Nobu Hospitality lanzará hoteles, restaurantes y residencias en 185 acres en Rutland, Inglaterra

Traer una nueva expresión del estilo de vida de Nobu al condado histórico de Inglaterra, arraigado en la naturaleza, el bienestar y el escape

NUEVA YORK, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Nobu Hospitality se complace en anunciar planes para un nuevo destino distintivo en asociación con Woolfox, que marcará la llegada de un hotel, restaurante y una colección de residencias de marca de Nobu ubicados a 185 acres de la campiña más pintoresca de Inglaterra.

Ubicado en el corazón de Rutland, cerca de la ciudad georgiana de Stamford, el proyecto representa el primer concepto de su tipo para la cartera de Nobu Hospitality: una escapada al campo moldeada por la naturaleza, el espacio y un ritmo de vida más lento. Al reunir la mezcla característica de Nobu de hospitalidad de lujo, restaurantes de clase mundial y una vida refinada, el desarrollo ofrecerá a los miembros, huéspedes y residentes la oportunidad de desconectarse del ritmo de la vida cotidiana y volver a conectarse con el paisaje, las estaciones y el poder restaurador del aire libre, al tiempo que señala una evolución cuidadosa de la marca en refinados retiros en el campo.

El desarrollo Nobu Woolfox contará con habitaciones y suites con vista al lago, un exclusivo restaurante y bar Nobu, espacios de comida y bebida seleccionados, spa, junto con una colección de residencias de marca, creando un nuevo destino de estilo de vida de lujo en la campiña inglesa. Los planes también incluyen amplios servicios de bienestar y ocio, con un spa dedicado, piscina y gimnasio, así como jardines diseñados para aprovechar al máximo el entorno de Woolfox. Nobu Woolfox se posicionará como un club de destino y miembros, ofreciendo un entorno rural distintivo con una cómoda accesibilidad.

Rutland se ha convertido en un destino cada vez más codiciado, conocido por sus paisajes vírgenes, pueblos históricos ingleses y ciudades comerciales, con actividades al aire libre centradas en Rutland Water, uno de los embalses artificiales más grandes de Europa. Con acceso directo a senderos panorámicos para caminar y andar en bicicleta, junto con navegación, deportes acuáticos y pesca con mosca, la zona ofrece una rica conexión con el aire libre, mientras que las cercanas Stamford y Burghley House mejoran aún más su atractivo como destino durante todo el año. Con una ubicación céntrica, Woolfox se encuentra a aproximadamente una o dos horas de las principales ciudades, como Londres, Cambridge, Birmingham y Manchester, y ofrece una sensación de escapada al campo y un cómodo acceso a los principales centros comerciales y culturales.

"Este es un lugar realmente especial en el corazón de Inglaterra, rodeado de paisajes históricos ondulados y la campiña inglesa por excelencia", dijo Trevor Horwell, director general de Nobu Hospitality. "Por primera vez dentro de nuestro portafolio, tenemos la oportunidad en Nobu Woolfox de crear una experiencia especial de retiro en el campo, una que ofrezca todas las características de Nobu, pero en un entorno definido por la naturaleza, la tranquilidad y la sensación de escape. Esperamos trabajar en estrecha colaboración con Woolfox para imaginar y organizar un retiro en el campo inglés verdaderamente distintivo ".

Chris Riddle, cofundador de Woolfox, comenta: "Estamos entusiasmados de asociarnos con Nobu para llevar su primer destino rural a una parte verdaderamente especial del campo inglés. Desde el principio, nuestro sueño para Woolfox ha sido crear un lugar donde las personas puedan reducir la velocidad, volver a conectarse y pasar tiempo significativo juntas lejos del ritmo de la vida cotidiana. Esta asociación marca un nuevo y emocionante capítulo en ese viaje. Nobu se celebra en todo el mundo no solo por su cocina excepcional, sino también por el cuidado, la calidez y la atención que brinda a cada experiencia de los huéspedes.

Juntos, compartimos la visión de crear algo realmente especial, un lugar donde la magia de Nobu se puede experimentar en un entorno rural tranquilo, ofreciendo algo raro, memorable y profundamente personal para todos los que lo visitan ".

El proyecto refleja la demanda continua de destinos basados en experiencias que combinen hospitalidad, bienestar, gastronomía y vida en entornos únicos. Con este nuevo desarrollo, Nobu Hospitality y Woolfox pretenden introducir una nueva expresión del estilo de vida Nobu, que no se define por la energía de una ciudad, sino por el lujo tranquilo del campo.

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FUENTE Nobu Hospitality