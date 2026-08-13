LG ELECTRONICS LANZA LA CAMPAÑA LIFE'S GOOD 2026 PARA QUE LA GENTE PUEDA CENTRARSE EN LO QUE REALMENTE IMPORTA

La nueva campaña global de LG pone de relieve la carga mental de la vida moderna y muestra cómo la IA de LG puede ayudar a aliviarla

Resumen del comunicado

LG Electronics lanza su campaña Life's Good 2026 bajo el lema "Libera tu mente".

Según los resultados de una encuesta de LG, las personas pasan casi una cuarta parte del año sometidas a una alta carga mental, lo que equivale a 87 días al año. Aunque la gente se esfuerza por mantenerse organizada, lo que más desea es la libertad de ser espontánea.

A través de la campaña, la IA de LG demuestra cómo puede reducir las tareas rutinarias y liberar la mente de las personas para que puedan centrarse en lo que realmente importa.

La campaña celebra el cuarto aniversario de la campaña Life's Good de LG, lo que demuestra cómo la innovación hace que la vida sea mejor y da vida a la promesa de la marca.

SEÚL, Corea del Sur, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- LG Electronics (LG) ha lanzado su campaña Life's Good de 2026 bajo el lema "Libera tu mente". La campaña analiza cómo la IA de LG puede ayudar a reducir la carga mental de la vida cotidiana al ocuparse discretamente de las tareas rutinarias, lo que permite a las personas disponer de más tiempo para centrarse en lo que realmente importa.

A scene from the 2026 Life's Good campaign film. A scene from the 2026 Life's Good campaign film. The real family featured in the 2026 Life’s Good campaign film shares their everyday mental load.

La campaña llega en un momento en el que la gente trabaja más duro que nunca para que la vida cotidiana siga su curso, pero cada vez le cuesta más desconectar de sus exigencias. Según los resultados de una encuesta de LG publicada, las personas pasan casi una cuarta parte del año sometidas a una alta carga mental, lo que equivale a 87 días al año. La carga mental es el peso invisible que suponen el flujo constante de información, las innumerables microdecisiones y las exigencias cotidianas. Para muchas personas, la carga mental les acompaña hasta casa y ocupa sus mentes incluso en los momentos de descanso y recarga.

"A medida que la tecnología se va integrando en la vida cotidiana, debería ayudar discretamente a las personas a recuperar su tiempo y atención para enriquecer sus vidas", afirmó Kim Hyo-eun, directora de la División de Gestión de Marca de LG. "Ahora, en su cuarto año, la campaña Life's Good sigue mostrando cómo la innovación hace que la vida sea algo para disfrutar y da vida a la promesa de la marca".

Partiendo de videos de campañas anteriores como We don't make life good, you do (2024) y Less artificial. More human (2025), la campaña de este año se centra en la creciente carga mental de la vida moderna y en hacer espacio para aquello que hace que la vida sea para disfrutar.

Dar vida a la campaña

El video de la campaña narra la historia de una familia que, durante una noche, se libera de la alta carga mental de la vida cotidiana. El video capta momentos pequeños pero significativos que quedan relegados por las exigencias del día a día, desde conversaciones espontáneas y comidas compartidas hasta el simple placer de estar plenamente presente.

Con esta historia, LG invita a la gente a plantearse una pregunta sencilla: ¿a qué podrías hacer lugar si pudieras dejar a un lado tu carga mental, aunque solo fuera por una noche?

El mensaje de la campaña cobra vida a través de videos centrados en productos, en los que se presentan LG WashTower, LG Styler, LG OLED y LG DUALCOOL. Los videos muestran cómo los productos de LG pueden ayudar a reducir la carga mental diaria ocupándose discretamente de las tareas rutinarias, lo que permite a las personas liberar la mente para disfrutar de los momentos importantes de la vida.

Como parte de la campaña, LG ofrece además una experiencia interactiva diseñada para ayudar a las personas a comprender mejor su propia carga mental. Al responder a una serie de preguntas, las personas pueden reflexionar sobre la carga mental que soportan y qué factores contribuyen a ella. Al hacer más visible carga mental que no parecemos notar, LG espera que las personas se liberen mentalmente para disfrutar de los buenos momentos de la vida.

La campaña se basa en estudios que revelan hasta qué punto la carga mental se ha arraigado en la vida cotidiana.

La magnitud del problema

Los resultados de la encuesta revelan que, de media, las personas sufren 27 interrupciones ligadas a la carga mental durante las horas en las que están despiertas.

"A través de mi investigación sobre la depresión de alto funcionamiento, he descubierto que la carga constante que suponen las tareas domésticas no compartidas es un desencadenante silencioso del agotamiento emocional", afirmó la Dra. Judith Joseph, psiquiatra certificada y una de las TIME100 Creators de 2026. "El enfoque de LG en la reducción de la carga mental aborda la raíz de esta crisis moderna. El verdadero bienestar en la era de la IA consiste en aliviar estas cargas invisibles mediante la tecnología inteligente, liberando así el capital psicológico necesario para recuperar la alegría, la espontaneidad y la conexión humana".

El costo humano

Más de la mitad (51 %) de los encuestados afirmó que la alta carga mental les impide dormir bien, mientras que casi la mitad (49 %) señaló que afecta a su salud física.

Los resultados también pusieron de manifiesto una verdad fundamental sobre el ser humano: la gente se esfuerza mucho por mantenerse organizada, pero lo que más desearía tener es la libertad de ser espontánea. Cuando se les preguntó qué harían si se les quitara ese peso de encima, las personas no pensaron en aumentar su productividad ni en alcanzar mayores logros. En cambio, hablaron de dejarse llevar por la lectura, de pasar tiempo sin planes con sus seres queridos y de disfrutar de momentos libres de las responsabilidades cotidianas.

El papel de la tecnología

El estudio reveló que las tareas domésticas no remuneradas contribuyen más a la carga mental que el trabajo remunerado, lo que pone de relieve la oportunidad que ofrece la tecnología doméstica para marcar una diferencia significativa.

Casi tres de cada cuatro (73 %) de los encuestados creen que la tecnología doméstica adecuada podría ayudarles a reducir su carga mental, y la mayor demanda se centra en soluciones que se encarguen de forma proactiva de las tareas rutinarias sin requerir una atención constante.

Los resultados apuntan a una dirección clara para la tecnología: no solo ayudar a las personas a hacer más cosas, sino ocuparse discretamente de las exigencias del día a día, de modo que puedan dedicar menos tiempo a gestionar su vida y más tiempo a vivirla. Esta idea concuerda con la visión de Inteligencia afectiva de LG y con el mensaje de la campaña: Liberar tu mente. La vida es para disfrutarla.

Para obtener más información sobre la campaña, visite www.lg.com/lifesgood.

Metodología de la encuesta

Trabajo de campo: realizado del 24 al 28 de abril de 2026 a través de Focaldata

Países: EE. UU., Reino Unido y Australia

Edades: 18-64

Tamaño de la muestra: 3165 encuestados (un mínimo de 1000 por mercado), representativos a nivel nacional por edad, sexo y región

Nota: Los resultados de la encuesta reflejan las percepciones de los encuestados y no constituyen una prueba clínica ni científica de los beneficios para la salud.

Acerca de LG Electronics, Inc.

LG Electronics es una empresa innovadora a nivel mundial en el ámbito de la tecnología y la electrónica de consumo, con presencia en casi todos los países y una plantilla internacional de más de 75 000 empleados. Las cuatro divisiones de LG —Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution and Eco Solution— registraron conjuntamente ingresos globales de más de 89 billones de wones surcoreanos en 2025. LG es un fabricante líder de productos de consumo y comerciales que abarcan desde televisores, electrodomésticos, sistemas de climatización, monitores, componentes y soluciones para el sector de la automoción, y sus marcas premium LG SIGNATURE y la inteligente LG ThinQ son nombres muy conocidos en todo el mundo.

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FUENTE LG Electronics