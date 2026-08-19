Next Level Aviation® nomme Mike Fleener au poste de vice-président senior des ventes mondiales

DANIA BEACH, Floride, 19 août 2026 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA) , leader mondial de la distribution de pièces d'occasion en état de marche (USM) pour tous les avions commerciaux Boeing et Airbus ainsi que pour les moteurs à réaction associés, a nommé Michael Fleener au poste de vice-président senior chargé des ventes mondiales.

Diplômé de l'Académie militaire des États-Unis, ancien officier de l'armée de terre et pilote d'hélicoptère d'attaque Apache, fort de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des pièces de rechange pour l'aviation commerciale, M. Fleener apporte à Next Level Aviation® une expertise considérable en matière de direction, de vente, d'opérations et de chaîne d'approvisionnement. Tout au long de sa carrière, M. Fleener a occupé diverses fonctions au sein de nombreuses grandes entreprises du marché des pièces de rechange pour l'aviation commerciale, y compris chez un équipementier.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mike mettra à profit son expérience en matière de direction pour diriger, gérer, développer et renforcer l'équipe commerciale internationale de Next Level Aviation, afin de faire croître son activité « USM » au sein de l'u cours des prochaines années. Il travaillera également en étroite collaboration avec vice-présidente senior chargée du développement commercial mondial , et Clive Rankin, afin d'élargir la clientèle internationale de Next Level Aviation.

Jack Gordon, PDG de Next Level Aviation® , a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Mike Fleener au poste de vice-président senior des ventes mondiales chez Next Level Aviation®. » Gordon a poursuivi : « Fort de 20 ans d'expérience sur le marché des pièces de rechange de l'aviation commerciale, Mike comprend parfaitement les besoins des USM et sait comment présenter la proposition de valeur de NLA à nos clients finaux cibles : compagnies aériennes, sociétés de leasing, centres de maintenance (MRO) et ainsi que les équipementiers (OEM). Son approche analytique , sa volonté d'accompagner notre équipe commerciale actuelle et son expérience dans l'obtention de résultats au sein d'environnements opérationnels dynamiques correspondent exactement à ce dont Next Level Aviation® a besoin pour mener à bien cette nouvelle phase de croissance de l'entreprise. »

Mike Fleener, vice-président senior des ventes mondiales, a déclaré : « Je suis ravi de rejoindre Next Level Aviation® à une étape aussi importante de la croissance de l'entreprise. NLA s'est forgé une excellente réputation en matière de service à la clientèle , d'expertise sectorielle , et , et propose des solutions USM de haute qualité à sa clientèle internationale. Je me réjouis de travailler avec l'ensemble de l'équipe de NLA afin de développer nos relations clients à l'échelle mondiale, de renforcer notre équipe commerciale talentueuse et de créer de la valeur à long terme pour nos clients et nos partenaires commerciaux. »

À propos de Next Level Aviation®

Next Level Aviation® est un fournisseur certifié ASA-100 , et conforme à la circulaire consultative de la FAA 00-56B , qui stocke du matériel d'occasion en état de marche (USM) destiné aux avions commerciaux et aux réacteurs pour toutes les plateformes d'appareils Boeing et Airbus ainsi que pour les réacteurs associés. Next Level Aviation® se consacre tout particulièrement à la gestion des stocks de pièces USM destinées aux familles d'appareils Boeing 737 et Airbus A320 de , ainsi qu'à leurs moteurs à réaction associés , qui représentent actuellement environ 65 % de la flotte commerciale mondiale. Fondée en mars 2013 par Jack Gordon, Next Level Aviation® s'est développée pour devenir un des principaux fournisseurs mondiaux de matériel d'occasion en état de marche destiné aux avions commerciaux et aux réacteurs . www.nextlevelaviation.net

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