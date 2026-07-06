ก้าวข้ามการแข่งขันระดับทวิภาคี: ผู้เชี่ยวชาญทบทวนบทบาทความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ ในเสถียรภาพโลก
News provided byWorld Peace Forum Secretariat
06 Jul, 2026, 18:37 CST
ปักกิ่ง, 6 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงและความขัดแย้งระดับภูมิภาคขยายวงกว้างขึ้น บรรดานักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายได้มารวมตัวกัน ณ World Peace Forum ครั้งที่ 14 ในกรุงปักกิ่งเพื่อพิจารณาคำถามสำคัญที่ว่า เสถียรภาพระหว่างจีนและสหรัฐฯ ยังคงเป็นเสาหลักท่ามกลางความแตกแยกของขั้วอำนาจโลกได้หรือไม่?
การอภิปรายในหัวข้อ "ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐฯ และเสถียรภาพระหว่างประเทศ" ได้รับเกียรติจากบรรดานักวิชาการของจีน สหรัฐฯ และองค์กรนานาชาติซึ่งหารือในประเด็นต่าง ๆ โดยมี Da Wei ผู้อำนวยการศูนย์ความมั่นคงและยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยชิงหัว เป็นประธาน
Thomas Fingar จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด วิภาษถึงการตีความกิจการระดับโลกโดยมองผ่านเลนส์ของการแข่งขันระหว่างจีน-สหรัฐฯ เป็นหลักว่า คือการมองข้ามอิทธิพลของความขัดแย้งในภูมิภาคซึ่งเติบโตขึ้น พลวัตของพันธมิตรที่เปลี่ยนแปลงไป และทางเลือกเชิงนโยบายของประเทศที่สามในการกำหนดระบบระหว่างประเทศในปัจจุบัน เขากล่าวว่า แม้การเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคียังคงมีความสำคัญ แต่การแก้ปัญหาความท้าทายระดับโลกจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างประเทศที่กว้างขวางยิ่งขึ้น และผลประโยชน์รวมถึงทางเลือกเชิงนโยบายของประเทศที่สามก็มีผลกระทบอย่างมากต่อทั้งความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ตลอดจนเสถียรภาพโลก
ผู้อภิปรายหลายท่านชี้ให้เห็นถึงการประชุมล่าสุดระหว่างประธานาธิบดีจีนและสหรัฐฯ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อธิบายความสัมพันธ์ของตนในแง่ของ "เสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์อันสร้างสรรค์" โดย Wu Xinbo จากมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น และ Yu Tiejun จากมหาวิทยาลัยปักกิ่ง มองว่าถ้อยแถลงดังกล่าวเป็นก้าวสำคัญสู่ความสัมพันธ์ระยะยาวที่มั่นคงยิ่งขึ้น พวกเขาอ้างว่าการชี้แจงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจากการเน้น "การแบ่งขั้ว" และ "การลดความเสี่ยง" ไปสู่การเจรจาและความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นในด้านต่าง ๆ อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ การกำกับดูแลทางการเงิน การควบคุมอาวุธ และการจัดการภาวะวิกฤต
Clifford Kupchan ประธานกิตติมศักดิ์ของ Eurasia Group ประเมินสถานการณ์อย่างรัดกุมยิ่งขึ้นโดยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีนในปัจจุบันว่าเป็น "การอยู่ร่วมกันแบบแข่งขัน" พร้อมแสดงทรรศนะว่าความคืบหน้าล่าสุดมุ่งเน้นไปที่การสร้างกรอบการควบคุมและป้องกันความขัดแย้งมากกว่าการขยายความร่วมมือ ในขณะที่การแยกตัวทางเทคโนโลยีและห่วงโซ่อุปทานทวีความรุนแรงขึ้น สถานะก็ยิ่งมีความคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และสหภาพโซเวียตในยุคสงครามเย็น ซึ่งประเด็นสำคัญต่าง ๆ จำเป็นต้องได้รับการจัดการแยกต่างหาก แม้จะมีความขัดแย้งเชิงยุทธศาสตร์ในภาพรวมก็ตาม
Sun Yun ผู้อำนวยการ China Program ของ Stimson Center เน้นย้ำถึงความเห็นที่แตกต่างกันของจีนและสหรัฐในการตีความ "เสถียรภาพเชิงกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์" ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตว่าจีนเน้นความร่วมมือ ในขณะที่สหรัฐให้ความสำคัญกับการจัดการความเสี่ยงและการป้องกันวิกฤตมากกว่า Sun Yun ทิ้งท้ายว่าในอนาคต ทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐฯ จะถูกกำหนดโดยทั้งแนวทางส่วนตัวของประธานาธิบดีทรัมป์และความแข็งแกร่งของชาติจีนที่กำลังเติบโต
SOURCE World Peace Forum Secretariat
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