CIUDAD DE MÉXICO, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El 2 de julio de 2026, representantes de la UNESCO, delegaciones de los gobiernos de China y México, asociaciones industriales y empresas se reunieron en Ciudad de México en el marco del Diálogo China–México sobre el futuro verde del transporte ferroviario, en el que se analizará cómo el transporte sostenible puede mejorar la movilidad urbana y, al mismo tiempo, reforzar los lazos culturales entre ambos países. Celebrado con el tema "Movilidad Sostenible e Intercambio Cultural", el evento sirvió de foro para intercambiar puntos de vista sobre el futuro del desarrollo urbano sostenible.

El diálogo entre China y México sobre el transporte ferroviario destaca el desarrollo urbano sostenible y la cooperación cultural El diálogo entre China y México sobre el transporte ferroviario destaca el desarrollo urbano sostenible y la cooperación cultural

Los debates se centraron en el papel del transporte ferroviario a la hora de ayudar a las ciudades a reducir las emisiones y, al mismo tiempo, satisfacer la creciente demanda de transporte. Dado que la Ciudad de México sigue invirtiendo en electrificar su red de transporte público, los participantes señalaron las crecientes oportunidades de cooperación entre China y México en materia de movilidad urbana sostenible. CRRC presentó sistemas ferroviarios diseñados para las condiciones operativas locales que, además, incorporan elementos culturales mexicanos, mientras que los representantes de la UNESCO mencionaron la estrategia en materia ambiental, social y de gobernanza (ESG) adaptada al contexto local de la empresa como un ejemplo de cómo se puede integrar la sostenibilidad a las operaciones empresariales cotidianas.

Mensaie del presidente de CRRC, Wang Feng, quien afirmó que la estrategia a largo plazo de la empresa consiste en ayudar a las ciudades a construir sistemas de transporte más limpios y eficientes. En México, esto se traduce en combinar tecnología ferroviaria avanzada con operaciones adaptadas al contexto local y prácticas en materia ESG para desarrollar soluciones que reflejen las prioridades locales.

Durante el evento, Wang Qiaolin, presidente de CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd., y José Luis Perea González, subdirector general del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, firmaron un acuerdo de cooperación por el que se establece la Ceremonia de firma de Proyectos de Protección y Difusión Cultural entre China y México.

Además, los invitados presentaron el Lanzamiento del informe de desarrollo sostenible en México de 2025. En consonancia con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el marco normativo de México, el informe describe las iniciativas en criterios ESG de CRRC en México y recopila los resultados en materia de bajas emisiones de carbono del trabajo de la empresa en los sistemas de metro y tranvía de la Ciudad de México, así como en proyectos en Guadalajara, Monterrey y Campeche. Asimismo, el informe destaca el apoyo en materia de transporte prestado por CRRC para los partidos de fútbol del Mundial.

La Mesa redonda se centró en dos temas: Movilidad inteligente y resiliencia urbana: Innovación tecnológica para la renovación urbana sostenible y Salvaquardia cultural y comunidades inclusivas: Convivencia de múltiples civilizaciones en el futuro digital. Los participantes debatieron sobre cómo el transporte ferroviario puede ayudar a las ciudades a reducir las emisiones y, al mismo tiempo, mejorar la movilidad, así como sobre su papel como espacio público que une a las personas y promueve el intercambio cultural. El evento concluyó con una exposición de pinturas y artesanías realizadas por niños chinos y mexicanos, demostraciones interactivas del patrimonio cultural inmaterial de China y actuaciones que destacaban la cultura mexicana.

FUENTE CRRC