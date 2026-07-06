Más allá de la rivalidad bilateral: expertos reevalúan el papel de las relaciones entre China y EE. UU. en la estabilidad mundial

BEIJING, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Mientras las tensiones geopolíticas aumentan y los conflictos regionales se multiplican, académicos y expertos en política se reunieron en Beijing para celebrar el 14.º Foro Mundial por la Paz y analizar una cuestión fundamental: ¿sigue siendo la estabilidad entre China y Estados Unidos un pilar dentro de un orden internacional cada vez más fragmentado?

Académicos procedentes de China, Estados Unidos e instituciones internacionales se reunieron para debatir en el panel titulado "Las relaciones entre China y EE. UU. y la estabilidad internacional" y presidido por Da Wei, director del Centro para la Seguridad Internacional y la Estrategia en la Universidad Tsinghua.

Thomas Fingar de la Universidad de Stanford afirmó que interpretar los asuntos internacionales solo desde la perspectiva de la competencia entre China y Estados Unidos es pasar por alto la creciente influencia de los conflictos regionales, los cambios en la dinámica de las alianzas y las decisiones políticas de terceros países a la hora de definir el sistema internacional actual. Si bien la consolidación de la cooperación bilateral continúa siendo un elemento importante, enfrentar los desafíos mundiales requerirá mayor compromiso internacional y los intereses y elecciones políticas de terceros países también influyen de manera significativa tanto en las relaciones entre China y EE. UU. como en la estabilidad mundial.

Varios ponentes hicieron referencia al reciente encuentro sostenido entre los presidentes de China y EE. UU., en el que ambas partes describieron esta relación en términos de "estabilidad estratégica constructiva". Wu Xinbo de la Universidad de Fudan y Yu Tiejun de la Universidad de Pekín (PKU, por sus siglas en inglés), consideraron que esa declaración era un paso importante hacia el desarrollo de relaciones más estables a largo plazo. Señalaron que reflejaba un cambio que se separaba del énfasis en la "desvinculación" y la "reducción de riesgos" para acercarse más hacia el aumento del diálogo y la cooperación en áreas como la inteligencia artificial, la gobernanza financiera, el control de armas y la gestión de crisis.

Clifford Kupchan, presidente emérito de Eurasia Group, fue más cauteloso en su valoración y describió las actuales relaciones entre China y EE. UU. como relaciones de "coexistencia competitiva". Sostuvo que los avances recientes se centraron en el establecimiento de medidas de protección y en la prevención de conflictos en lugar basarse en el aumento de la cooperación. A medida que se acelera la desvinculación tecnológica y de la cadena de suministro, las relaciones entre ambas naciones se parecen cada vez más a las que existían entre EE. UU. y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, cuando había que tratar por separado cuestiones fundamentales a pesar de la rivalidad estratégica más amplia.

Sun Yun, directora del Programa Chino del Stimson Center, destacó las diferencias persistentes en la manera en que Beijing and Washington interpretan la "estabilidad estratégica constructiva", y señaló que China enfatiza la cooperación mientras que Estados Unidos concede mayor prioridad a la gestión de riesgos y prevención de crisis. De cara al futuro, Sun Yun afirmó que la trayectoria de las relaciones entre China y EE. UU. estará determinada tanto por el enfoque personal del presidente Trump como por el fortalecimiento nacional cada vez mayor de China.

FUENTE World Peace Forum Secretariat