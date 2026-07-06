Au-delà de la rivalité bilatérale : les experts réévaluent le rôle des relations sino-américaines dans la stabilité mondiale

PÉKIN, le 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les tensions géopolitiques s'intensifient et que les conflits régionaux se multiplient, des universitaires et des experts en politiques se sont réunis à l'occasion du 14ᵉ Forum mondial sur la paix à Pékin pour se pencher sur une question centrale : la stabilité entre la Chine et les États-Unis peut-elle encore servir de point d'ancrage à un ordre mondial de plus en plus fragmenté ?

Le panel « Relations sino-américaines et stabilité internationale » a réuni des universitaires de Chine, des États-Unis et d'établissements internationaux dans le cadre d'un débat présidé par Da Wei, directeur du Centre pour la sécurité et la stratégie internationales de l'université de Tsinghua.

Thomas Fingar, de l'Université Stanford, a fait valoir que l'interprétation des affaires mondiales principalement sous l'angle de la concurrence entre la Chine et les États-Unis ne tient pas compte de l'influence croissante des conflits régionaux, de l'évolution de la dynamique des alliances et des choix stratégiques des pays tiers pour façonner le système international actuel. S'il reste important de renforcer la coopération bilatérale, a-t-il déclaré, relever les défis mondiaux nécessitera un engagement international plus large, et les intérêts ainsi que les choix stratégiques des pays tiers ont également un impact significatif tant sur les relations sino-américaines que sur la stabilité mondiale.

Plusieurs intervenants ont évoqué la récente rencontre entre les présidents chinois et américain, au cours de laquelle les deux parties ont qualifié leurs relations de « stabilité stratégique constructive ». Wu Xinbo, de l'université de Fudan, et Yu Tiejun, de l'université de Pékin, considèrent cette formulation comme une étape importante vers des relations à long terme plus stables. Selon eux, cette évolution illustre un éloignement du « découplage » et de la « réduction des risques » au profit d'un dialogue et d'une coopération accrus dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la gouvernance financière, le contrôle des armements et la gestion de crise.

Offrant une analyse plus prudente, Clifford Kupchan, président émérite du Groupe Eurasia, a décrit la relation actuelle entre les États-Unis et la Chine comme une relation de « coexistence concurrentielle ». Selon lui, les progrès récents ont porté sur l'établissement de garde-fous et la prévention des conflits plutôt que sur l'élargissement de la coopération. À mesure que s'accélère le découplage technologique et de la chaîne d'approvisionnement, cette relation ressemble de plus en plus aux relations américano-soviétiques de la guerre froide, dans lesquelles les questions clés devaient être gérées séparément malgré une rivalité stratégique plus large.

Sun Yun, directrice du programme chinois du Centre Stimson, a souligné les différences persistantes dans la façon dont Pékin et Washington interprètent la « stabilité stratégique constructive », notant que la Chine met l'accent sur la coopération tandis que les États-Unis accordent une plus grande priorité à la gestion des risques et à la prévention des crises. Elle a déclaré qu'à l'avenir, la trajectoire des relations sino-américaines serait façonnée à la fois par l'approche personnelle du président Trump et par la force nationale croissante de la Chine.