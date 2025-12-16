En una coyuntura crítica en la gobernanza climática global, LEPAS interpreta la responsabilidad ecológica de China a través de la elegancia sostenible

WUHU, China, 15 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Recientemente, concluyó en Belém, Brasil, la 30ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30). Este período, de 2025 a 2030, representa la ventana final para alcanzar el objetivo de temperatura de 1,5 °C y marca un cambio de los compromisos a la acción concreta. Para cumplir con este objetivo, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, enfatizó que las emisiones deben reducirse profunda y rápidamente, y pidió planes claros y creíbles para eliminar gradualmente los combustibles fósiles y acelerar la transición a la energía limpia.

LEPAS L8, el modelo insignia de LEPAS

China incorporó los objetivos de "alcanzar el pico de emisiones de carbono antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060" en su estrategia nacional de desarrollo en 2020. Estos compromisos se reflejan no solo en el liderazgo político, sino también en la transformación industrial. La industria de vehículos de nueva energía (Nev) de China ha crecido rápidamente, y la producción, las ventas y las exportaciones se encuentran entre las más altas del mundo. Como motor central para la neutralidad de carbono en el transporte, el sector ha traducido los compromisos climáticos en soluciones escalables e impulsadas por el mercado y ha hecho de la movilidad verde una opción principal.

Con el doble telón de fondo del liderazgo en políticas y el impulso industrial, Chery Group aprovechó esta oportunidad histórica e introdujo una nueva marca Nev global: LEPAS. Con una profunda conciencia de los desafíos ambientales globales, LEPAS incorpora la sostenibilidad en el núcleo del ADN de su marca. Posicionada como la "Marca preferida para una vida de movilidad elegante", LEPAS aprovecha su filosofía de "Tecnología elegante" para ofrecer productos y servicios premium y ambientalmente responsables. Al hacerlo, crea experiencias refinadas de movilidad verde al tiempo que contribuye con la fortaleza de las marcas chinas de Nev a la gobernanza climática global y los objetivos ambientales.

Desde la perspectiva del producto, LEPAS está planeando una cartera centrada en los modelos BEV para permitir la movilidad con cero emisiones, mientras que los PHEV sirven como soluciones de transición para salvar el cambio de los vehículos convencionales a un futuro totalmente eléctrico. El buque insignia LEPAS L8 y los modelos posteriores se construyen sobre una plataforma NEV desarrollada internamente y de hoja limpia, que integra sistemas avanzados de batería, motor y control electrónico para lograr un rendimiento bajo en carbono, una dinámica de conducción sólida y una capacidad de largo alcance.

La gobernanza climática trasciende las fronteras y el desarrollo verde concierne a nuestro futuro compartido. Arraigada en las fortalezas de Nev de China, LEPAS continúa avanzando en la innovación ecológica y expandiéndose a nivel mundial, ofreciendo soluciones de movilidad sostenibles y elegantes que convierten cada viaje en un paso hacia un mundo más sostenible.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845503/LEPAS_L8__the_flagship_model_of_LEPAS.jpg

FUENTE LEPAS