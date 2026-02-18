Nobu Hospitality anuncia Nobu Beach Inn, Barbuda

Ubicado en 400 acres y dos millas de playa en la costa suroeste de la isla, Nobu Beach Inn contará con 36 habitaciones en 17 villas individuales, un club de playa, piscina frente al mar, spa interior y exterior, club infantil, cine al aire libre, dos canchas de tenis, dos canchas de pádel y un pabellón de gimnasio. Una colección de restaurantes de clase mundial complementará Nobu, incluida una parrilla frente al mar con pescado local y un bar de sushi omakase. Integrados en un exuberante paisaje y conectados por serpenteantes caminos de arena, los bungalows de una sola planta utilizarán materiales naturales y sostenibles que se disuelven a la perfección en el entorno circundante. La construcción está programada para completarse a fines de 2026.

Alentando a los huéspedes a explorar la extraordinaria belleza natural de Barbuda, el centro de deportes acuáticos totalmente equipado ofrecerá vela ligera, esquí acuático y kitesurf. Habrá veleros y yates a motor disponibles para cruceros al atardecer, picnics en la playa, excursiones de pesca, excursiones de buceo y viajes a las islas vecinas. Una lista en constante evolución de profesionales del bienestar, DJ, expertos en fitness y chefs visitantes traerá experiencias culinarias y de bienestar únicas a la isla.

Un proyecto profundamente personal para De Niro, quien descubrió la propiedad por primera vez hace más de 30 años en un viaje en barco desde Antigua, Nobu Beach Inn ha sido un esfuerzo sincero desde entonces. Cuando el sitio estuvo disponible hace diez años, De Niro, junto con James Packer y Daniel Shamoon, supieron que era hora de dar vida a la visión.

"Desde que pisé Barbuda por primera vez, supe que era especial. Queríamos crear un lugar cómodo, donde todos quisieran reunirse y abrazar la esencia de la isla. El Nobu Beach Inn está diseñado para complementar su entorno y mantener la belleza natural del paisaje ", dice De Niro.

El Nobu Beach Inn también incluirá 25 residencias frente al mar, lo que ampliará aún más la cartera residencial de Nobu. Diseñado para una propiedad llave en mano sin esfuerzo, los residentes disfrutarán de acceso a todas las comodidades y servicios de Nobu Beach Inn, con la opción de incluir su hogar en el programa de alquiler del complejo. Cada residencia consta de bungalows frente a la playa de cuatro o cinco dormitorios conectados por piscinas, jardines y caminos, todos los cuales se pueden personalizar según las necesidades individuales del comprador. Nobu Beach Inn Residences tiene un precio inicial de $ 12 millones de dólares y ofrece la oportunidad de experimentar la vida en una de las últimas playas vírgenes del Caribe.

El aeropuerto internacional de Burton Nibbs en Barbuda se inauguró en octubre de 2024 y ofrece acceso directo en jet privado y traslados entre islas sin problemas. El Aeropuerto Internacional V.C. Bird en Antigua está bien comunicado con vuelos directos desde y hacia América del Norte y Europa, lo que hace que el destino sea de fácil acceso: aproximadamente tres horas desde Miami, cuatro horas desde Nueva York o Toronto y siete horas y media desde Londres. Desde Antigua, Nobu Beach Inn está a solo diez minutos en helicóptero.

