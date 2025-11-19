Mondevo Group completa la adquisición estratégica de Meight y cambia su nombre a MonTech, Singapur

La primera tienda de IA de Singapur se convierte en la potencia tecnológica interna de Mondevo Group; Cristiano Motto es designado director de IA y Tecnología en todos los pilares del grupo.

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos y SINGAPUR, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hoy, Mondevo Group anunció que completó su adquisición estratégica de Meight, la firma de desarrollo de inteligencia artificial con sede en Singapur. Tras la adquisición, la marca Meight fue rebautizada como MonTech, Singapur, como la división de tecnología interna dedicada de Mondevo Group con más de 40 desarrolladores de IA.

La adquisición refuerza la posición de Mondevo Group como el único ecosistema integrado de riqueza e innovación nativo de IA que sirve a las oficinas familiares en todo el mundo.

Logotipo de Mondevo Group

Liderazgo e integración

Bajo la dirección de Cristiano Motto, fundador de Meight y reconocido pionero en tecnología financiera e inteligencia artificial, MonTech impulsará los tres pilares estratégicos de Mondevo Group: Mondevo Wealth, Mondevo Ventures y MondeVita. Motto ha sido designado director de IA y Tecnología de Mondevo Group.

Hussam Otaibi, cofundador de Mondevo Group, comentó:

"No podríamos estar más complacidos de dar la bienvenida a Cristiano al corazón de Mondevo Group. No solo es el líder ideal para dar forma a nuestra agenda de IA y tecnología, sino que también trae consigo un equipo excepcionalmente capaz que ya ha brindado soluciones a escala en múltiples sectores. Juntos, Cristiano y el equipo de MonTech nos dan la profundidad y la velocidad necesarias para llevar a cabo nuestras ambiciones".

‍ Fabio Brambilla, cofundador de Mondevo Group, declaró:

"Esta adquisición transforma nuestra posición competitiva de fuerte a insuperable. Con MonTech totalmente integrado y Cristiano al frente de nuestra visión tecnológica, ahora contamos con la única infraestructura verdaderamente nativa de IA en nuestro sector. Nuestros competidores están contratando consultores para agregar funciones de IA. Somos los dueños de la empresa de IA que construye nuestro futuro. Esa diferencia se profundiza a diario".

Creación de una ventaja tecnológica sostenible

La creación de MonTech constituye un avance importante en la estrategia de Mondevo Group para integrar la IA como la base de sus operaciones y no como un complemento externo. Los algoritmos patentados del grupo, los grandes modelos de lenguaje personalizados y una arquitectura de datos unificada forman una ventaja competitiva tecnológica que los competidores no pueden replicar con facilidad.

La integración también mejora la rentabilidad y acelera la innovación de productos, lo que reduce el tiempo de comercialización de las nuevas capacidades de IA de trimestres a semanas y elimina más de 8 millones de dólares en costos anuales de desarrollo externo.

Acerca de MonTech

Anteriormente conocida como Meight, MonTech ha entregado más de 20 proyectos grandes de IA en los sectores de servicios financieros, aeroespacial y de tecnología empresarial en todas las regiones de EMEA y APAC. El historial de la empresa incluye:

La construcción y escalamiento de más de 7 empresas emergentes impulsadas por IA, incluida FAIRTILE, una plataforma agéntica de IA de toma de decisiones

La finalización de más de 15 transformaciones corporativas de IA para las principales instituciones financieras y empresas

El crecimiento de más de 40 profesionales de IA, incluidos desarrolladores de todas las capas tecnológicas, científicos de datos y especialistas en contabilidad distribuida.

Desarrolló cuatro prácticas básicas: asesoría en innovación, desarrollo de productos, operaciones de productos y creación de empresas.

Cristiano Motto: tecnólogo visionario que lidera el futuro de la IA de Mondevo

Cristiano Motto aporta más de 20 años de experiencia en innovación bancaria, emprendimiento y liderazgo tecnológico profundo. Sus antecedentes incluyen desempeñarse como director de Innovación en Barclays, fundar varias empresas de tecnología financiera y ser reconocido entre los 30 influencers principales de tecnología financiera de Italia por sus contribuciones a la transformación de la IA y los servicios financieros. Motto comentó:

"Unirme a Mondevo Group como director de IA y Tecnología representa la convergencia de todo lo que he construido a lo largo de mi carrera, al combinar la experiencia en servicios financieros institucionales con el desarrollo de IA de última generación y la ejecución empresarial. La visión de Mondevo de crear el primer ecosistema de riqueza e innovación verdaderamente nativo de IA para las oficinas familiares no es solo ambiciosa, es el futuro inevitable de nuestra industria. Me siento honrado de dirigir la estrategia tecnológica que hará realidad esta visión en los tres pilares".

Acerca de Mondevo Group

Mondevo Group es un ecosistema de riqueza e innovación nativo de IA al servicio de las oficinas familiares a nivel mundial. El grupo opera mediante tres pilares diferentes: Mondevo Wealth, Mondevo Ventures y MondeVita, mientras cuenta con el apoyo de MonTech, su equipo de tecnología interno en Singapur.

Contacto para los medios de Mondevo Group:

Correo electrónico: [email protected]

Sitio web: www.mondevogroup.com

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2826029/Meight_Logo.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/2821247/Mondevo_Group_Logo.jpg

FUENTE Mondevo Group