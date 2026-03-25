गुआंगदोंग बास्केटबॉल एसोसिएशन के मैदान के भीतर और बाहर: "गुआंगदोंग की कहानियाँ"

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Guangdong Province

25 Mar, 2026, 03:08 IST

गुआंगज़ौ, चीन, 25 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- "यदि चीनी बास्केटबॉल को समझना है, तो गुआंगदोंग को देखना होगा।" यह कहावत लंबे समय से चीन के बास्केटबॉल समुदाय में प्रचलित है। 21 मार्च को 2026 गुआंगदोंग प्रांतीय नगर बास्केटबॉल एसोसिएशन (Guangdong B.A.) का पहला संस्करण ग्वांगझोउ के तियान्हे स्पोर्ट्स सेंटर जिम्नेज़ियम में शुरू हुआ, जहाँ झोंगशान टीम ने मेज़बान ग्वांगझोउ टीम को हराकर उद्घाटन मैच जीता। मैदान के बाहर टिकट जारी होते ही दर्शकों ने उन्हें तुरंत हासिल करने की कोशिश की, जो इस खेल के प्रति गुआंगदोंग के लोगों के लंबे समय से बने उत्साह को दर्शाता है।

ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि चिंग राजवंश के अंतिम दौर (1644–1912) में ही गुआंगदोंग की विश्वविद्यालय छात्राएँ बास्केटबॉल खेल रही थीं। चीन गणराज्य काल (1912–1949) के दौरान ग्वांगझोउ के पुई चिंग और पुई यिंग जैसे विद्यालय इस खेल के विकास के प्रमुख केंद्र बने। मिट्टी के मैदानों से लेकर Guangdong Southern Tigers तक — जो CBA के 11 बार के चैंपियन हैं — और अब Guangdong B.A. तक, गुआंगदोंग की बास्केटबॉल यात्रा ने अनेक महत्वपूर्ण क्षण पैदा किए हैं और धीरे-धीरे यह शहरी और ग्रामीण जीवन दोनों का हिस्सा बन गई है।

गुआंगदोंग सामाजिक विज्ञान अकादमी के सांस्कृतिक उद्योग संस्थान के उपनिदेशक मा शुओ ने कहा:
"Guangdong B.A. कोई क्षणिक लोकप्रियता पर आधारित आयोजन नहीं है। यह गुआंगदोंग की दीर्घकालिक खेल परंपरा, व्यापक जनाधार और मजबूत शहरी पहचान से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ नया सांस्कृतिक मंच है।"

20वीं सदी की शुरुआत में बास्केटबॉल गुआंगदोंग पहुँचने के तुरंत बाद शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैल गया। झोंगशान के शाशी कस्बे ने 2023 और 2024 में राष्ट्रीय "Village B.A." चैंपियनशिप जीती। ग्वांगझोउ ने ली शाओफेन जैसी खिलाड़ी को भी जन्म दिया, जो नए चीन की पहली पीढ़ी की महिला राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ियों में थीं। उन्होंने पहले राष्ट्रीय खेलों में गुआंगदोंग को महिला खिताब दिलाने में मदद की।

इस वर्ष Guangdong B.A. में पेशेवर खिलाड़ियों को स्पष्ट रूप से भाग लेने की अनुमति नहीं है, जिससे पूरे प्रांत के स्थानीय शौकिया खिलाड़ियों को केंद्र में आने का अवसर मिलता है। गुआंगदोंग बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष Du Feng के अनुसार प्रतिभागियों की आयु 16 से 40 वर्ष के बीच है।

मा शुओ ने कहा कि खेल आयोजन किसी शहर के लिए स्वागत कक्ष, उपभोग का नया इंजन और सांस्कृतिक प्रदर्शन की खिड़की बन सकता है, जहाँ कैंटोनीज़, तेओच्यू, हक्का और प्रवासी चीनी समुदायों की विविध परंपराएँ स्वाभाविक रूप से शामिल होती हैं। इससे "मैच देखना" स्वाभाविक रूप से "शहर को जानने" में बदल जाता है।

Guangdong B.A. अगस्त तक चलेगा और इसमें कुल 125 मैच होंगे। गुआंगदोंग फुटबॉल सुपर लीग अप्रैल के अंत में शुरू होगी, जिसमें अक्टूबर तक 123 मैच निर्धारित हैं। दोनों प्रतियोगिताओं के दौरान गुआंगदोंग भोजन कूपन और "Guangdong Products for the World" प्रचार कार्यक्रम भी आयोजित करेगा।

फोटो - https://mma.prnewswire.com/media/2941561/Guangdong_Province.jpg
लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2928992/5881670/Guangdong_Province_Logo.jpg

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