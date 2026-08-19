Next Level Aviation® nombra a Mike Fleener vicepresidente sénior de ventas globales

DANIA BEACH, Florida, 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation ® (NLA) , líder en la distribución mundial de materiales usados en buen estado (USM) para todos los aviones comerciales de Boeing y Airbus y las plataformas de motores a reacción asociadas, ha nombrado a Michael Fleener vicepresidente sénior de Ventas Globales.

Como graduado de la Academia Militar de Estados Unidos, antiguo oficial del Ejército y piloto de helicópteros de combate Apache, que además cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de los recambios para la aviación comercial, el Sr. Fleener aporta a Next Level Aviation® una amplia experiencia en liderazgo, ventas, operaciones y cadena de suministro. A lo largo de su carrera, el Sr. Fleener ha desempeñado diversos cargos en muchas de las empresas más importantes del mercado de recambios de la aviación comercial, entre ellas un fabricante de equipos originales (OEM).

En su nuevo cargo, Mike aprovechará su experiencia en liderazgo para dirigir, gestionar, desarrollar y ampliar el equipo de ventas global de Next Level Aviation con el fin de impulsar el crecimiento de su negocio de USM en los próximos años . Además, colaborará estrechamente con el vicepresidente sénior de Desarrollo Empresarial Global, Clive Rankin, para ampliar la cartera de clientes global de Next Level Aviation.

Jack Gordon, director ejecutivo de Next Level Aviation®, comentó: «Nos complace incorporar a Mike Fleener como vicepresidente sénior de ventas globales en Next Level Aviation® ». Gordon continuó diciendo: «Tras 20 años en el mercado de recambios de la aviación comercial, Mike conoce a la perfección las necesidades de USM y sabe cómo plantear la propuesta de valor de NLA a nuestros clientes finales objetivo: compañías aéreas, empresas de arrendamiento financiero, centros de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) y fabricantes de equipos originales (OEM).Su enfoque analítico, su disposición a asesorar a nuestro equipo de ventas actual y su experiencia a la hora de obtener resultados en entornos operativos dinámicos son precisamente lo que Next Level Aviation® necesita para impulsar esta nueva etapa de crecimiento de la empresa».

El viceprsidente sénior de Ventas Globales, Mike Fleener, declaró: « Estoy encantado de unirme a Next Level Aviation® en una etapa tan importante del crecimiento de la empresa. NLA se ha labrado una excelente reputación por su servicio de atención al cliente,su experiencia en el sector, así como por ofrecer soluciones USM de alta calidad a su base de clientes global. Estoy deseando trabajar con todo el equipo de NLA para ampliar nuestras relaciones con los clientes a nivel mundial, desarrollar nuestro talentoso equipo de ventas y crear valor a largo plazo para nuestros clientes y socios comerciales».

Acerca de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® es un proveedor acreditado por la ASA-100, y que cumple con la Circular Consultiva de la FAA 00-56B y que dispone de material usado en buen estado (USM) para aeronaves comerciales y motores a reacción de todas las plataformas de Boeing y Airbus y sus respectivos motores a reacción. Next Level Aviation® se dedica específicamente a suministrar piezas USM para las familias de aviones Boeing 737 y Airbus A320 de, así como sus motores a reacción asociados, que actualmente representan alrededor del 65 % de la flota comercial mundial. Fundada en marzo de 2013 por Jack Gordon, Next Level Aviation® ha crecido hasta convertirse en un de los principales proveedores a nivel mundial de material en buen estado procedente de motores de aviones y jets comerciales. www.nextlevelaviation.net

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FUENTE Next Level Aviation