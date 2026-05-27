Nobu anuncia la apertura de un restaurante y residencias en Bellevue, Washington

Dos torres residenciales de lujo en el centro de Bellevue serán rediseñadas bajo la marca, junto con un futuro restaurante Nobu y una experiencia de estilo de vida centrada en la hospitalidad

NUEVA YORK, 27 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Nobu, la marca de estilo de vida de lujo reconocida mundialmente, se complace en anunciar su llegada a Bellevue, Washington, mediante el cambio de nombre de dos torres residenciales de lujo a Nobu Bellevue Residences.

Propiedad de Silverstein Properties, este proyecto representa el primer desarrollo residencial de la marca Nobu terminado y listo para habitar en Estados Unidos, e introduce una nueva oferta residencial centrada en la hostelería, comercializada por Polaris Pacific como agente de ventas de Silverstein.

Exterior image of Nobu Residences Bellevue Exterior image of Nobu Residences Bellevue

Ubicado en el corazón del centro de Bellevue, este complejo de uso mixto abarca una manzana completa e incluye dos torres residenciales, además de una cuidada selección de tiendas, restaurantes y establecimientos de hostelería. Como parte de la transformación, Nobu presentará espacios públicos con su propia marca, servicios residenciales exclusivos y un futuro restaurante Nobu cuya apertura está prevista para 2027.

El reposicionamiento sirve como reflejo de la expansión global continuada de Nobu dentro del sector residencial de lujo, que aúna el enfoque distintivo de la marca en diseño, servicio y estilo de vida en uno de los mercados de lujo de mayor crecimiento del país. El proyecto se relanzará bajo la marca Nobu a finales de 2026, con residencias disponibles para ocupación inmediata.

"Nobu Residences Bellevue representa un hito importante para nuestro crecimiento residencial en Estados Unidos", declaró Trevor Horwell, consejero delegado de Nobu Hospitality. "Bellevue continúa consolidándose como una ciudad global de innovación, cultura y vida de lujo, lo que la convierte en el lugar ideal para el estilo de vida Nobu. Junto con nuestros socios, estamos creando una experiencia residencial basada en un diseño cuidado, un servicio excepcional y un fuerte sentido de pertenencia".

Las residencias rediseñadas reflejarán la filosofía de diseño de Nobu: lujo discreto, fusionando el minimalismo japonés con la calidez y las texturas naturales del noroeste del Pacífico. Los residentes disfrutarán de una experiencia de estilo de vida centrada en la hospitalidad, con servicios exclusivos, comodidades selectas y acceso directo a los restaurantes Nobu.

Las residencias constan de 365 condominios de lujo que ofrecen amplias viviendas con vistas panorámicas del lago Washington, el horizonte de Seattle y las montañas Olympic, proporcionando una combinación excepcional de privacidad, diseño y conectividad urbana en el corazón del centro de Bellevue.

"Bellevue se ha consolidado como un destino de lujo sofisticado y conectado globalmente, y este proyecto definirá su próximo capítulo", afirmó Shawn Katz, presidente de Silverstein Capital Partners. "Nuestra alianza con Nobu se basa en una visión compartida: ofrecer una experiencia de estilo de vida emblemática, caracterizada por una gastronomía de primer nivel, un diseño extraordinario y un servicio impecable. Con un restaurante Nobu y la llegada de las Residencias Nobu al noroeste del Pacífico, no solo estamos elevando el listón, sino que estamos creando uno completamente nuevo".

Al tiempo que Nobu continúa expandiendo su cartera residencial a nivel mundial, Bellevue se une a una creciente colección de destinos Nobu Residences en Norteamérica, Europa, Oriente Medio y Asia, reforzando aún más la evolución de la marca más allá de la hostelería hacia un estilo de vida totalmente integrado.

www.nobuhotels.com/hotel-collection/bellevue

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