Mondevo Group establece su sede mundial en Abu Dhabi Global Market

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mondevo Group, un ecosistema integrado de riqueza e innovación de inteligencia artificial que presta servicios a oficinas de gestión patrimonial a nivel mundial, anunció hoy el establecimiento de su sede mundial en Abu Dhabi Global Market (ADGM). Esta decisión estratégica posiciona al grupo para aprovechar el surgimiento de Abu Dabi como líder mundial en inteligencia artificial, activos digitales y servicios financieros de próxima generación.

Fundamentos estratégicos para Abu Dabi

Abu Dhabi Global Market

Mondevo Group seleccionó a ADGM por su entorno de regulación favorable para la innovación, su avanzada infraestructura de IA y su conectividad mundial. El liderazgo de Abu Dabi en la transformación digital y el compromiso con el desarrollo y la adopción tecnológica proporcionan una base ideal para la visión a largo plazo de Mondevo.

Visión del gobierno basado en la IA: el emirato ha comprometido 13 mil millones de dírhams a través de su Estrategia Digital 2025-2027 para convertirse en el primer gobierno del mundo totalmente impulsado por IA. Se están implementando más de 200 soluciones de IA en los servicios públicos, con el apoyo de instituciones como la Universidad de Inteligencia Artificial Mohamed bin Zayed (MBZUAI, por sus siglas en inglés) y el acelerador de IA Hub71+.

Marco progresivo de activos digitales: el entorno regulatorio de ADGM ha establecido marcos claros para los activos digitales, la tokenización y las tecnologías de blockchain, lo que lo convierte en una opción natural para las ambiciones de Mondevo.

Conectividad mundial estratégica: la posición de Abu Dabi como puente entre el este y el oeste proporciona a Mondevo Group un acceso eficiente a oficinas de gestión patrimonial a nivel mundial, fondos soberanos e inversores institucionales.

Entorno favorable para las empresas: el sistema de derecho consuetudinario de ADGM, la eficiencia fiscal y la supervisión transparente ofrecen una base óptima para grupos de servicios financieros innovadores.

Perspectiva de liderazgo

Hussam Otaibi, fundador de Mondevo Group, declaró:

"El compromiso de Abu Dabi de convertirse en la capital mundial de la IA no es teórico, es operativo. Desde la infraestructura de la nube soberana hasta las regulaciones progresivas de activos digitales, el emirato ha construido el ecosistema exacto que necesitamos para escalar nuestra plataforma de banca comercial nativa de IA. Mientras que otros centros financieros adaptan la IA a los sistemas heredados, Abu Dabi construye el futuro desde los primeros principios".

Construir un ecosistema de riqueza e innovación nativo de la IA

Mondevo Group opera mediante tres pilares complementarios:

Mondevo Wealth: gestión y preservación de la riqueza privada con tecnología de inteligencia artificial en Suiza

Mondevo Ventures: inversiones en empresas autóctonas en todos los sectores de especialización

MondeVita: inversiones de lujo y estilo de vida

Todo esto está respaldado por el centro tecnológico interno del Grupo en Singapur, donde más de 40 desarrolladores de IA han creado grandes modelos de lenguaje personalizados, sistemas de optimización de carteras en tiempo real y capacidades automatizadas de análisis de flujo de acuerdos que redefinen la forma en que las oficinas de gestión patrimonial acceden a los mercados privados.

Alineada con la visión nacional

La incorporación se alinea a la perfección con la visión de Abu Dabi de posicionarse como un centro mundial para el crecimiento económico impulsado por la innovación. La Estrategia Digital 2025-2027 del emirato, que tiene como objetivo crear un gobierno nativo de IA e implementar soluciones de vanguardia en todos los sectores, proporciona el entorno ideal para los ambiciosos planes de expansión de Mondevo Group.

Acerca de Mondevo Group

Mondevo Group es un ecosistema de riqueza e innovación nativo de IA al servicio de las oficinas de gestión patrimonio a nivel mundial. El grupo opera a través de sus tres pilares distintos: Mondevo Wealth, Mondevo Ventures y MondeVita, al tiempo que cuenta con el apoyo de su equipo de tecnología interno en Singapur.

Contacto de Mondevo Group para los medios

Correo electrónico: [email protected]

Sitio web: www.mondevogroup.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2821246/Abu_Dhabi_Global_Market.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2821247/Mondevo_Group_Logo.jpg

FUENTE Mondevo Group