Mondevo Group 完成對 Meight 的戰略收購，並更名為 MonTech, Singapore

20 11月, 2025, 03:16 CST
新加坡 Premier AI Boutique 成為 Mondevo Group 內部科技核心；Cristiano Motto 獲任命為集團全業務領域人工智能與科技總監。
阿聯酋阿布扎比和新加坡 2025年11月20日 /美通社/ -- Mondevo Group 今天宣佈完成策略收購新加坡人工智能開發公司 Meight。收購完成後，Meight 已更名為 MonTech, Singapore，作為 Mondevo 集團專責的內部技術部門，擁有超過 40 名人工智能開發人員。
此次收購鞏固了 Mondevo 集團作為全球唯一專為家族辦公室服務、具備人工智能原生應用 (AI-native) 的整合財富與創新生態系統的地位。
領導與整合
在金融科技與人工智能領域公認的先驅、Meight 創辦人 Cristiano Motto 的領導下，MonTech 將為 Mondevo 集團三大戰略支柱提供科技驅動力：Mondevo Wealth、Mondevo Ventures，以及 MondeVita。Motto 已獲任命為 Mondevo Group 人工智能與科技部門主管。
Mondevo Group 共同創辦人 Hussam Otaibi 表示：
「我們無比興奮地歡迎 Cristiano 加入 Mondevo Group 的核心團隊。他不僅是塑造我們人工智能與科技議程的理想領導者，而且他還帶著非常有能力的團隊，已經跨多個領域提供大規模解決方案。Cristiano 與 MonTech 團隊攜手合作，為我們實現雄心壯志提供了所需深度與速度。」
Mondevo Group 共同創辦人 Fabio Brambilla 表示：
「此次收購，將我們的競爭地位從強勢轉變為無可動搖。憑藉經過完全整合的 MonTech，加上有 Cristiano 領導我們的科技願景，我們現在擁有業界中唯一真正的 AI 原生基礎設施。我們的競爭對手正聘請顧問以新增 AI 功能；而我們擁有 AI 公司，打造我們的未來。這種差異每天都在增加。」
建造可持續發展科技護城河
MonTech 的創立標誌著 Mondevo Group 戰略的重要里程碑，該集團致力於將 AI 植入營運核心，而非作為外部附加元件。該集團的專有演算法、自訂大型語言模型和統一的數據架構，形成了競爭對手無法輕鬆複製的科技城河。
此次整合不僅提升成本效益並加速產品創新，更將新 AI 功能的上市週期從數季縮短至數星期，同時每年節省超過 800 萬美元的外部開發成本。
MonTech 簡介
MonTech（前身為 Meight）已在歐洲、中東、非洲及亞太地區，為金融服務、航空航天與企業科技領域完成超過 20 項重大人工智能項目。公司的歷史記錄包括：
- 創建並擴展七間以上由人工智能驅動的初創公司，包括 FAIRTILE —— 一個具備自主決策能力的人工智能決策平台
- 為主要金融機構與企業提供超過 15 項企業級人工智能轉型服務
- 團隊規模已擴展至 40 名以上的人工智能專業人才，涵蓋全端開發人員、數據科學家及分散式帳本專家。
- 建立四大核心實踐領域：創新諮詢、產品開發、產品營運和創業建設。
Cristiano Motto：引領 Mondevo 人工智能未來的遠見科技專家
Cristiano Motto 擁有超過 20 年的經驗，涵蓋銀行創新，創業和深度科技領導力。他的背景包括曾任 Barclays 創新總監、創立多家金融科技新創企業，並因對人工智能與金融服務轉型所作貢獻，獲選為義大利金融科技領域最具影響力人物前三十名。他評論：
「加入 Mondevo Group 擔任人工智能與技術主管，標誌著我職業生涯中所有積累的匯聚——將機構金融服務專業知識、尖端人工智能開發能力與創業實踐力融為一體。Mondevo 致力為家族辦公室打造首個真正以人工智能為核心的財富與創新生態系統，這不僅是凌雲壯志，更是我們業界不可逆轉的未來趨勢。我深感榮幸能領導這項科技戰略，將使此願景在三大支柱領域全面實現。」
Mondevo Group 簡介
Mondevo Group 是服務全球家族辦公室的 AI 原生財富與創新生態系統。集團透過其三大獨特支柱（Mondevo Wealth、Mondevo Ventures 和 MondeVita）營運，並由其設於新加坡的內部技術團隊提供支援。
Mondevo Group 媒體聯絡：
電郵：[email protected]
網站：www.mondevogroup.com
