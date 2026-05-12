Next Level Aviation® nombra a Clive Rankin vicepresidente sénior de Desarrollo de Negocios Globales

DANIA BEACH, Florida, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation ® (nLa), líder mundial en la distribución de materiales utilizables (USM, por sus siglas en inglés) para todos los aviones comerciales Boeing y Airbus y las plataformas de motores a reacción asociados, ha nombrado a Clive Rankin Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios Globales. El Sr. Rankin aporta una profunda experiencia en el mercado de accesorios y un historial de liderazgo a Next Level Aviation® con 30 años de experiencia internacional en aviación comercial en operaciones de MRO de motores, arrendamiento, gestión de activos y centrales eléctricas.

Más recientemente, Clive fue Jefe de Programas de Motores para una empresa de posventa de aviación comercial en Europa del Este, e inmediatamente antes de eso fue director de ventas que vendía servicios de revisión de motores para una de las empresas de revisión de motores a reacción más grandes del mundo. Al principio de su carrera, adquirió una importante experiencia técnica práctica y conocimientos en los pisos de los principales talleres de motores de aerolíneas y OEM como mecánico e ingeniero de A&P.

En su nuevo cargo, Clive aprovechará sus relaciones existentes y facilitará nuevas relaciones con la industria para expandir significativamente el negocio de distribución de USM de Next Level Aviation tanto en el lado de compra como en el de venta del negocio de nLa.

El director ejecutivo de Next Level Aviation®, Jack Gordon, comentó: "Nos entusiasma la incorporación de Clive Rankin como Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios Globales en Next Level Aviation®".

Gordon continuó: "Después de 30 años en el mercado secundario de la aviación comercial, además de acumular un amplio conocimiento técnico y de mercado en varias plataformas de aviones comerciales y motores a reacción, ha construido una increíble reputación personal y un rolodex de contactos de la industria que planeamos aprovechar juntos, para ayudar a crecer el negocio de Next Level Aviation en los próximos años".

El Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios Globales, Clive Rankin, declaró: "Next Level Aviation tiene una trayectoria de crecimiento impresionante, y me complace que me contraten en este momento para ayudar a hacer crecer el negocio a escala global. Al trabajar con Jack, que tiene una amplia experiencia en el liderazgo y la industria, y el resto del equipo de nLa, sé que juntos podremos alcanzar los objetivos de crecimiento agresivos que se han establecido para los próximos años ".

Acerca de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® es un proveedor acreditado por ASA-100 y compatible con la Circular de Asesoramiento FAA 00-56B que abastece aviones comerciales/motores a reacción utilizados para todas las plataformas de aviones Boeing y Airbus y motores a reacción asociados. Next Level Aviation® se centra específicamente en suministrar USM a las familias de aeronaves Boeing 737 y Airbus A320 así como sus motores a reacción asociados, que actualmente representan alrededor del 65 % de la flota comercial mundial. Fundada en marzo de 2013 por Jack Gordon, Next Level Aviation® se ha convertido en uno de los principales proveedores mundiales de material utilizable para aviones comerciales/motores a reacción. www.nextlevelaviation.net

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FUENTE Next Level Aviation