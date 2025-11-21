GSMA 最新報告指出，為滿足數據需求激增，6G 流動網絡所需頻譜將達當今的三倍之多

為使數十億消費者與企業能在 6G 世界中受益，當前亟需政府決策，以避免未來頻譜出現「瓶頸」。

倫敦2025年11月22日 /美通社/ -- 為滿足數據需求激增、人工智能 (AI) 驅動服務及先進數碼應用程式的需求，下一代 6G 網路所需的中頻段頻譜資源將比當前普遍可用資源高出近三倍，根據全球行動通訊產業組織 GSMA 今日發佈的最新分析報告指出。

《2040 願景：未來行動連網頻譜展望》(Vision 2040: Spectrum for the Future of Mobile Connectivity) 這份針對即將來臨的「6G」時代所進行的全球性頻譜需求綜合評估報告指出，到 2035 至 2040 年間，各國平均需配置 2 至 3 GHz的中頻段頻譜，方能滿足需求最旺盛的都會區行動網路容量需求；而需求較高的國家則需配置 2.5 至 4 GHz 的頻譜。

本研究旨在為監管機構與政策制定者提供指引，協助流動通訊產業為 2030 年起的大規模 6G 部署做好準備。這一點尤為重要，因為各國政府正為兩年後國際電信聯盟舉行的關鍵性 WRC-27 條約會議，預先協商未來的行動頻譜分配事宜。

該報告警告各國必須立即採取行動，否則在 2030 年代將面臨速度減緩、網絡擠塞加劇及經濟機會流失的風險。若缺乏政府前期規劃，消費者可能面臨更差的上網品質，企業可能難以採用新科技，而各國數碼經濟在全球邁向 6G 的轉型浪潮中，恐將喪失競爭力。

GSMA 行政總裁 John Giusti 表示：

「這項研究顯示，6G 時代所需的中頻段頻譜將比現有可用資源高出兩倍以上。滿足這些頻譜需求將有助於建立強健且可持續的連線上網環境、實現數碼化願景，並促進經濟成長。我希望這份報告為政府在未來十年努力滿足市民連線上網的需求時，為政府提供實用的見解分析。」

到 2040 年，該研究預測：

超過 50 億個 6G 連線 ，約佔全球所有流動連線總數的一半。

，約佔全球所有流動連線總數的一半。 4G 與 5G 將持續扮演關鍵角色，目前仍有約 20 億 4G 連線 及 30 億 5G 連線 持續使用中。

及 持續使用中。 全球流動數據流量預計將於 2040 年達到每月高達 3,900 艾位元組 (Exabytes) 的規模。

的規模。 在 2035 至 2040 年之前，全球平均需要 2 至 3 GHz 的中頻段頻譜，2030 年為 2 GHz，以避免網絡擠塞。

SOURCE GSMA