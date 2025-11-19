Mondevo Group schließt strategische Übernahme von Meight ab und firmiert als MonTech, Singapur

Singapurs führende KI-Boutique wird zum hauseigenen Technologie-Powerhouse der Mondevo Group; Cristiano Motto wird zum Leiter für KI und Technologie für alle Säulen der Group ernannt.

ABU DHABI, VAE und SINGAPUR, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Die Mondevo Group gab heute den Abschluss ihrer strategischen Übernahme von Meight, dem in Singapur ansässigen Unternehmen zur Entwicklung künstlicher Intelligenz, bekannt. Nach der Übernahme wurde Meight in MonTech, Singapur, umbenannt und dient nun als spezielle interne Technologieabteilung der Mondevo Group mit mehr als 40 KI-Entwicklern.

Die Übernahme stärkt die Position der Mondevo Group als einziges KI-natives, integriertes Vermögens- und Innovationsökosystem für Familienvermögensverwaltungen weltweit.

Führung und Integration

Unter der Leitung von Cristiano Motto, dem Gründer von Meight sowie anerkannten Pionier auf dem Gebiet der Finanztechnologie und künstlichen Intelligenz, wird MonTech alle drei strategischen Säulen der Mondevo Group unterstützen: Mondevo Wealth, Mondevo Ventures und MondeVita. Motto wurde zum Leiter für KI und Technologie der Mondevo Group ernannt.

Hussam Otaibi, Mitbegründer der Mondevo Group, kommentierte:

„Wir könnten nicht erfreuter sein, als Cristiano im Herzen der Mondevo-Gruppe willkommen zu heißen. Er ist nicht nur die ideale Führungspersönlichkeit für die Gestaltung unserer KI- und Technologieagenda, sondern bringt auch ein außerordentlich fähiges Team mit, das bereits branchenübergreifend Lösungen in großem Umfang geliefert hat. Gemeinsam sorgen Cristiano und das MonTech-Team für die nötige Kompetenz und Umsetzungsgeschwindigkeit, um unsere Ziele zu erreichen."

‍Fabio Brambilla, Mitbegründer der Mondevo Group, erklärte:

„Diese Übernahme verwandelt unsere Wettbewerbsposition von stark zu unüberwindbar. Mit der vollständigen Integration von MonTech und Cristiano an der Spitze unserer technologischen Vision verfügen wir nun über die einzige wirklich KI-native Infrastruktur in unserer Branche. Unsere Wettbewerber stellen Berater ein, um KI-Funktionen hinzuzufügen. Uns gehört das KI-Unternehmen, das unsere Zukunft gestaltet. Dieser Unterschied wird täglich größer."

Aufbau eines nachhaltigen Technologie-Grabens

Die Gründung von MonTech ist ein wesentlicher Schritt in der Strategie der Mondevo Group, KI in den Kern ihrer Aktivitäten einzubinden und nicht als externes Add-on zu betrachten. Die firmeneigenen Algorithmen der Group, benutzerdefinierte große Sprachmodelle sowie eine einheitliche Datenarchitektur bilden einen Technologie-Graben, den die Konkurrenz nicht so leicht nachbilden kann.

Die Integration verbessert außerdem die Kosteneffizienz und beschleunigt die Produktinnovation, indem sie die Markteinführungszeit für neue KI-Funktionen von Quartalen auf Wochen verkürzt sowie jährliche externe Entwicklungskosten in Höhe von mehr als 8 Millionen US-Dollar einspart.

Informationen zu MonTech

Das Unternehmen, das früher unter dem Namen Meight bekannt war, hat mehr als 20 große KI-Projekte in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Luft- und Raumfahrt sowie Unternehmenstechnologie in ganz EMEA und APAC durchgeführt. Die Erfolgsbilanz des Unternehmens umfasst:

Aufbau und Skalierung von mehr als 7 KI-gestützten Startups, darunter FAIRTILE, eine agentenbasierte KI-Entscheidungsplattform

Durchführung von mehr als 15 unternehmensweiten KI-Transformationen für große Finanzinstitute

Das Unternehmen ist auf mehr als 40 KI-Experten angewachsen, darunter Full-Stack-Entwickler, Datenwissenschaftler sowie Distributed-Ledger-Spezialisten.

Es wurden vier zentrale Kompetenzbereiche entwickelt: Innovationsberatung, Produktentwicklung, Produktbetrieb und Unternehmensentwicklung.

Cristiano Motto: Visionärer Technologe leitet die KI-Zukunft von Mondevo

Cristiano Motto verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Bankinnovation, Unternehmertum und Deep-Tech-Führung. Zu seiner beruflichen Vergangenheit gehören seine Tätigkeit als Leiter für Innovationsstrategie bei Barclays, die Gründung mehrerer Fintech-Unternehmen sowie seine Aufnahme in die Top 30 der Fintech-Einflussnehmer in Italien für seine Beiträge zu KI und der Transformation von Finanzdienstleistungen. Er kommentierte:

„Der Einstieg in die Mondevo Group als Leiter für KI und Technologie stellt die Zusammenführung von allem dar, was ich im Laufe meiner Karriere aufgebaut habe: die Verbindung von institutionellem Fachwissen im Bereich Finanzdienstleistungen mit modernster KI-Entwicklung und unternehmerischer Umsetzung. Die Vision von Mondevo, das erste wirklich KI-native Vermögens- und Innovationsökosystem für Familienvermögensverwaltungen zu schaffen, ist nicht nur ehrgeizig, sie ist die unvermeidliche Zukunft unserer Branche. Ich fühle mich geehrt, die Technologiestrategie zu leiten, die diese Vision in allen drei Säulen Wirklichkeit werden lässt.

Informationen zur Mondevo Group

Die Mondevo Group ist ein KI-natives Vermögens- und Innovations-Ökosystem, das globale Familienvermögensverwaltungen betreut. Die Group arbeitet auf der Grundlage ihrer drei eigenständigen Säulen: Mondevo Wealth, Mondevo Ventures und MondeVita. Unterstützt werden sie von MonTech, dem hauseigenen Technologie-Team in Singapur.

