El informe de HCLTech advierte de que el 43 % de las iniciativas de IA de las empresas podrían fracasar, ya que los responsables se enfrentan a plazos cada vez más ajustados para obtener resultados

NUEVA YORK y NOIDA, India, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El día de hoy, HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), empresa tecnológica líder a nivel mundial, publicó su más reciente informe con los resultados sobre el mercado de la IA empresarial, The AI Impact Imperatives, 2026 (Los imperativos del impacto de la IA 2026), en el que destaca una brecha de ejecución cada vez mayor, en un contexto en el que las empresas se apresuran a ampliar el uso de la IA a la vez que se enfrentan a una presión creciente para obtener resultados en plazos cada vez más ajustados.

La investigación, basada en una encuesta mundial realizada a 467 altos ejecutivos responsables de inversiones en IA en empresas con ingresos anuales superiores a los 1.000 millones de dólares, revela que, aunque la adopción de la IA está ya muy extendida en operaciones informáticas, ingeniería de software y funciones empresariales, se prevé que casi el 43 % de las principales iniciativas de IA fracasen. El riesgo no se debe a la falta de experimentación o de acceso a herramientas, sino a la dificultad de traducir la ambición en resultados coherentes en toda la empresa.

Al mismo tiempo, las expectativas en cuanto a la rentabilidad se están reduciendo. Casi la mitad de los directivos de las empresas esperan obtener un valor cuantificable de sus inversiones en IA en un plazo de 18 meses, lo que deja poco margen de error a las organizaciones a la hora de coordinar una rápida implementación con los cambios estructurales que exige la IA. El informe señala que esta tensión entre la rapidez y la preparación se está convirtiendo en uno de los desafíos más determinantes que afrontan en la actualidad los equipos directivos de las empresas.

Para los directores de Informática y los responsables de Tecnología, los resultados ponen de manifiesto cómo la implementación a gran escala de IA está sacando a la luz limitaciones ocultas en los parques de aplicaciones, los entornos de datos y los modelos operativos, que no fueron diseñados para sistemas autónomos y de aprendizaje continuo. Para los empresarios y los altos directivos, los datos ponen de manifiesto una preocupación diferente, aunque relacionada: el riesgo estratégico que supone invertir de forma agresiva en IA sin la coordinación organizacional necesaria para sustentarla. A medida que las iniciativas de IA son más importantes para las operaciones empresariales, las fallas son más evidentes y tienen mayores consecuencias.

Además, el informe destaca una evolución en la forma en que las empresas están aplicando la IA, con un aumento en el interés por casos de uso de IA agéntica e IA física, que van más allá de los flujos de trabajo digitales para extenderse a entornos del mundo real, como la fabricación, la ingeniería y las operaciones. Aunque su implementación aún se encuentra en fase inicial, estos modelos plantean nuevas cuestiones en torno a la rendición de cuentas, la confiabilidad y la supervisión, lo que aumenta aún más la carga que supone para los responsables la tarea de ampliar el uso de la IA de forma responsable.

El informe sugiere que muchas organizaciones subestiman el grado de coordinación interfuncional y la claridad en la toma de decisiones que se requieren para alcanzar el éxito. Los programas de IA que avanzan sin una coordinación entre los equipos tecnológicos y los responsables empresariales tienen más probabilidades de quedar estancados, incluso aunque los niveles de inversión sigan aumentando.

Entre las conclusiones más importantes del informe se destaca el grado en que la gestión del cambio se ha convertido en un factor determinante para el éxito de la IA y, sin embargo, sigue siendo una de las áreas en las que menos se invierte de forma sistemática en los programas de IA de las empresas. Los datos revelan que la mayoría de las organizaciones están incorporando IA a sus procesos de trabajo sin haber preparado adecuadamente al personal que deberá trabajar con ella. Se considera uno de los principales riesgos de ejecución.

"La IA pasó de ser una iniciativa tecnológica a convertirse en una realidad operativa para las empresas", afirmó Vijay Guntur, director de Tecnología y director de Ecosystems de HCLTech. "Lo que preocupa ahora a los líderes no es si la IA puede aportar valor, sino cómo deben adaptar las organizaciones sus estructuras, sus procesos de toma de decisiones y su tolerancia al riesgo para seguirle el ritmo. La presión por actuar con rapidez es real, pero sin la inversión adecuada en las personas, ayudándolas a comprender, confiar y trabajar de forma eficaz junto con la IA, la rapidez puede ampliar tanto el fracaso como el éxito".

El informe The AI Impact Imperatives, 2026 concluye que, a medida que la IA se integre a funciones críticas de las empresas, el éxito dependerá menos de las tasas de adopción y más de la capacidad de la organización para compatibilizar ambición, ejecución y rendición de cuentas en plazos ajustados. Para las empresas que atraviesan esta transición, la próxima fase de la IA pondrá a prueba no solo la preparación tecnológica, sino también la preparación del liderazgo y del personal a gran escala.

Para acceder al informe completo, visite https://www.hcltech.com/ai-impact-imperatives

Acerca de HCLTech

HCLTech es una empresa de tecnología mundial, hogar de más de 227.000 personas en 60 países, que ofrece capacidades líderes en la industria centradas en IA, tecnología digital, ingeniería, software y la nube, mediante un amplio catálogo de servicios y productos tecnológicos. Trabajamos con clientes de todos los principales sectores verticales y brindamos soluciones industriales para servicios financieros, fabricación, ciencias biológicas y atención médica, tecnología, semiconductores, telecomunicaciones y medios de comunicación, venta minorista y bienes de consumo envasados, movilidad y servicios públicos. Los ingresos consolidados a los 12 meses finalizados en marzo de 2026 totalizaron 14.700 millones de dólares. Para saber cómo podemos impulsar su progreso, visite hcltech.com.

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FUENTE HCLTech