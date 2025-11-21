Las redes móviles 6G necesitarán hasta tres veces más espectro que el actual para satisfacer la creciente demanda de datos, según un nuevo informe de la GSMA.

Es necesario que el gobierno tome decisiones a corto plazo para evitar futuros "cuellos de botella" en el espectro, en beneficio de miles de millones de consumidores y empresas en un mundo 6G.

LONDRES, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Las redes 6G de próxima generación requerirán hasta tres veces más espectro de banda media del que suele estar disponible en la actualidad para satisfacer la creciente demanda de datos, servicios impulsados por IA y aplicaciones digitales avanzadas, según un nuevo análisis publicado hoy por la GSMA, que representa al ecosistema móvil en todo el mundo.

Visión 2040: Espectro para el futuro de la conectividad móvil , una evaluación mundial exhaustiva de los requisitos de espectro para la próxima era '6G', concluye que se necesitará un promedio global de 2-3 GHz de espectro de banda media por país en 2035-2040 para satisfacer las necesidades de capacidad de la red móvil en las zonas urbanas con mayor demanda, y que los países con mayor demanda necesitarán entre 2,5 y 4 GHz.

El estudio está diseñado para proporcionar orientación a los reguladores y responsables políticos, ahora que la industria móvil se prepara para el despliegue a gran escala de la tecnología 6G a partir de 2030. Esto es particularmente importante a medida que los gobiernos negocian las futuras bandas móviles antes de la crucial conferencia WRC-27 organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones que se celebrará dentro de dos años.

El informe advierte que los países deben actuar ahora para garantizar un espectro suficiente para la 6G, o corren el riesgo de sufrir velocidades más lentas, un aumento de la congestión y la pérdida de oportunidades económicas en la década de 2030. Sin una planificación gubernamental temprana, los consumidores podrían enfrentarse a una conectividad más deficiente, las empresas podrían tener dificultades para adoptar nuevas tecnologías y las economías digitales nacionales podrían perder competitividad en la transición mundial hacia la 6G.

John Giusti, director de Regulación de la GSMA, afirmó:

"Este estudio demuestra que la era 6G requerirá tres veces más espectro de banda media del que hay disponible en la actualidad". El cumplimiento de estos requisitos de espectro contribuirá a una conectividad sólida y sostenible, hará realidad las ambiciones digitales y ayudará al crecimiento de las economías. Espero que este informe proporcione información útil a los gobiernos en su esfuerzo por satisfacer las necesidades de conectividad de sus ciudadanos en la próxima década".

Para 2040, el estudio prevé:

Más de 5.000 millones de conexiones 6G , aproximadamente la mitad de todas las conexiones móviles a nivel mundial.

, aproximadamente la mitad de todas las conexiones móviles a nivel mundial. La 4G y la 5G seguirán siendo esenciales, con alrededor de 2.000 millones de conexiones 4G y 3.000 millones de conexiones 5G aún en uso.

y aún en uso. Se prevé que el tráfico móvil mundial alcance hasta 3.900 exabytes al mes en 2040.

al mes en 2040. Se necesitará una media de 2-3 GHz de espectro de banda media a nivel mundial para 2035-2040, con 2 GHz para 2030, a fin de evitar la congestión.

