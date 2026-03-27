MiTAC Computing se destaca en CloudFest 2026 con innovaciones habilitadas para IA, compatibles con OCP y de enfriamiento líquido
27 mar, 2026, 11:30 GMT
RUST, Alemania, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- MiTAC Computing Technology Corporation, líder mundial en soluciones de servidores de alto rendimiento y eficiencia energética y filial de MiTAC Holdings Corporation (TSE:3706), destaca sus más recientes innovaciones en infraestructura habilitada para IA, plataformas compatibles con OCP y enfriamiento líquido en CloudFest 2026 (stand H15 y H16). La empresa colabora con AMD e Intel, líderes del sector, para demostrar soluciones ampliables tanto a escala de servidor como de rack, diseñadas para responder a la creciente demanda de centros de datos sostenibles.
MiTAC Computing además presentará un estudio de caso en vivo con el proveedor de servicios en la nube Qarnot para mostrar la implementación que fomenta la computación sostenible de alto rendimiento en Francia en diversos sectores, como aeroespacio, automotriz, energía y banca.
Soluciones aceleradas por GPU para la era de la IA
- MiTAC G4520G6: una plataforma de servidor flexible diseñada para infraestructura en la nube y cargas de trabajo tradicionales de computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés). Esta plataforma incorpora los más recientes procesadores Intel® Xeon® 6 para ofrecer un mejor rendimiento por vatio para entornos escalables y de alta densidad. La plataforma admite hasta 8 GPU PCIe Gen5 de doble ancho, con lo que permite una potente aceleración para el entrenamiento de IA, inferencias y cargas de trabajo de HPC.
- MiTAC HG68-B8016: una plataforma multinodo diseñada para juegos en la nube y cargas de trabajo de procesamiento intensivo. Esta plataforma integra cinco nodos de un solo socket y utiliza procesadores de la serie EPYC™ 4005 de AMD, cada uno con capacidad para admitir memorias DDR5-5600 y almacenamiento NVMe, lo que permite optimizar la eficiencia para operaciones nativas en la nube.
- MiTAC TN85-B8261: un servidor con GPU de dos sockets que admite hasta cuatro GPU de dos ranuras. Este servidor cuenta con 24 ranuras de memoria DDR5-6400 RDIMM y unidades de almacenamiento NVMe sin herramientas, lo que le permite proporcionar el rendimiento y la flexibilidad necesarios para entornos de aprendizaje automático y HPC.
Soluciones compatibles con OCP para cargas de trabajo empresariales escalables
- MiTAC C2810Z5: un servidor compatible con OCP que admite procesadores EPYC™ 9005/9004 de AMD y ofrece configuraciones flexibles de almacenamiento NVMe E1.S y U.2, un diseño térmico optimizado y soporte para operaciones ORv3 densas.
- MiTAC C2811Z5: un servidor multinodo OCP diseñado para entornos de procesamiento de alta densidad. Este servidor cuenta con procesadores de la serie EPYC™ 9005 de AMD y admite 12 ranuras de memoria DDR5-6400 (hasta 3 TB por nodo) y almacenamiento NVMe E1.S, lo que le permite ofrecer rendimiento estable para cargas de trabajo de HPC como simulaciones científicas y modelado meteorológico.
- MiTAC R2520G6: un servidor empresarial equipado con procesadores duales Intel® Xeon® 6, RDIMM de hasta 32 DDR5-6400 y almacenamiento NVMe U.2 escalable que admite hasta 24 unidades. La plataforma adopta una arquitectura modular de estilo OCP para redes, gestión y E/S de banda ancha, lo que permite una flexibilidad a hiperescala, actualizaciones simplificadas y un mayor rendimiento para almacenamiento de datos, análisis y preprocesamiento de datos de IA.
- MiTAC M2810Z5: un servidor empresarial optimizado para computación en la nube y diseñado para cargas de trabajo de E/S de alto rendimiento que ofrece un amplio ancho de banda y acceso rápido a los datos para uso en bases de datos de gran tamaño y transacciones. La plataforma incorpora una arquitectura de redes y almacenamiento compatible con OCP, incluido el almacenamiento NVMe OCP NIC 3.0 and E1.S, junto con un diseño multinodo a hiperescala para proporcionar alta densidad de procesamiento, actualizaciones de redes flexibles y una mayor facilidad de mantenimiento para centros de datos en la nube.
Enfriamiento líquido de precisión para las más altas exigencias de procesamiento
- El rack con enfriamiento líquido 48U EIA de alta densidad de la serie MR1100, optimizado para cargas de trabajo que implican el entrenamiento de IA a gran escala, ofrece rendimiento sostenido y baja latencia. Este rack integra las más recientes CPU GPU Instinct™ MI355X de AMD (hasta ocho por nodo) y Serie EPYC™ 9005 de AMD con una enorme capacidad de memoria de 6 TB por unidad. Con capacidad para admitir un total de 64 a 256 GPU, esta solución aprovecha la capacidad de enfriamiento de la placa fría y las tarjetas de interfaz de red (NIC) con IA Pensando™ Pollara 400 de AMD para proporcionar rendimiento sin desaceleración en redes integradas de alta velocidad de 400/800 Gb/s.
Las soluciones de MiTAC están disponibles también en el standH14 en colaboración con ScaleUp Technologies y en los standsG15 y Z47 en colaboración con ASBIS Enterprises.
Acerca de MiTAC Computing Technology Corporation
MiTAC Computing Technology Corp., subsidiaria de MiTAC Holdings, ofrece soluciones de servidores integrales, altamente personalizables y energéticamente eficientes, respaldadas por experiencia en la industria desde la década de 1990. MiTAC Computing se especializa en inteligencia artificial, computación de alto rendimiento, computación en la nube y computación periférica, y emplea metodologías rigurosas para garantizar una calidad absoluta (en equipos básicos, sistemas, racks y clústeres) para lograr así una integración y un rendimiento completos. Este compromiso de calidad en todos los niveles distingue a MiTAC Computing en la industria.
Con presencia mundial y capacidades de extremo a extremo, desde I+D y fabricación hasta soporte a nivel mundial, MiTAC Computing ofrece plataformas ágiles y personalizadas para centros de datos de hiperescala, computación de alto rendimiento y aplicaciones de IA, lo que garantiza un rendimiento y una escalabilidad óptimos para satisfacer necesidades empresariales únicas. Al aprovechar los últimos avances en IA y enfriamiento líquido, así como unificar la marca MiTAC con los productos de servidor Intel DSG y TYAN, MiTAC Computing se destaca por su tecnología de servidor innovadora, eficiente y confiable y también por sus soluciones integradas de hardware y software, lo que permite a las empresas enfrentar los desafíos futuros.
