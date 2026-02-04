Next Level Aviation® designa a Louis Kucia como vicepresidente de Adquisiciones

DANIA BEACH, Florida, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), líder en distribución mundial de materiales usados reutilizables (USM, por sus siglas en inglés) para todos los aviones comerciales Boeing y Airbus así como las plataformas de motores a reacción asociadas, designó a Louis (Lou) Kucia como vicepresidente de Adquisiciones. El Sr. Kucia contribuye con 20 años de experiencia en adquisiciones de productos para Boeing y Airbus y en el mercado de accesorios; asimismo, posee una licencia activa de mecánico de fuselaje y motor (A&P) de la FAA.

En su nuevo rol, Lou será responsable de todas las actividades de adquisiciones de USM para abastecer el almacén de Next Level Aviation en Florida, así como de ampliar aún más la base de proveedores de la empresa y crear un equipo de compradores a su cargo para seguir impulsando la impresionante trayectoria de crecimiento de Next Level Aviation.

El fundador, presidente y director ejecutivo de Next Level Aviation®, Jack Gordon, comentó: "Nos entusiasma enormemente la incorporación de Lou al equipo como nuestro nuevo vicepresidente de Adquisiciones. Durante los primeros años de Next Level Aviation®, hicimos negocios de USM por millones de dólares con Lou mientras él trabajaba para uno de sus empleadores anteriores, por lo que nos complace mucho tenerlo por fin en el equipo de NLA y aprovechar sus impresionantes habilidades analíticas y de negociación para expandir aún más nuestro negocio".

Louis Kucia, vicepresidente de Adquisiciones, afirmó: "He tenido el placer de trabajar con Next Level Aviation desde sus inicios. Como uno de mis socios comerciales favoritos del mercado de accesorios en la industria, he sido testigo presencial de su historia de éxito durante los últimos 13 años y unirme al equipo hoy se siente como entrar directamente en una película épica que ya está en curso.¡No se pierdan las novedades!"

Acerca de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® es un proveedor acreditado por ASA-100 que cumple con la Circular Asesora 00-56B de la FAA en cuanto a almacenamiento de materiales usados reutilizables (USM) para aviones comerciales y motores a reacción de todas las plataformas de aeronaves Boeing y Airbus así como los motores a reacción asociados. Next Level Aviation® se centra específicamente en suministrar USM a las familias de aeronaves Boeing 737 y Airbus A320 así como sus motores a reacción asociados, que actualmente representan alrededor del 65 % de la flota comercial mundial. Next Level Aviation®, fundada en marzo de 2013 por Jack Gordon, se ha convertido en uno de los principales proveedores mundiales de materiales usados reutilizables para aviones comerciales y motores a reacción. www.nextlevelaviation.net

Para obtener más información o solicitar imágenes adicionales, envíe un mensaje a [email protected].

