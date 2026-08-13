A LG ELECTRONICS LANÇA A CAMPANHA 'LIFE'S GOOD 2026' PARA LIBERTAR A MENTE DAS PESSOAS PARA O QUE REALMENTE IMPORTA

A nova campanha global da LG aborda a carga mental da vida moderna e mostra como a IA da LG pode ajudar a reduzi-la

Resumo das notícias

A LG Electronics lança sua campanha "Life's Good 2026" com a mensagem principal "Liberte sua mente".

Segundo os resultados da pesquisa da LG, as pessoas passam quase um quarto do ano sobrecarregadas por estresse mental – o equivalente a 87 dias por ano. Embora as pessoas se esforcem para se manter organizadas, o que mais lhes faz falta é a liberdade de serem espontâneas.

Por meio da campanha, a LG AI demonstra como pode reduzir as demandas da rotina e liberar a mente das pessoas para que se concentrem no que realmente importa.

A campanha marca o quarto ano da campanha Life's Good da LG, mostrando como a inovação torna a vida boa e dando vida à promessa da marca.

SEUL, Coreia do Sul, 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A LG Electronics (LG) lançou sua campanha Life's Good 2026 com a mensagem principal "Liberte sua mente". A campanha explora como a IA da LG pode ajudar a reduzir a carga mental do dia a dia, cuidando silenciosamente das tarefas rotineiras e proporcionando mais espaço para que as pessoas se concentrem no que realmente importa.

A scene from the 2026 Life's Good campaign film. A scene from the 2026 Life's Good campaign film. The real family featured in the 2026 Life’s Good campaign film shares their everyday mental load.

A campanha chega num momento em que as pessoas trabalham mais do que nunca para manter a vida cotidiana em funcionamento, mas têm cada vez mais dificuldade em se desligar das suas exigências. Segundo os resultados da pesquisa da LG, as pessoas passam quase um quarto do ano sobrecarregadas por estresse mental – o equivalente a 87 dias por ano. A carga mental é o fardo invisível das informações constantes, das inúmeras microdecisões e das exigências do dia a dia. Para muitas pessoas, a carga mental as acompanha até em casa, ocupando sua mente mesmo durante momentos de descanso e recarga.

"À medida que a tecnologia se torna parte do cotidiano, ela deve ajudar as pessoas discretamente a recuperar seu tempo e atenção para enriquecer suas vidas", disse Kim Hyo-eun, chefe da Divisão de Gestão de Marcas da LG. "Agora em seu quarto ano, a campanha Life's Good continua a mostrar como a inovação torna a vida boa e concretiza a promessa da marca."

Baseando-se em filmes de campanha anteriores, como "We don't make life good, you do" (2024) e "Less artificial". "More human" (2025), a campanha deste ano se concentra na crescente carga mental da vida moderna e em criar espaço para o que torna a vida boa.

Dando vida à campanha

O filme principal da campanha acompanha uma família que se liberta da carga mental do dia a dia durante uma noite. O filme captura momentos pequenos, mas significativos, que são ofuscados pelas exigências do dia a dia, desde conversas espontâneas e refeições compartilhadas até o simples prazer de estar plenamente presente.

Com essa história, a LG convida as pessoas a refletirem sobre uma questão simples: Para o que você abriria espaço se pudesse aliviar sua carga mental, mesmo que por apenas uma noite?

A mensagem da campanha ganha vida por meio de vídeos focados nos produtos, que apresentam o LG WashTower, o LG Styler, a LG OLED e o LG DUALCOOL. Os vídeos mostram como os produtos da LG podem ajudar a reduzir a carga mental diária, cuidando silenciosamente das tarefas rotineiras e liberando a mente das pessoas para que elas possam aproveitar os momentos significativos da vida.

Como parte da campanha, a LG também oferece uma experiência interativa criada para ajudar as pessoas a compreender melhor a própria carga mental. Ao responder a um conjunto de perguntas, as pessoas podem refletir sobre a carga mental que carregam e os fatores que contribuem para ela. Ao tornar um fardo invisível mais visível, a LG espera que as pessoas libertem suas mentes para experimentar o que há de bom na vida.

A campanha se baseia em pesquisas que revelam o quanto a carga mental se incorporou ao cotidiano.

A dimensão do problema

Os resultados da pesquisa mostram que, em média, as pessoas sofrem 27 interrupções provocadas pela carga mental durante as horas em que estão acordadas.

"Por meio de minha pesquisa sobre depressão de alto funcionamento, descobri que o peso constante das tarefas domésticas não compartilhadas é um gatilho silencioso para a exaustão emocional", disse a Dra. Judith Joseph, psiquiatra certificada e uma das criadoras da lista TIME100 de 2026. "O foco da LG na redução da carga mental ataca a raiz dessa crise moderna. O verdadeiro bem-estar na era da IA significa aliviar esses fardos invisíveis com tecnologia inteligente, liberando o espaço mental necessário para recuperar a alegria, a espontaneidade e a conexão humana."

O custo humano

Mais da metade (51%) dos entrevistados afirmou que a carga mental os impede de dormir bem, enquanto quase metade (49%) disse que ela afeta sua saúde física.

As descobertas também revelaram uma verdade humana fundamental: as pessoas se esforçam para se manter organizadas, mas o que mais lhes faz falta é a liberdade de serem espontâneas. Quando questionadas sobre o que fariam se esse peso fosse removido, as pessoas não mencionaram maior produtividade nem novas realizações. Em vez disso, falaram sobre se perder na leitura de um livro, passar tempo com pessoas queridas sem um planejamento prévio e aproveitar momentos livres das responsabilidades do dia a dia.

O papel da tecnologia

O estudo constatou que as responsabilidades domésticas não remuneradas contribuem mais para a sobrecarga mental do que o trabalho remunerado, destacando a oportunidade de a tecnologia doméstica fazer uma diferença significativa.

Quase três em cada quatro entrevistados (73%) acreditam que a tecnologia doméstica apropriada pode reduzir sua carga mental. A maior demanda é por soluções que executem tarefas rotineiras de maneira proativa, sem exigir atenção constante.

Os resultados sugerem uma direção clara para a tecnologia: não se trata apenas de ajudar as pessoas a fazer mais, mas de cuidar discretamente de suas tarefas diárias, para que dediquem menos tempo à gestão da vida e mais à sua vivência. Essa percepção está alinhada com a visão de Inteligência Afetiva da LG e com a mensagem da campanha: Liberte sua mente. Life's Good.

Para saber mais sobre a campanha, visite www.lg.com/lifesgood.

Metodologia da Pesquisa

Trabalho de Campo: Realizada entre 24 e 28 de abril de 2026 via Focaldata

Países: EUA, Reino Unido e Austrália

Idade: 18–64

Tamanho da amostra: 3.165 entrevistados (no mínimo 1.000 por mercado), representativos a nível nacional por idade, sexo e região.

Observação: Os resultados da pesquisa refletem as percepções dos participantes e não constituem evidência clínica ou científica de benefícios à saúde.

Sobre a LG Electronics, Inc.

A LG Electronics é uma inovadora global em tecnologia e eletrônicos de consumo, com presença em quase todos os países e uma força de trabalho internacional de mais de 75.000 pessoas. As quatro empresas da LG – Soluções para Eletrodomésticos, Soluções de Mídia e Entretenimento, Soluções para Veículos e Soluções Ecológicas – geraram, em conjunto, uma receita global de mais de 89 trilhões de KRW em 2025. A LG é uma fabricante líder de produtos de consumo e comerciais, que incluem TVs, eletrodomésticos, soluções de ar, monitores, componentes e soluções automotivas, e suas marcas premium LG SIGNATURE e LG ThinQ, com soluções inteligentes, são amplamente reconhecidas.

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FONTE LG Electronics