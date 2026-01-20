Publicación del ranking mundial de congestión del tráfico: LEPAS L8 redefine la experiencia de movilidad con una conducción elegante

WUHU, China, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En diciembre de 2025, la empresa mundial de análisis de datos de tráfico INRIX publicó su Informe de Tráfico Mundial 2025, en el que proporciona un análisis en profundidad de los datos de tráfico de más de 900 ciudades de 36 países. El informe muestra que la congestión del tráfico ha empeorado en más de la mitad de estas ciudades en comparación con el año anterior, lo que la convierte en un desafío persistente para las principales áreas urbanas. A partir de estos datos, el modelo insignia de LEPAS, el LEPAS L8, aprovecha tecnologías inteligentes avanzadas y sistemas híbridos robustos para brindar una solución de conducción elegante. Incluso en condiciones de congestión, reduce el estrés del conductor y le permite circular por el tráfico complejo con elegancia y serenidad.

El tráfico frecuente con paradas y arranques durante las horas pico puede provocar rápidamente fatiga en el conductor. El sistema inteligente de asistencia al conductor del LEPAS L8 alivia de manera eficaz esta carga. Con el control de crucero adaptativo (ACC) y el asistente de crucero integrado (ICA) activados en todo el rango de velocidades, el vehículo puede seguir el tráfico desde la parada hasta los 180 km/h, manteniendo el centrado en el carril y un funcionamiento suave en situaciones de parada y arranque continuos. Esto reduce las acciones repetitivas del conductor de manera significativa, lo que hace que los desplazamientos en horas pico sean más eficaces y menos agotadores.

Durante la hora pico de la tarde, el tráfico con paradas frecuentes aumenta la exigencia de atención del conductor. El sistema de visualización del chasis y la vista panorámica de 360° del LEPAS L8 muestran con claridad los puntos ciegos circundantes en la pantalla central, lo que permite maniobrar sin esfuerzo a baja velocidad y cambiar de carril con precisión. En combinación con una entrega de potencia suave y una cabina silenciosa, el sistema mejora aún más la comodidad y la confianza al conducir en condiciones urbanas con mucho tráfico.

En los viajes cortos de fin de semana, la congestión inesperada en la autopista puede alterar los planes con facilidad, mientras que las paradas y arranques frecuentes pueden disminuir la experiencia de conducción. Con una autonomía total de más de 1300 kilómetros, el LEPAS L8 elimina la necesidad de planificar de manera constante el consumo de energía y elimina la ansiedad por la autonomía. Su transmisión híbrida específica, con una eficiencia del 97,6 %, garantiza una conducción suave y refinada a baja velocidad, lo que evita las sacudidas que a menudo merman la comodidad del viaje en situaciones de mucho tráfico.

Detrás de este comportamiento tranquilo y sereno en el tráfico se esconde una sólida capacidad técnica. El LEPAS L8 está equipado con el sistema híbrido Super Hybrid System de Chery Group, que ofrece una eficiencia térmica líder en el sector del 44,5 % y un consumo de combustible de tan solo 4,2 l/100 km en modo de carga sostenida. En conjunto, estas tecnologías constituyen la ventaja competitiva del LEPAS L8 en situaciones de mucho tráfico, lo que transforma cada viaje en una experiencia de conducción elegante.

LEPAS tiene como objetivo llevar la conducción elegante a más usuarios en todo el mundo, lo que permite a los conductores mantener la calma en el complejo tráfico urbano.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2864302/LEPAS_L8.jpg

FUENTE LEPAS