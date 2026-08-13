LG ELECTRONICS LANCE SA CAMPAGNE « LIFE'S GOOD » 2026 POUR PERMETTRE AUX GENS DE SE CONCENTRER SUR CE QUI COMPTE VRAIMENT

La nouvelle campagne mondiale de LG, qui met en lumière la charge mentale liée à la vie moderne, montre comment les solutions LG AI peuvent contribuer à l'alléger

Résumé

LG Electronics lance sa campagne « Life's Good » 2026, dont le message clé est « Libérez votre esprit ».

Selon les résultats d'une enquête menée par LG, les gens passent près d'un quart de l'année sous le poids d'une charge mentale, soit l'équivalent de 87 jours par an. Même si les gens s'efforcent de rester organisés, ce qui leur manque le plus, c'est la liberté d'être spontanés.

La campagne montre comment les solutions LG AI peuvent réduire les tâches quotidiennes pour aider les utilisateurs à se concentrer sur ce qui compte vraiment.

Elle marque la quatrième année de la campagne « Life's Good » de LG, qui met en avant la manière dont l'innovation concrétise la promesse de la marque en rendant la vie plus belle.

SÉOUL, Corée du Sud, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- LG Electronics (LG) a lancé sa campagne « Life's Good » 2026 autour du leitmotiv « Libérez votre esprit ». Cette campagne montre comment les solutions LG AI peuvent contribuer à alléger la charge mentale du quotidien en s'occupant discrètement des tâches routinières pour permettre aux utilisateurs de se concentrer davantage sur ce qui compte vraiment.

A scene from the 2026 Life's Good campaign film. A scene from the 2026 Life's Good campaign film. The real family featured in the 2026 Life’s Good campaign film shares their everyday mental load.

La campagne arrive à un moment où les gens travaillent plus dur que jamais pour faire fonctionner leur quotidien, mais ont de plus en plus de mal à se détacher de ses exigences. Selon les résultats d'une enquête menée par LG, les gens passent près d'un quart de l'année sous le poids d'une charge mentale, soit l'équivalent de 87 jours par an. La charge mentale est ce fardeau invisible que constituent le flux constant d'informations, les innombrables microdécisions à prendre et les contraintes du quotidien. Pour beaucoup de gens, la charge mentale les suit jusque chez eux, hantant leurs pensées même pendant les moments de repos et de ressourcement.

« À mesure que la technologie s'intègre dans le quotidien, elle devrait, en toute discrétion, aider les gens à retrouver du temps et à recentrer leur attention afin d'enrichir leur vie », déclare Kim Hyo-eun, responsable de la division « Gestion de la marque » chez LG. « La campagne "Life's Good", qui entame désormais sa quatrième année, met toujours en évidence comment la marque tient sa promesse de rendre la vie plus belle grâce à l'innovation. »

Dans la lignée des précédentes vidéos de campagne, telles que We don't make life good, you do (2024) et Less artificial. More human (2025), la campagne de cette année met l'accent sur la charge mentale croissante liée à la vie moderne et sur la nécessité de faire de la place à ce qui rend la vie plus belle.

Donner vie à la campagne

Le spot phare de la campagne met en scène une famille qui, le temps d'une soirée, échappe au poids psychologique du quotidien. Le film met en lumière ces petits moments chargés de sens, souvent éclipsés par les tracas du quotidien, qu'il s'agisse de conversations spontanées, de repas partagés ou du simple plaisir d'être pleinement présent.

À travers cette histoire, LG invite le public à se poser une question toute simple : À quoi pourriez-vous consacrer du temps si vous pouviez vous libérer de votre charge mentale, ne serait-ce que pour une soirée ?

Le message de la campagne prend vie à travers des vidéos axées sur les produits, mettant en avant la colonne LG WashTower, l'armoire sèche-linge LG Styler, les téléviseurs LG OLED et les climatiseurs LG DUALCOOL. Ces vidéos montrent comment les produits LG peuvent contribuer à réduire la charge mentale quotidienne en gérant discrètement les tâches routinières, permettant ainsi aux utilisateurs de se libérer l'esprit pour profiter pleinement des moments importants de la vie.

Dans le cadre de cette campagne, LG propose également une expérience interactive conçue pour aider chacun à mieux comprendre sa propre charge mentale. En répondant à une série de questions, chacun peut prendre conscience de l'ampleur de sa charge mentale et des facteurs qui l'alimentent. En rendant plus visible un fardeau invisible, LG espère que chacun pourra se libérer l'esprit pour faire l'expérience de la beauté de la vie.

Cette campagne s'appuie sur des études qui révèlent à quel point la charge mentale fait désormais partie intégrante de la vie quotidienne.

L'ampleur du problème

Les résultats d'une enquête montrent qu'en moyenne, les personnes subissent 27 interruptions liées à la charge mentale pendant leurs heures d'éveil.

« Mes recherches sur la dépression à haut niveau de fonctionnement m'ont amenée à constater que le poids constant des tâches ménagères non partagées constituait un facteur déclencheur silencieux de l'épuisement émotionnel », explique le docteur Judith Joseph, psychiatre certifiée reconnue dans le classement TIME100 Creator 2026. « L'engagement de LG en faveur de la réduction de la charge mentale s'attaque à la racine de cette crise contemporaine. À l'ère de l'IA, le véritable bien-être consiste à alléger ces fardeaux invisibles grâce à une technologie intelligente, afin de libérer le capital psychologique nécessaire pour retrouver la joie, la spontanéité et les liens humains. »

Le coût humain

Plus de la moitié (51 %) des personnes interrogées ont déclaré que la charge mentale les empêchait de bien dormir, tandis que près de la moitié (49 %) ont indiqué qu'elle avait des répercussions sur leur santé physique.

Ces résultats ont aussi pointé une vérité fondamentale concernant l'être humain : les gens s'efforcent de rester organisés, mais ce qui leur manque le plus, c'est la liberté d'être spontanés. Lorsqu'on leur a demandé ce qu'ils feraient si ce fardeau leur était enlevé, les gens n'ont pas évoqué une productivité accrue ni de nouvelles choses à faire. Au contraire, ils ont parlé du plaisir de se plonger dans un livre, de passer du temps à l'improviste avec leurs proches et de profiter de moments libérés des responsabilités quotidiennes.

Le rôle de la technologie

Soulignant le potentiel des technologies domestiques à apporter un changement significatif, l'enquête a révélé que les tâches domestiques non rémunérées alimentaient davantage la charge mentale que le travail rémunéré.

Près de trois répondants sur quatre (73 %) estiment que des technologies domestiques adaptées pourraient contribuer à réduire leur charge mentale, la demande la plus forte portant sur des solutions capables de gérer de manière proactive les tâches routinières sans nécessiter une attention constante.

Ces résultats indiquent une orientation claire pour la technologie : non pas simplement aider les gens à en faire davantage, mais prendre discrètement en charge les tâches quotidiennes afin qu'ils puissent consacrer moins de temps à gérer leur vie et davantage à la vivre. Cette réflexion s'inscrit dans la lignée de la vision d'intelligence attentionnée de LG et du message de la campagne : « Libérez votre esprit. La vie est belle. »

Pour en savoir plus sur la campagne, rendez-vous sur www.lg.com/lifesgood.

Méthode de l'enquête

Travail sur le terrain : réalisé du 24 au 28 avril 2026 via Focaldata

Pays : États-Unis, Royaume-Uni et Australie

Groupe d'âge : 18-64 ans

Taille de l'échantillon : 3 165 personnes interrogées (au moins 1 000 par marché), représentatives de l'ensemble de la population nationale en ce qui concerne l'âge, le sexe et la région

Remarque : Les résultats de l'enquête reflètent la perception des personnes interrogées et ne constituent pas des preuves cliniques ou scientifiques de bienfaits pour la santé.

À propos de LG Electronics, Inc.

LG Electronics est un acteur mondial de l'innovation dans les domaines de la technologie et des produits électroniques grand public. Présent dans presque tous les pays, le groupe emploie 75 000 personnes à travers le monde. Les quatre divisions de LG, à savoir « Solutions pour l'électroménager », « Solutions pour les médias et le divertissement », « Solutions pour l'automobile » et « Solutions écologiques », ont généré un chiffre d'affaires mondial total de plus de 89 000 milliards de wons sud-coréens en 2025. LG, dont les marques haut de gamme LG SIGNATURE et LG ThinQ sont bien connues dans le monde entier, est l'un des principaux fabricants de produits grand public et professionnels, allant des téléviseurs aux appareils électroménagers, en passant par les systèmes de ventilation et de climatisation, les écrans, les composants et solutions automobiles.

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