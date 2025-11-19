Mondevo Group achève l'acquisition stratégique de Meight et se rebaptise MonTech, Singapour

La première boutique d'IA de Singapour devient la centrale technologique interne de Mondevo Group ; Cristiano Motto est nommé responsable de l'IA et de la technologie pour tous les piliers du groupe.

ABU DHABI, EAU et SINGAPOUR, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Mondevo Group a annoncé aujourd'hui la finalisation de son acquisition stratégique de Meight, la société de développement d'intelligence artificielle basée à Singapour. À la suite de l'acquisition, Meight a été rebaptisé MonTech, Singapour, et constitue la division technologique interne de Mondevo Group, qui compte plus de 40 développeurs d'intelligence artificielle.

Cette acquisition renforce la position de Mondevo Group en tant que seul écosystème intégré de richesse et d'innovation natif de l'IA au service des family offices dans le monde entier.

Leadership et intégration

Sous la direction de Cristiano Motto, fondateur de Meight et pionnier reconnu de la technologie financière et de l'intelligence artificielle, MonTech alimentera les trois piliers stratégiques de Mondevo Group : Mondevo Wealth, Mondevo Ventures et MondeVita. M. Motto a été nommé responsable de l'IA et de la technologie pour Mondevo Group.

Hussam Otaibi, cofondateur de Mondevo Group, a commenté :

« Nous sommes ravis d'accueillir Cristiano au sein de Mondevo Group. Il est non seulement le dirigeant idéal pour définir notre programme en matière d'IA et de technologie, mais il apporte avec lui une équipe exceptionnellement compétente qui a déjà fourni des solutions à grande échelle dans de nombreux secteurs. Ensemble, Cristiano et l'équipe de MonTech nous apportent la profondeur et la rapidité nécessaires à la réalisation de nos ambitions ».

‍Fabio Brambilla, cofondateur de Mondevo Group, a déclaré :

« Grâce à cette acquisition, notre position sur le marché passe d'une force solide à une position difficilement contournable. Maintenant que MonTech est entièrement intégré et que Cristiano est à la tête de notre vision technologique, nous possédons désormais la seule infrastructure véritablement native en matière d'IA dans notre secteur. Nos concurrents recrutent des consultants pour ajouter des fonctions d'IA. Nous possédons l'entreprise d'IA qui construit notre avenir. Cette différence s'accentue de jour en jour ».

Construire un fossé technologique durable

La création de MonTech constitue une étape majeure dans la stratégie de Mondevo Group visant à intégrer l'IA au cœur de ses activités plutôt que de la considérer comme un ajout externe. Les algorithmes exclusifs du groupe, les modèles de langage étendu personnalisés et une architecture de données unifiée forment un fossé technologique que les concurrents ne peuvent pas facilement reproduire.

L'intégration améliore également la rentabilité et accélère l'innovation des produits, en réduisant le délai de mise sur le marché de nouvelles capacités d'IA de quelques trimestres à quelques semaines et en éliminant plus de 8 millions de dollars de coûts annuels de développement externe.

À propos de MonTech

Anciennement connu sous le nom de Meight, MonTech a réalisé plus de 20 grands projets d'IA dans les secteurs des services financiers, de l'aérospatiale et des technologies d'entreprise dans les régions EMEA et APAC. Le bilan de l'entreprise est le suivant :

Création et développement de plus de sept startups utilisant l'IA, notamment FAIRTILE, une plateforme décisionnelle d'IA agentique.

Réalisation de plus de 15 transformations de l'IA d'entreprise pour des institutions financières et des entreprises majeures.

Passage à plus de 40 professionnels de l'IA, dont des développeurs full-stack, des spécialistes des données et des spécialistes des comptes distribués.

Mise en place de quatre pratiques clés : conseil en innovation, développement de produits, opérations sur les produits et création d'entreprises.

Cristiano Motto : un technologue visionnaire à la tête de l'avenir de l'IA de Mondevo

Cristiano Motto apporte plus de 20 ans d'expérience dans les domaines de l'innovation bancaire, de l'entrepreneuriat et du leadership dans les technologies de pointe. Il a notamment été directeur de l'innovation chez Barclays, a fondé plusieurs entreprises fintech et a été reconnu dans le Top 30 des influenceurs en fintech en Italie pour ses contributions à l'IA et à la transformation des services financiers. Il a commenté :

« Rejoindre Mondevo Group en tant que responsable de l'IA et de la technologie représente la convergence de tout ce que j'ai construit tout au long de ma carrière - en combinant l'expertise des services financiers institutionnels avec le développement de l'IA de pointe, et l'exécution entrepreneuriale. La vision de Mondevo de créer le premier écosystème de richesse et d'innovation véritablement natif de l'IA pour les family offices n'est pas seulement ambitieuse, c'est l'avenir inévitable de notre industrie. Je suis honoré de diriger la stratégie technologique qui fera de cette vision une réalité dans les trois piliers ».

À propos de Mondevo Group

Mondevo Group est un écosystème de richesse et d'innovation natif de l'IA au service des family offices mondiaux. Le groupe opère par le biais de ses trois piliers distincts : Mondevo Wealth, Mondevo Ventures et MondeVita, tout en bénéficiant du soutien de MonTech, son équipe technologique interne à Singapour.

