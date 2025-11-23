6Gモバイルネットワークは急増するデータ需要に対応するため、現行の最大3倍のスペクトラムを必要とすることがGSMAの新報告書で明らかに

6G時代において数十億の消費者と企業が恩恵を受けるためには、将来的なスペクトラムの「ボトルネック」を回避するための政府による早期の意思決定が不可欠である。

ロンドン, 2025年11月24日 /PRNewswire/ -- 次世代の6Gネットワークは、急増するデータ需要、AIを活用したサービス、高度なデジタルアプリケーションに対応するため、現在一般的に利用可能な中帯域スペクトラムの最大3倍の確保が必要になると、世界のモバイルエコシステムを代表するGSMAが本日発表した新たな分析で示されています。

「モバイル接続の未来のためのスペクトラム（Vision 2040: Spectrum for the Future of Mobile Connectivity）」と題された、今後到来する「6G」時代に向けたスペクトラム需要を包括的に評価したグローバル調査によると、2035年から2040年にかけて、移動通信ネットワークの容量需要が最も高くなる都市部に対応するためには、各国平均で2～3GHzの中帯域スペクトラムが必要になり、需要がさらに高い国では2.5～4GHzが求められると結論付けています。

この調査は、モバイル業界が2030年から本格化する6Gの大規模導入に備える中で、規制当局や政策立案者に指針を提供することを目的として設計されています。これは、各国政府が2年後に国際電気通信連合が開催する重要な条約会議であるWRC-27に向けて将来のモバイル向け周波数帯を協議している状況を踏まえると、特に重要となります。

同報告書では、各国が6Gに必要となる十分なスペクトラムを確保するために今すぐ行動を起こす必要があり、そうしない場合は2030年代に通信速度の低下、混雑の増大、経済機会の喪失といったリスクに直面する可能性があると警告しています。政府による早期の計画立案がなければ、消費者は接続品質の低下に直面し、企業は新技術の導入に苦戦し、各国のデジタル経済は6Gへのグローバル移行の中で競争力を失う可能性があります。

GSMAの最高規制責任者であるJohn Giusti氏は、次のように述べています。

「この調査は、6G時代には現在利用可能な量の3倍の中帯域スペクトラムが必要になることを示しています。これらのスペクトラム需要を満たすことは、強固かつ持続可能な接続性を支え、デジタル分野の目標達成を後押しし、経済成長にも寄与します。この報告書が、今後10年にわたり自国民の接続ニーズに応えようと取り組む各国政府にとって有益な示唆となることを願っています。」

同調査は2040年までに次のような状況を予測しています。

6G 接続数は50 億件を超え 、世界のモバイル接続全体の約半数を占める。

、世界のモバイル接続全体の約半数を占める。 4Gと5Gも引き続き不可欠であり、約 20 億の4G 接続 と 30 億の5G 接続 が依然として利用されている。

と が依然として利用されている。 世界のモバイルトラフィックは2040年までに月間最大 3,900 エクサバイト に達する見込みである。

に達する見込みである。 混雑を回避するためには、2035〜2040年にかけて世界平均で2〜3GHzの中帯域スペクトラムが必要となり、2030年時点でも2GHzの確保が求められる。

