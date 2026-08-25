Omdia, primer semestre de 2026: Hisense primera a nivel mundial en envíos de televisores de 100 pulgadas o más

QINGDAO, China, 24 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, una marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, ocupó el primer puesto a nivel mundial en envíos de televisores de 100 pulgadas o más durante el primer semestre de 2026, según Omdia, con una cuota de mercado del 55,1 %. El resultado refleja la demanda de pantallas más grandes y envolventes, así como la capacidad de Hisense para llevar experiencias de alta calidad en pantallas grandes a más hogares.

Aprovechando este liderazgo, Hisense prioriza la experiencia visual, convirtiendo la tecnología de visualización en experiencias más envolventes y realistas. La serie UR9 supone un avance en la tecnología MiniLED RGB al controlar de forma independiente la luz roja, verde y azul en la fuente de retroiluminación, lo que ofrece colores más intensos, un contraste más profundo y un mayor nivel de detalle, de modo que las películas resultan más cinematográficas, los deportes más vívidos y cada escena más realista.

Además, Hisense les ofrece a los consumidores un rendimiento MiniLED de alta calidad a través de las series U7 y U6 Pro, equipadas con la tecnología Hi-QLED MiniLED. Al combinar la atenuación local precisa de la luminosidad con la tecnología de color Quantum Dot, estos televisores ofrecen zonas de luz más brillantes, negros más profundos y colores más vivos, lo que ayuda a los espectadores a apreciar cada detalle en películas, eventos deportivos y contenidos cotidianos.

La experiencia de Hisense en pantallas de gran tamaño también se extiende al sector de los televisores láser, donde la marca alcanzó más del 70 % de los envíos mundiales en 2025. En pocas palabras, más de dos de cada tres televisores láser enviados en todo el mundo fueron de Hisense, lo que demuestra su compromiso de larga data con la redefinición del entretenimiento en el hogar.

En la IFA 2026, Hisense llevará esta visión un paso más allá con el lema «Innovating a Brighter Life» (innovar para una vida más brillante), mostrando cómo la tecnología puede crear experiencias más inteligentes, envolventes y agradables. La rueda de prensa de Hisense en la IFA tendrá lugar el 3 de septiembre, de 15:00 a 16:00, en el Innovation Stage de Messe Berlin, y a continuación se celebrará la exposición de Hisense del 4 al 8 de septiembre, todos los días de 09:00 a 17:00, en el pabellón 23a.

Desde su liderazgo en el mercado hasta la innovación en pantallas de la última generación, Hisense sigue convirtiendo la tecnología en experiencias que ayudan a las personas a ver más, disfrutar más y vivir una vida más brillante.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es una empresa reconocida a nivel mundial como líder en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 180 países, que se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de los televisores de 100 pulgadas o más (2023-primer semestre de 2026). Como pionera en la tecnología RGB MiniLED, tal como se refleja en su eslogan "The Origin of RGB MiniLED", Hisense sigue liderando la innovación en la próxima generación de RGB MiniLED. Como patrocinador oficial de la Copa del Mundo de la FIFA 2026™, Hisense apuesta por las colaboraciones deportivas a nivel mundial como forma de conectar con el público de todo el mundo.

FUENTE Hisense