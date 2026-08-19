Next Level Aviation® nombra a Mike Fleener como vicepresidente sénior de ventas globales

DANIA BEACH, Fla., 19 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), líder en la distribución mundial de materiales usados en buen estado (USM) para todos los aviones comerciales Boeing y Airbus y las plataformas de motores a reacción asociadas, ha nombrado a Michael Fleener como vicepresidente sénior de Ventas Globales.

Como graduado de la Academia Militar de los Estados Unidos, exoficial del Ejército y piloto de helicópteros de ataque Apache, con más de 20 años de experiencia en el mercado de repuestos para la aviación comercial, Fleener aporta a Next Level Aviation® una valiosa experiencia en liderazgo, ventas, operaciones y cadena de suministro. A lo largo de su trayectoria profesional, Fleener ha desempeñado diversas funciones en varias de las empresas más importantes del mercado de repuestos para la aviación comercial, incluyendo un fabricante de equipos originales (OEM).

En su nuevo cargo, Mike aprovechará su experiencia de liderazgo para dirigir, gestionar, desarrollar y expandir el equipo de ventas global de Next Level Aviation, con el objetivo de impulsar su negocio en Estados Unidos durante los próximos años. Asimismo, colaborará estrechamente con Clive Rankin, vicepresidente sénior de Desarrollo de Negocios Globales, para ampliar la cartera de clientes internacionales de Next Level Aviation.

El consejero delegado de Next Level Aviation®, Jack Gordon, comentó: "Nos complace incorporar a Mike Fleener como vicepresidente sénior de Ventas Globales en Next Level Aviation®". Gordon añadió: "Tras 20 años en el mercado de posventa de la aviación comercial, Mike comprende las necesidades de USM y sabe cómo presentar la propuesta de valor de NLA a nuestros clientes finales objetivo: aerolíneas, empresas de arrendamiento, MRO y OEM. Su enfoque analítico, su disposición a guiar a nuestro equipo de ventas actual y su experiencia en la obtención de resultados en entornos operativos dinámicos son precisamente lo que Next Level Aviation® necesita para impulsar esta nueva etapa de crecimiento de la empresa".

El vicepresidente sénior de Ventas Globales, Mike Fleener, declaró: "Me entusiasma unirme a Next Level Aviation® en una etapa tan importante del crecimiento de la compañía. NLA se ha forjado una excelente reputación por su servicio al cliente, su experiencia en el sector y por ofrecer soluciones USM de alta calidad a su base de clientes global. Tengo muchas ganas de trabajar con todo el equipo de NLA para ampliar nuestras relaciones con clientes a nivel mundial, desarrollar nuestro talentoso equipo de ventas y generar valor a largo plazo para nuestros clientes y socios comerciales".

Acerca de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® es un proveedor acreditado por ASA-100 y que cumple con la Circular Consultiva 00-56B de la FAA. Su inventario de material usado en buen estado (USM) para aeronaves y motores a reacción comerciales abarca todas las plataformas de Boeing y Airbus, así como sus motores asociados. Next Level Aviation® se especializa en el suministro de USM para las familias de aeronaves Boeing 737 y Airbus A320 y sus motores a reacción, que actualmente representan aproximadamente el 65% de la flota comercial mundial. Fundada en marzo de 2013 por Jack Gordon, Next Level Aviation® se ha consolidado como uno de los principales proveedores mundiales de material usado en buen estado para aeronaves y motores a reacción comerciales. www.nextlevelaviation.net

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