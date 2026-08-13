LG ELECTRONICS MELANCARKAN 'KEMPEN LIFE'S GOOD 2026' UNTUK MEMBEBASKAN MINDA AGAR DAPAT MEMBERI TUMPUAN KEPADA PERKARA YANG BENAR-BENAR PENTING

Kempen global baharu LG mengetengahkan beban mental dalam kehidupan moden dan menunjukkan cara LG AI dapat membantu meringankannya

Ringkasan Berita

LG Electronics melancarkan kempen Life's Good 2026 dengan mesej utama "Bebaskan minda anda."

Menurut hasil tinjauan LG, orang ramai menghabiskan hampir satu perempat daripada setahun dibebani beban mental — bersamaan dengan 87 hari setahun. Walaupun orang ramai berusaha keras untuk kekal teratur, perkara yang paling mereka rindui ialah kebebasan untuk bertindak secara spontan.

Melalui kempen ini, LG AI menunjukkan cara ia dapat mengurangkan tuntutan rutin dan membebaskan minda orang ramai agar dapat memberikan tumpuan kepada perkara yang benar-benar penting.

Kempen ini menandakan tahun keempat kempen Life's Good LG, yang memperlihatkan cara inovasi menjadikan Life's Good satu realiti dan menghidupkan janji jenama tersebut.

SEOUL, Korea Selatan, 13 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- LG Electronics (LG) melancarkan kempen Life's Good 2026 di bawah mesej utama "Bebaskan minda anda." Kempen ini meneroka cara LG AI dapat membantu mengurangkan beban mental dalam kehidupan seharian dengan mengurus tuntutan rutin secara senyap, sekali gus memberikan lebih banyak ruang kepada orang ramai untuk memberikan tumpuan kepada perkara yang benar-benar penting.

A scene from the 2026 Life's Good campaign film. A scene from the 2026 Life's Good campaign film. The real family featured in the 2026 Life’s Good campaign film shares their everyday mental load.

Kempen ini dilancarkan ketika orang ramai bekerja lebih keras berbanding sebelum ini untuk memastikan kehidupan seharian berjalan lancar, namun semakin sukar untuk melepaskan diri daripada tuntutannya. Menurut hasil tinjauan LG, orang ramai menghabiskan hampir satu perempat daripada setahun dibebani beban mental — bersamaan dengan 87 hari setahun. Beban mental ialah beban tidak kelihatan yang berpunca daripada aliran maklumat berterusan, keputusan kecil yang tidak terkira banyaknya dan tuntutan kehidupan seharian. Bagi ramai orang, beban mental turut terbawa pulang, memenuhi fikiran mereka walaupun ketika berehat dan memulihkan tenaga.

"Apabila teknologi semakin menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian, teknologi seharusnya membantu orang ramai mendapatkan semula masa dan perhatian mereka secara senyap bagi memperkayakan kehidupan," kata Kim Hyo-eun, Ketua Bahagian Pengurusan Jenama LG. "Kini memasuki tahun keempat, kempen Life's Good terus memperlihatkan cara inovasi menjadikan Life's Good satu realiti dan menghidupkan janji jenama tersebut."

Berdasarkan filem kempen terdahulu seperti We don't make life good, you do (2024) dan Less artificial. More human (2025), kempen tahun ini memberikan tumpuan kepada beban mental yang semakin meningkat dalam kehidupan moden serta menyediakan ruang untuk perkara yang menjadikan hidup lebih bermakna.

Menghidupkan Kempen

Filem utama kempen ini mengikuti sebuah keluarga yang melepaskan diri daripada beban mental kehidupan seharian untuk satu malam. Filem ini merakam detik-detik kecil tetapi bermakna yang sering tersisih akibat tuntutan harian, daripada perbualan spontan dan hidangan bersama hingga keseronokan mudah apabila dapat benar-benar hadir dalam sesuatu detik.

Melalui kisah ini, LG mengajak orang ramai untuk memikirkan satu soalan mudah: apakah perkara yang boleh anda berikan ruang jika anda dapat melepaskan beban mental, walaupun hanya untuk satu malam?

Mesej kempen ini diterjemahkan melalui filem berfokuskan produk yang menampilkan LG WashTower, LG Styler, LG OLED dan LG DUALCOOL. Filem tersebut menunjukkan cara produk LG dapat membantu mengurangkan beban mental harian dengan mengurus tuntutan rutin secara senyap, sekali gus membebaskan minda orang ramai untuk menikmati detik-detik bermakna dalam kehidupan.

Sebagai sebahagian daripada kempen ini, LG turut menawarkan pengalaman interaktif yang direka untuk membantu orang ramai memahami beban mental mereka sendiri dengan lebih baik. Dengan menjawab beberapa soalan, orang ramai boleh menilai sejauh mana beban mental yang mereka tanggung dan faktor yang menyumbang kepadanya. Dengan menjadikan beban yang tidak kelihatan ini lebih jelas, LG berharap orang ramai dapat membebaskan minda mereka untuk merasai Life's Good.

Kempen ini berasaskan penyelidikan yang menunjukkan sejauh mana beban mental telah sebati dalam kehidupan seharian.

Skala Masalah

Hasil tinjauan menunjukkan bahawa secara purata, orang ramai mengalami 27 gangguan akibat beban mental sepanjang waktu mereka berjaga.

"Melalui penyelidikan saya tentang kemurungan berfungsi tinggi, saya mendapati bahawa beban berterusan daripada tugas rumah tangga yang tidak dikongsi merupakan pencetus senyap kepada keletihan emosi," kata Dr. Judith Joseph, pakar psikiatri bertauliah lembaga dan TIME100 Creator 2026. "Tumpuan LG untuk mengurangkan beban mental menyasarkan punca utama krisis moden ini. Kesejahteraan sebenar dalam era AI bermaksud meringankan beban yang tidak kelihatan ini dengan teknologi pintar, sekali gus membebaskan modal psikologi yang diperlukan untuk mengembalikan kegembiraan, spontaniti dan hubungan sesama manusia."

Kos kepada Manusia

Lebih separuh (51%) responden berkata beban mental menjejaskan tidur mereka, manakala hampir separuh (49%) berkata ia menjejaskan kesihatan fizikal mereka.

Hasil tinjauan turut mendedahkan satu hakikat penting tentang manusia: orang ramai berusaha keras untuk kekal teratur, namun perkara yang paling mereka rindui ialah kebebasan untuk bertindak secara spontan. Apabila ditanya perkara yang akan mereka lakukan jika beban tersebut dapat diringankan, mereka tidak memilih untuk menjadi lebih produktif atau mencapai lebih banyak kejayaan. Sebaliknya, mereka menyatakan keinginan untuk hanyut dalam pembacaan buku, meluangkan masa secara spontan bersama insan tersayang dan menikmati detik bebas daripada tanggungjawab harian.

Peranan Teknologi

Kajian mendapati bahawa tanggungjawab tanpa gaji di rumah menyumbang lebih besar kepada beban mental berbanding pekerjaan bergaji, sekali gus menyerlahkan peluang bagi teknologi isi rumah untuk memberikan perubahan yang bermakna.

Hampir tiga daripada empat responden (73%) percaya bahawa teknologi isi rumah yang tepat dapat membantu mengurangkan beban mental mereka, dengan permintaan paling tinggi terhadap penyelesaian yang secara proaktif mengendalikan tugas rutin tanpa memerlukan perhatian berterusan.

Dapatan ini menunjukkan hala tuju yang jelas untuk teknologi: bukan sekadar membantu orang ramai melakukan lebih banyak perkara, tetapi mengurus tuntutan harian secara senyap supaya mereka dapat meluangkan lebih sedikit masa untuk mengurus kehidupan dan lebih banyak masa untuk benar-benar menikmatinya. Cerapan ini sejajar dengan visi Affectionate Intelligence LG serta mesej kempen: Bebaskan minda anda. Life's Good.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kempen ini, sila layari www.lg.com/lifesgood.

Metodologi Tinjauan

Kerja lapangan: Dijalankan dari 24 hingga 28 April 2026 melalui Focaldata

Negara: AS, UK dan Australia

Umur: 18–64

Saiz sampel: 3,165 responden (sekurang-kurangnya 1,000 bagi setiap pasaran), dengan sampel yang mewakili populasi negara berdasarkan umur, jantina dan wilayah

Nota: Hasil tinjauan mencerminkan persepsi responden dan tidak merupakan bukti klinikal atau saintifik tentang manfaat kesihatan.

Maklumat tentang LG Electronics, Inc.

LG Electronics ialah inovator global dalam teknologi dan elektronik pengguna yang beroperasi di hampir setiap negara serta mempunyai tenaga kerja antarabangsa melebihi 75,000 orang. Empat syarikat LG — Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution dan Eco Solution — mencatatkan gabungan hasil global melebihi KRW89 trilion pada 2025. LG ialah pengeluar terkemuka produk pengguna dan komersial yang merangkumi televisyen, perkakas rumah, penyelesaian udara, monitor, komponen dan penyelesaian automotif, manakala jenama premiumnya, LG SIGNATURE, serta jenama pintar LG ThinQ dikenali di seluruh dunia.

Layari www.LG.com/global/newsroom untuk berita terkini.