta pertama di Tiongkok, Guangdong Hongyuan, didirikan bersama arena tingkat kota kecil pertama yang dibangun sesuai standar CBA.

Edisi Guangdong B.A. kali ini secara khusus melarang pemain profesional ikut serta, memberi kesempatan bagi pemain komunitas dari seluruh provinsi untuk tampil. Menurut presiden Asosiasi Bola Basket Guangdong, Du Feng, peserta tahun ini berusia antara 16 hingga 40 tahun.

Ajang Guangdong B.A. akan berlangsung hingga Agustus dengan total 125 pertandingan. Liga Super Sepak Bola Guangdong akan dimulai akhir April dengan 123 pertandingan hingga sekitar Oktober. Selama kedua kompetisi berlangsung, Guangdong juga berencana meluncurkan voucher kuliner dan kegiatan promosi "Produk Guangdong untuk Dunia" guna mendorong konsumsi lokal dan menambah semarak kota.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2941561/Guangdong_Province.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2928992/5881670/Guangdong_Province_Logo.jpg

SOURCE Guangdong Province

Guangdong bertujuan memikul tanggung jawab yang lebih besar pada awal periode Rencana Lima Tahun ke-15

Rilis Lainnya dari Perusahaan Ini

Jelajahi

Acara Olahraga

Acara Olahraga

Hiburan

Hiburan

Rilis Berita Lainnya dengan Topik Serupa