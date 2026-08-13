LG ELECTRONICS STARTET DIE KAMPAGNE „2026 LIFE'S GOOD", UM DEN MENSCHEN DEN KOPF FÜR DAS WIRKLICH WICHTIGE FREIZUHALTEN

Die neue globale Kampagne von LG rückt die mentale Belastung des modernen Alltags in den Fokus und zeigt, wie die KI von LG dabei helfen kann, diese zu verringern

Nachrichtenüberblick

LG Electronics startet seine Kampagne 2026 Life's Good unter dem Leitmotto „Free up your mind".

Laut den Ergebnissen einer LG-Umfrage verbringen die Menschen fast ein Viertel des Jahres unter mentaler Belastung – das entspricht 87 Tagen im Jahr. Obwohl die Menschen hart daran arbeiten, organisiert zu bleiben, vermissen sie am meisten die Freiheit, spontan zu sein.

Im Rahmen der Kampagne demonstriert die LG-KI, wie sie Routineaufgaben reduzieren und den Kopf der Menschen frei machen kann, damit sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

Die Kampagne markiert das vierte Jahr der „Life's Good"-Kampagne von LG, die zeigt, wie Innovation das Leben besser macht, und das Markenversprechen zum Leben erweckt.

SEOUL, Südkorea, 13. August 2026 /PRNewswire/ -- LG Electronics (LG) startete seine Kampagne 2026 Life's Good unter dem Leitmotto „Free up your mind". Die Kampagne zeigt, wie LG AI dabei helfen kann, die mentale Belastung im Alltag zu verringern, indem sie Routineaufgaben unauffällig übernimmt und den Menschen so mehr Freiraum verschafft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

A scene from the 2026 Life's Good campaign film. A scene from the 2026 Life's Good campaign film. The real family featured in the 2026 Life’s Good campaign film shares their everyday mental load.

Die Kampagne erscheint zu einer Zeit, in der die Menschen härter denn je arbeiten, um den Alltag am Laufen zu halten, es ihnen jedoch zunehmend schwerfällt, von den Anforderungen des Alltags abzuschalten. Laut den Ergebnissen einer LG-Umfrage verbringen die Menschen fast ein Viertel des Jahres unter mentaler Belastung – das entspricht 87 Tagen im Jahr. Die mentale Belastung ist die unsichtbare Last aus ständigen Informationen, unzähligen Mikroentscheidungen und alltäglichen Anforderungen. Für viele Menschen folgt die mentale Belastung ihnen bis nach Hause und beschäftigt ihre Gedanken sogar in Momenten der Ruhe und Erholung.

„Da Technologie Teil des Alltags wird, sollte sie den Menschen unaufdringlich dabei helfen, ihre Zeit und Aufmerksamkeit zurückzugewinnen, um ihr Leben zu bereichern", sagte Kim Hyo-eun, Leiterin der Brand Management Division bei LG. „Die Life's-Good-Kampagne, die nun bereits im vierten Jahr läuft, zeigt weiterhin, wie Innovation das Leben besser macht und das Markenversprechen zum Leben erweckt."

Aufbauend auf früheren Kampagnen -Filmen wie We don't make life good, you do (2024) und Less artificial. Morer human (2025) konzentriert sich die diesjährige Kampagne auf die wachsende mentale Belastung des modernen Lebens und darauf, Raum für das zu schaffen, was das Schöne im Leben ausmacht.

Die Kampagne zum Leben erwecken

Der Hauptfilm der Kampagne begleitet eine Familie, die sich für einen Abend von der mentalen Belastung des Alltags zurückzieht. Der Film fängt kleine, aber bedeutungsvolle Momente ein, die von den Anforderungen des Alltags verdrängt werden – von spontanen Gesprächen und gemeinsamen Mahlzeiten bis hin zur einfachen Freude, ganz im Hier und Jetzt zu sein.

Mit dieser Geschichte lädt LG die Menschen ein, sich eine einfache Frage zu stellen: Wofür würdest du dir Raum schaffen, wenn du deine mentale Belastung ablegen könntest – und sei es nur für einen Abend?

Die Botschaft der Kampagne wird durch produktbezogene Filme mit dem LG WashTower, dem LG Styler, LG OLED und LG DUALCOOL zum Leben erweckt. Die Filme zeigen, wie LG-Produkte dazu beitragen können, die mentale Belastung im Alltag zu verringern, indem sie sich still und leise um Routineaufgaben kümmern und so den Menschen den Kopf frei machen, um die bedeutungsvollen Momente des Lebens zu genießen.

Im Rahmen der Kampagne bietet LG zudem ein interaktives Erlebnis an, das den Menschen helfen soll, ihre eigene mentale Belastung besser zu verstehen. Durch die Beantwortung einer Reihe von Fragen können die Menschen darüber nachdenken, wie viel mentale Belastung sie tragen und was dazu beiträgt. Indem LG eine unsichtbare Last sichtbarer macht, hofft das Unternehmen, dass die Menschen ihren Geist befreien, um Life's Good zu erleben.

Die Kampagne basiert auf Untersuchungen, die zeigen, wie tief die mentale Belastung mittlerweile im Alltag verankert ist.

Das Ausmaß des Problems

Umfrageergebnisse zeigen, dass Menschen während ihrer Wachzeiten durchschnittlich 27 Unterbrechungen durch mentale Belastung erleben.

„Durch meine Forschung zur hochfunktionalen Depression habe ich festgestellt, dass die ständige Last nicht geteilter häuslicher Aufgaben ein stiller Auslöser für emotionale Erschöpfung ist", sagte Dr. Judith Joseph, Fachärztin für Psychiatrie und TIME100 Creator des Jahres 2026. „LGs Fokus auf die Reduzierung der mentalen Belastung zielt auf die Wurzel dieser modernen Krise ab. Wahres Wohlbefinden im Zeitalter der KI bedeutet, diese unsichtbaren Belastungen durch intelligente Technologie zu lindern und so das psychologische Kapital freizusetzen, das erforderlich ist, um Freude, Spontaneität und zwischenmenschliche Verbindungen zurückzugewinnen."

Die menschlichen Kosten

Mehr als die Hälfte (51 %) der Befragten gab an, dass die mentale Belastung sie daran hindert, gut zu schlafen, während fast die Hälfte (49 %) angab, dass sie sich auf ihre körperliche Gesundheit auswirkt.

Die Ergebnisse offenbarten zudem eine zentrale menschliche Wahrheit: Menschen bemühen sich sehr, organisiert zu bleiben, doch was sie am meisten vermissen, ist die Freiheit, spontan zu sein. Auf die Frage, was sie tun würden, wenn diese Last von ihnen genommen würde, nannten die Befragten nicht mehr Produktivität oder größere Erfolge. Stattdessen sprachen sie davon, sich in einem Buch zu verlieren, ungeplante Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen und Momente zu genießen, die frei von den täglichen Verpflichtungen sind.

Die Rolle der Technologie

Die Studie ergab, dass unbezahlte Aufgaben im Haushalt stärker zur mentalen Belastung beitragen als bezahlte Arbeit, was die Chance für Haushaltstechnologie unterstreicht, einen bedeutenden Unterschied zu bewirken.

Fast drei von vier (73 %) der Befragten glauben, dass die richtige Haushaltstechnologie dazu beitragen könnte, ihre mentale Belastung zu verringern, wobei die größte Nachfrage nach Lösungen besteht, die Routineaufgaben proaktiv erledigen, ohne ständige Aufmerksamkeit zu erfordern.

Die Ergebnisse weisen eine klare Richtung für die Technologie auf: nicht einfach nur, Menschen dabei zu helfen, mehr zu erledigen, sondern sich still und leise um die alltäglichen Anforderungen zu kümmern, damit sie weniger Zeit damit verbringen, ihr Leben zu organisieren, und mehr Zeit damit, es zu leben. Diese Erkenntnis steht im Einklang mit der „Affectionate Intelligence"-Vision von LG und der Kampagnenbotschaft: Free up your mind. (Mach' Deinen Kopf frei) Life's Good. (Das Leben ist schön)

Weitere Informationen zur Kampagne finden Sie unter www.lg.com/lifesgood.

Umfragemethodik

Feldarbeit: Durchgeführt vom 24. bis 28. April 2026 über FocalData

Länder: USA, Großbritannien und Australien

Alter: 18–64

Stichprobengröße: 3.165 Befragte (mindestens 1.000 pro Markt), landesweit repräsentativ nach Alter, Geschlecht und Region

Hinweis: Die Umfrageergebnisse spiegeln die Wahrnehmungen der Befragten wider und stellen keinen klinischen oder wissenschaftlichen Nachweis für gesundheitliche Vorteile dar.

Informationen zu LG Electronics, Inc.

LG Electronics ist ein globaler Innovator im Bereich Technologie und Unterhaltungselektronik mit einer Präsenz in fast jedem Land und einer internationalen Belegschaft von mehr als 75.000 Mitarbeitenden. Die vier Geschäftsbereiche von LG – Home Appliance Solution, Media Entertainment Solution, Vehicle Solution und Eco Solution – erzielten im Jahr 2025 zusammen einen weltweiten Umsatz von über 89 Billionen KRW. LG ist ein führender Hersteller von Verbraucher- und gewerblichen Produkten, darunter Fernseher, Haushaltsgeräte, Klimalösungen, Monitore sowie Automobilkomponenten und -lösungen; seine Premiummarken LG SIGNATURE und die intelligente Marke LG ThinQ sind weltweit bekannt.

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