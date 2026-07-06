- Más allá de la rivalidad bilateral: Expertos reevalúan el papel de las relaciones entre China y Estados Unidos en la estabilidad global

PEKÍN, 6 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Frente a la creciente tensión geopolítica y la proliferación de conflictos regionales, académicos y expertos en políticas públicas se reunieron en el XIV Foro Mundial por la Paz en Pekín para analizar una cuestión fundamental: ¿Puede la estabilidad entre China y Estados Unidos seguir siendo un pilar de un orden internacional cada vez más fragmentado?

Un panel titulado "Relaciones China-Estados Unidos y Estabilidad Internacional" ha congregado a académicos procedentes de China, Estados Unidos e instituciones internacionales para un debate moderado por Da Wei, director del Centro de Seguridad y Estrategia Internacional de la Universidad de Tsinghua.

Thomas Fingar, de la Universidad de Stanford, argumentó que interpretar los asuntos globales principalmente a través del prisma de la competencia entre China y Estados Unidos pasa por alto la creciente influencia de los conflictos regionales, la dinámica cambiante de las alianzas y las decisiones políticas de terceros países en la configuración del sistema internacional actual. Si bien fortalecer la cooperación bilateral sigue siendo importante, declaró, abordar los desafíos globales requerirá una participación internacional más amplia, y los intereses y las decisiones políticas de terceros países también tienen un impacto significativo tanto en las relaciones entre China y Estados Unidos como en la estabilidad global.

Varios ponentes hicieron referencia a la reciente reunión entre los presidentes de China y Estados Unidos, donde ambas partes describieron su relación en términos de "estabilidad estratégica constructiva". Wu Xinbo, de la Universidad de Fudan, y Yu Tiejun, de la Universidad de Pekín, consideraron esta formulación un paso importante hacia relaciones a largo plazo más estables. Argumentaron que refleja un cambio de enfoque, pasando de "desacoplamiento" y "reducción de riesgos" a un mayor diálogo y cooperación en áreas como la inteligencia artificial, la gobernanza financiera, el control de armamentos y la gestión de crisis.

Contando con una evaluación más cautelosa, Clifford Kupchan, presidente emérito del Eurasia Group, describió la actual relación entre Estados Unidos y China como una de "coexistencia competitiva". Argumentó que los avances recientes se han centrado en establecer límites y prevenir conflictos, en lugar de ampliar la cooperación. A medida que se acelera la desvinculación tecnológica y de las cadenas de suministro, la relación se asemeja cada vez más a las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, en las que los asuntos clave debían gestionarse por separado a pesar de la rivalidad estratégica más amplia.

Sun Yun, directora del Programa sobre China del Centro Stimson, destacó las continuas diferencias en la forma en que Pekín y Washington interpretan la "estabilidad estratégica constructiva", señalando que China enfatiza la cooperación, mientras que Estados Unidos otorga mayor prioridad a la gestión de riesgos y la prevención de crisis. De cara al futuro, afirmó que la trayectoria de las relaciones entre China y Estados Unidos estará determinada tanto por el enfoque personal del presidente Trump como por la creciente fortaleza nacional de China.