都市交通における持続可能性向上に向けた新たなマイクロモビリティ構想：BMWグループ、LUYUANグループにライセンスを供与

杭州（中国）、2025年11月27日 /PRNewswire/ -- BMWグループは本日行われた調印式において、パートナーのLUYUANグループに対し、同社のマイクロモビリティコンセプト2件に関するライセンスを正式に供与するとの発表を行いました。今回ライセンス供与されたコンセプト「Dynamic Cargo」と「Clever Commute」は、都市部におけるモビリティ課題への対応としてBMWグループが開発したものです。

「Dynamic Cargo」は「ピックアップ」スタイルの電動アシスト三輪貨物用自転車であり、従来の自転車が持つ機動力と斬新な安全輸送オプションを両立します。また、オプションのモジュール式天候保護システムにより機能性が強化されています。「Clever Commute」は理想的な「ラストマイル」向け電動キックスクーターであり、公共交通機関や車内への持ち込みが簡単な折り畳み設計と走行時の安定性を両立しています。

LUYUAN社は、今回ライセンス供与された技術の使い道として多岐にわたる都市型モビリティシナリオに対応する軽電動車両の開発を挙げており、世界各国の市場への自社ブランド投入を目指しています。

中国における電動二輪車業界のパイオニアとして、同社は「技術を通じてより優れた軽量モビリティを創造する（creating better light mobility through technology）」をモットーとしています。これまでに、80以上の国と地域で3,000万人以上のユーザーに軽量モビリティソリューションを提供してきました。

BMWグループの車両コンセプトの責任者、Jochen Karg博士は、「我々は都市モビリティの未来に向けた当社の取り組みの一環として、「Dynamic Cargo」および「Clever Commute」コンセプトのライセンスをLuyuan社に付与できることを嬉しく存じます。当グループは長年にわたって複数の都市との連携を通じて、CO2排出、交通渋滞、公共空間の制約といった都市圏が直面するさまざまな課題を理解してまいりました。協働を通じて都市におけるモビリティの相互接続性を強化し、「ラストマイル」向けのマイクロモビリティソリューションを推進し、モビリティ行動の転換を促すことで、都市に優しい交通システムへの貢献を目指しています」と述べています。

LUYUANグループのCEOを務めるHu Jihong女史は、「今回のBMWグループとの提携は、当社のグローバル戦略における重要な一歩となるものです。当社は自社の能力と世界一流のパートナーを組み合わせることで、技術エコシステムを構築しています。自社製品が厳格な欧州基準に合致できるよう、BMWグループのイノベーションスタジオ「Designworks」、およびBMWサプライヤーシステム内のドイツのエンジニアリング会社Faissner Petermeier Fahrzeugtechnik AGと提携し、ミュンヘンで製品開発を行っています。この手法により、中国の「インテリジェント製造」とパートナーの技術を組み合わせ、世界中の顧客に現地に会った優れた製品を届けていきます」と述べています。

SOURCE LUYUAN Group