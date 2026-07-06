Melangkaui Persaingan Dua Hala: Pakar Menilai Semula Peranan Hubungan China-A.S. dalam Kestabilan Global

BEIJING, 6 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Ketika ketegangan geopolitik semakin memuncak dan konflik serantau terus bertambah, para sarjana dan pakar dasar yang berhimpun pada Forum Keamanan Dunia Ke-14 di Beijing meneliti satu persoalan utama: Masih mampukah kestabilan antara China dan Amerika Syarikat menjadi tonggak kepada sistem antarabangsa yang semakin berpecah-belah?

Satu sesi panel bertajuk "China–U.S. Relations and International Stability" menghimpunkan para sarjana dari China, Amerika Syarikat dan institusi antarabangsa untuk mengadakan perbincangan yang dipengerusikan oleh Da Wei, Pengarah Pusat Keselamatan dan Strategi Antarabangsa di Tsinghua University.

Thomas Fingar dari Stanford University berhujah bahawa mentafsir hal ehwal global terutamanya melalui lensa persaingan China-Amerika Syarikat telah mengabaikan pengaruh yang semakin besar daripada konflik serantau, perubahan dinamik pakatan dan pilihan dasar negara-negara ketiga dalam membentuk sistem antarabangsa pada hari ini. Walaupun memperkukuh kerjasama dua hala kekal penting, beliau berkata usaha menangani cabaran global memerlukan penglibatan antarabangsa yang lebih meluas, dan kepentingan serta pilihan dasar negara-negara ketiga juga memberi kesan yang signifikan terhadap hubungan China-Amerika Syarikat dan kestabilan global.

Beberapa penceramah merujuk kepada pertemuan baru-baru ini antara Presiden China dan Presiden Amerika Syarikat, yang menyaksikan kedua-dua pihak menggambarkan hubungan mereka sebagai "kestabilan strategik yang konstruktif". Wu Xinbo dari Fudan University dan Yu Tiejun dari Peking University melihat rumusan tersebut sebagai satu langkah penting ke arah hubungan jangka panjang yang lebih stabil. Mereka berhujah bahawa pendekatan itu mencerminkan peralihan daripada penekanan terhadap "pemisahan" dan "nyah-risiko" kepada dialog serta kerjasama yang lebih erat dalam bidang seperti kecerdasan buatan (AI), tadbir urus kewangan, kawalan senjata dan pengurusan krisis.

Mengemukakan penilaian yang lebih berhati-hati, Clifford Kupchan, Pengerusi Emeritus Eurasia Group, menyifatkan hubungan semasa antara Amerika Syarikat dan China sebagai "kewujudan bersama yang kompetitif". Beliau berhujah bahawa kemajuan mutakhir lebih tertumpu kepada usaha mewujudkan mekanisme perlindungan dan mencegah konflik, bukannya memperluaskan kerjasama. Ketika pemisahan teknologi dan rantaian bekalan semakin dipercepatkan, hubungan tersebut semakin menyerupai hubungan antara Amerika Syarikat dan Kesatuan Soviet pada era Perang Dingin, yang menyaksikan isu-isu utama perlu diuruskan secara berasingan walaupun wujud persaingan strategik yang lebih luas.

Sun Yun, Pengarah China Program di Stimson Center, menekankan bahawa masih wujud perbezaan berterusan dalam cara Beijing dan Washington mentafsir konsep "kestabilan strategik yang konstruktif", dengan China menekankan kerjasama manakala Amerika Syarikat memberi keutamaan yang lebih besar kepada pengurusan risiko dan pencegahan krisis. Melihat ke hadapan, beliau berkata hala tuju hubungan China-Amerika Syarikat akan dipengaruhi oleh pendekatan peribadi Presiden Trump dan kekuatan nasional China yang semakin meningkat.

SOURCE World Peace Forum Secretariat