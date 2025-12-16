Montran lanceert Montran Africa en versterkt langetermijnverbintenis voor de financiële toekomst van het continent

NAIROBI, Kenia, 17 december 2025 /PRNewswire/ -- Montran heeft officieel Montran Africa gelanceerd, zijn regionale hoofdkantoor in Kenia. Dit betekent een nieuw tijdperk van partnerschap, nabijheid en vooruitgang voor de wereldwijde fintech-leider in een van 's werelds meest dynamische financiële ecosystemen.

Het evenement, bijgewoond door vertegenwoordigers van centrale banken, financiële instellingen, toezichthouders en brancheleiders uit heel Afrika, vierde Montrans decennialang partnerschap met het continent en de formalisering van zijn regionale activiteiten. Het hoofdkantoor in Nairobi zal dienen als een centrum voor klantbetrokkenheid, implementatieondersteuning en innovatie in Afrika's snel evoluerende financiële landschap.

"Afrika ervaart een van de meest opwindende transformaties in het gebied van wereldwijde financiën", aldus Alexander Esca, CEO van Montran. "De lancering van Montran Africa weerspiegelt onze blijvende inzet voor het continent. We maken al lang deel uit van Afrika's financiële reis. Vandaag verdiepen we die relatie nog."

Onder leiding van Wohoro Ndohho, Regional Executive Director bij Montran Africa, zal het nieuwe kantoor een nauwere samenwerking met klanten, snellere levering en op maat gemaakte oplossingen voor Afrika's diverse markten mogelijk maken. Montrans systemen drijven al belangrijke nationale en regionale infrastructuren over het hele continent aan en maken realtime, veilige en interoperabele financiële transacties mogelijk.

"Deze lancering is zowel een viering als een verbintenis", zei Wohoro Ndohho. "Een viering van wat we met onze partners in heel Afrika hebben bereikt en een toezegging dat Montran zal blijven investeren, innoveren en samenwerken om de volgende generatie financiële infrastructuur te leveren die inclusie, veerkracht en groei ondersteunt".

In heel Afrika vormen Montrans oplossingen de ruggengraat van financiële markten en ondersteunen dagelijks miljoenen gebruikers. Van RTGS- en ACH-systemen tot CSD's, IPS-platforms en grensoverschrijdende betalingshubs, zorgt Montrans infrastructuur voor interoperabiliteit, inclusie en innovatie. Zijn technologieën zijn fundamenteel voor nationale en regionale financiële systemen, waardoor stabiliteit, transparantie en voortdurende modernisering op diverse markten worden gewaarborgd.

De oprichting van Montran Africa markeert een nieuw hoofdstuk in het partnerschap van het bedrijf met het continent. Terwijl Afrika versnelt in de richting van digitale transformatie en grensoverschrijdende financiële integratie, nodigt Montran alle belanghebbenden uit om deel te nemen aan deze gedeelde reis.

Over Montran

Montran is de toonaangevende leverancier van oplossingen voor de betalings- en effectenmarktinfrastructuur voor 's werelds meest vooraanstaande financiële instellingen, met installaties en operaties in meer dan negentig landen. Ontdek meer op www.montran.com.